Fatih Altaylı Bugünkü Köşe Yazısında Mourinho'yu İma Ederek "Portekiz Şoparı" Dedi

Fanatik Galatasaraylı olan Fatih Altaylı bugün kişisel web sitesinde gündemle ilgili bir yazı kaleme aldı. Altaylı, Erdoğan'ın açıklamaları, AKP kongresi ve araç muayene istasyonlarının ihale süreciyle ilgili yazdığı yazının sonuna küçük bir ibare ekledi. Gazetede yazdığı dönemlerde 'Ne zaman adam oluruz?' şeklindeki köşesine web sitesinde 'Ne zaman insan oluruz?' diye devam eden Altaylı burada gündeme dair iğneleyici birer cümle ekliyor. Bu kez hedefinde Mourinho vardı.