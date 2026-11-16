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Fatih Terim'in 83 Bin TL'lik Hesabı Formayla Ödediği İddiasına Restoran Sahibi Yanıt Verdi

Fatih Terim'in 83 Bin TL'lik Hesabı Formayla Ödediği İddiasına Restoran Sahibi Yanıt Verdi

galatasaray
Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
16.11.2026 - 17:01
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Fatih Terim’in 83 bin TL’lik restoran hesabını imzalı Galatasaray formalarıyla kapattığı iddiası sosyal medyada hızla yayılmıştı. Restoranın sahibi şef Fatih Tutak, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Tutak’a göre hesap eksiksiz ödendi. Üstelik imzalanan forma sayısı da konuşulandan çok daha fazlaydı.

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Fatih Terim'in 83 bin TL'lik hesabı üç imzalı Galatasaray formasıyla kapattığı iddia edildi.

Fatih Terim'in 83 bin TL'lik hesabı üç imzalı Galatasaray formasıyla kapattığı iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dikkat çekici bir iddia dolaşmaya başladı. Buna göre Fatih Terim, İstanbul Bomonti'deki bir restoranda yediği akşam yemeğinin ardından önüne gelen 83 bin TL'lik hesabı parayla değil, üç imzalı Galatasaray formasıyla kapatmıştı.

Alışılmadık ödeme iddiası kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken iddiaya konu restoranın, Michelin yıldızlı şef Fatih Tutak'a ait olduğu da kısa sürede öğrenildi.

Restoranın sahibi Fatih Tutak, hesabın eksiksiz ödendiğini söyledi.

Restoranın sahibi Fatih Tutak, hesabın eksiksiz ödendiğini söyledi.

Günaydın yazarı Bülent Cankurt, iddianın doğru olup olmadığını öğrenmek için doğrudan restoranın sahibi Fatih Tutak'ı aradı. Tutak'ın anlattıkları ise sosyal medyada konuşulanlarla hiç örtüşmedi. Ünlü şefe göre Fatih Terim restorana kızı Buse Terim'le birlikte geldi ve 14 aşamalı tadım menüsünü tercih etti.

Tadım menüsü, şefin mutfağını baştan sona tanımak isteyen konukların seçtiği, çok sayıda küçük tabaktan oluşan uzun bir akşam yemeği deneyimi sunuyor. Akşamın sonunda hesap da eksiksiz şekilde ödendi. Yani formaların hesabın karşılığı olarak verildiği iddiası gerçeği yansıtmıyordu.

Fatih Terim o akşam üç değil, tam 20 forma imzalamış!

Fatih Terim o akşam üç değil, tam 20 forma imzalamış!

Peki iddianın çıkış noktası olan formalar ne oldu? Tutak, Terim'in o akşam gerçekten forma imzaladığını doğruladı. Ancak ortada konuşulduğu gibi üç değil, tam 20 imzalı forma vardı.

Tutak'ın açıklamasıyla birlikte formaların hesapla hiçbir ilgisi olmadığı da anlaşıldı. Hesap, formalardan bağımsız olarak eksiksiz ödenmişti.

Ünlü şef, keyifli geçen bir akşamın bu şekilde yansıtılmasından duyduğu üzüntüyü de gizlemedi. Tutak, 'Koskoca Fatih Terim'in böyle bir şeye ihtiyacı olabileceğini nasıl düşünür insanlar' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Tutak'a göre asıl üzücü olan, güzel bir anının bambaşka bir hikâyeye dönüşmesiydi. Şef, 'Bu kadar mutlu ve güzel bir anıyı bu şekilde algılamaları çok onur kırıcı' dedi.

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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