Fatih Terim'in 83 Bin TL'lik Hesabı Formayla Ödediği İddiasına Restoran Sahibi Yanıt Verdi
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Fatih Terim’in 83 bin TL’lik restoran hesabını imzalı Galatasaray formalarıyla kapattığı iddiası sosyal medyada hızla yayılmıştı. Restoranın sahibi şef Fatih Tutak, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Tutak’a göre hesap eksiksiz ödendi. Üstelik imzalanan forma sayısı da konuşulandan çok daha fazlaydı.
Fatih Terim'in 83 bin TL'lik hesabı üç imzalı Galatasaray formasıyla kapattığı iddia edildi.
Restoranın sahibi Fatih Tutak, hesabın eksiksiz ödendiğini söyledi.
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