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Fatih Altaylı Bugünkü Köşe Yazısında Mourinho'yu İma Ederek "Portekiz Şoparı" Dedi

Fatih Altaylı Bugünkü Köşe Yazısında Mourinho'yu İma Ederek "Portekiz Şoparı" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.02.2025 - 15:47

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bittiğinden beri karşılıklı açıklamalar ve suçlamalar okuyoruz.Bu suçlamalardan biri Galatasaray cephesinden Mourinho'ya yönelikti. Mourinho'nun 'Maymun gibi zıpladılar' sözü için 'ırkçılık' suçlaması ve açıklaması yapan Galatasaray kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı. Fenerbahçe ise gündüz saatlerinde konunun bağlamından koparıldığını söyleyerek Galatasaray'ı suçladı. İki camianın tartışmasına Fatih Altaylı da eklendi.

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Jose Mourinho'nun maç sonu açıklamalarının ardından Galatasaray harekete geçti.

Jose Mourinho'nun maç sonu açıklamalarının ardından Galatasaray harekete geçti.

Mourinho'nun Galatasaray yedek kulübesini kastederek 'Maymun gibi zıplıyorlardı' sözü için ırkçılık olduğu iddiasıyla Galatasaray açıklama yayınladı. Bu açıklamaya Fenerbahçe de 'bağlamından kopararak aciz bir iftira attılar' diyerek yanıt verdi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da Sky Sport'a katılarak İngiltere'de de çıkan bu haberle ilgili açıklama yaptı.

Bugün tartışmaya Fatih Altaylı da katıldı.

Bugün tartışmaya Fatih Altaylı da katıldı.

Fanatik Galatasaraylı olan Fatih Altaylı bugün kişisel web sitesinde gündemle ilgili bir yazı kaleme aldı. Altaylı, Erdoğan'ın açıklamaları, AKP kongresi ve araç muayene istasyonlarının ihale süreciyle ilgili yazdığı yazının sonuna küçük bir ibare ekledi. Gazetede yazdığı dönemlerde 'Ne zaman adam oluruz?' şeklindeki köşesine web sitesinde 'Ne zaman insan oluruz?' diye devam eden Altaylı burada gündeme dair iğneleyici birer cümle ekliyor. Bu kez hedefinde Mourinho vardı.

Altaylı, "Ne zaman insan oluruz?" köşesinde ırkçılığa varan bir yorumla Mourinho'yu eleştirdi.

Altaylı, "Ne zaman insan oluruz?" köşesinde ırkçılığa varan bir yorumla Mourinho'yu eleştirdi.

'Ne zaman insan oluruz?' sorusuna Altaylı'nın cevabı, 'Bir Portekiz şoparının Türklere sürekli hakaret etmesine iki çift laf ettiğimiz zaman.' oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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