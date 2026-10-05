Fatma Betül Sayan Kaya'nın Kuzenleri de Kamuda: 3'ü BTK'da, Biri Enerji Bakanlığı'nda Mühendis
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Fon krizinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı'ndan istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'nın kuzenlerinin de kamuda görev aldığı ortaya çıktı. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Ebubekir Erşad Aydın BTK'da mimar, Suat Koroğlu BTK GSM Departmanı'nda, Zeynep Sinem Aydın ise yine BTK'da yönetici olarak çalışıyor; bir diğer kuzen Emir Ensar Aydın ise 2021'de Enerji Bakanlığı'nda mühendis olarak görev yaptı. Kuzenlerin BTK'daki görevleri, Kaya'nın ağabeyi Ömer Fatih Sayan'ın kurumun başında olduğu döneme denk geliyor.
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Sayan ailesinin kamu zinciri kuzenlerle bitmiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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