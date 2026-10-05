Fatma Betül Sayan Kaya'nın Kuzenleri de Kamuda: 3'ü BTK'da, Biri Enerji Bakanlığı'nda Mühendis

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre kuzenlerin dördü de farklı kurumlarda çalışıyor ya da çalıştı. BTK'da mimar olarak görev yapan Ebubekir Erşad Aydın, GSM Departmanı'nda çalışan Suat Koroğlu ve kurumda yönetici olan Zeynep Sinem Aydın'ın yanı sıra Emir Ensar Aydın'ın 2021'de Enerji Bakanlığı'nda mühendis olduğu belirtildi.

Ailenin diğer isimleri zaten tanıdık. Kaya'nın ağabeyi Ömer Fatih Sayan, Ocak 2014'te BTK Kurul Üyesi oldu, Ağustos 2015 ile Temmuz 2018 arasında da kurumun başkanlığını yaptı. Kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcılığı yaptı, Kuveyt ve Bahreyn büyükelçiliğinin ardından Helsinki Büyükelçisi oldu. Koytak'ın eşi Enes Koytak da TÜRKSAT'ta araştırmacı olarak çalışıyor.

Kaya'nın kendi bakanlık görevi ise 24 Mayıs 2016'da, 65. hükümetin kurulmasıyla başlamıştı. Ailenin kamudaki izlerinin bu kadar geniş çıkması, fon krizi sonrası zaten gündemde olan Kaya hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.