Fatih Terim'in 83 Bin TL'lik Hesabı Formayla Ödediği İddiasına Restoran Sahibi Yanıt Verdi

Peki iddianın çıkış noktası olan formalar ne oldu? Tutak, Terim'in o akşam gerçekten forma imzaladığını doğruladı. Ancak ortada konuşulduğu gibi üç değil, tam 20 imzalı forma vardı.

Tutak'ın açıklamasıyla birlikte formaların hesapla hiçbir ilgisi olmadığı da anlaşıldı. Hesap, formalardan bağımsız olarak eksiksiz ödenmişti.

Ünlü şef, keyifli geçen bir akşamın bu şekilde yansıtılmasından duyduğu üzüntüyü de gizlemedi. Tutak, 'Koskoca Fatih Terim'in böyle bir şeye ihtiyacı olabileceğini nasıl düşünür insanlar' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Tutak'a göre asıl üzücü olan, güzel bir anının bambaşka bir hikâyeye dönüşmesiydi. Şef, 'Bu kadar mutlu ve güzel bir anıyı bu şekilde algılamaları çok onur kırıcı' dedi.