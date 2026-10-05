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Fatma Betül Sayan Kaya'nın Kuzenleri de Kamuda: 3'ü BTK'da, Biri Enerji Bakanlığı'nda Mühendis

Fatma Betül Sayan Kaya'nın Kuzenleri de Kamuda: 3'ü BTK'da, Biri Enerji Bakanlığı'nda Mühendis

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.10.2026 - 11:00
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Fon krizinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı'ndan istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'nın kuzenlerinin de kamuda görev aldığı ortaya çıktı. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Ebubekir Erşad Aydın BTK'da mimar, Suat Koroğlu BTK GSM Departmanı'nda, Zeynep Sinem Aydın ise yine BTK'da yönetici olarak çalışıyor; bir diğer kuzen Emir Ensar Aydın ise 2021'de Enerji Bakanlığı'nda mühendis olarak görev yaptı. Kuzenlerin BTK'daki görevleri, Kaya'nın ağabeyi Ömer Fatih Sayan'ın kurumun başında olduğu döneme denk geliyor.

Kaynak: Deniz Ayhan / Sözcü

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Sayan ailesinin kamu zinciri kuzenlerle bitmiyor.

Sayan ailesinin kamu zinciri kuzenlerle bitmiyor.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre kuzenlerin dördü de farklı kurumlarda çalışıyor ya da çalıştı. BTK'da mimar olarak görev yapan Ebubekir Erşad Aydın, GSM Departmanı'nda çalışan Suat Koroğlu ve kurumda yönetici olan Zeynep Sinem Aydın'ın yanı sıra Emir Ensar Aydın'ın 2021'de Enerji Bakanlığı'nda mühendis olduğu belirtildi.

Ailenin diğer isimleri zaten tanıdık. Kaya'nın ağabeyi Ömer Fatih Sayan, Ocak 2014'te BTK Kurul Üyesi oldu, Ağustos 2015 ile Temmuz 2018 arasında da kurumun başkanlığını yaptı. Kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcılığı yaptı, Kuveyt ve Bahreyn büyükelçiliğinin ardından Helsinki Büyükelçisi oldu. Koytak'ın eşi Enes Koytak da TÜRKSAT'ta araştırmacı olarak çalışıyor.

Kaya'nın kendi bakanlık görevi ise 24 Mayıs 2016'da, 65. hükümetin kurulmasıyla başlamıştı. Ailenin kamudaki izlerinin bu kadar geniş çıkması, fon krizi sonrası zaten gündemde olan Kaya hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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