Fatih Altaylı Bugünkü Köşe Yazısında Mourinho'yu İma Ederek "Portekiz Şoparı" Dedi
Fatih Altaylı Bugünkü Köşe Yazısında Mourinho'yu İma Ederek "Portekiz Şoparı" Dedi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bittiğinden beri karşılıklı açıklamalar ve suçlamalar okuyoruz.Bu suçlamalardan biri Galatasaray cephesinden Mourinho'ya yönelikti. Mourinho'nun 'Maymun gibi zıpladılar' sözü için 'ırkçılık' suçlaması ve açıklaması yapan Galatasaray kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı. Fenerbahçe ise gündüz saatlerinde konunun bağlamından koparıldığını söyleyerek Galatasaray'ı suçladı. İki camianın tartışmasına Fatih Altaylı da eklendi.
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Jose Mourinho'nun maç sonu açıklamalarının ardından Galatasaray harekete geçti.
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Bugün tartışmaya Fatih Altaylı da katıldı.
Altaylı, "Ne zaman insan oluruz?" köşesinde ırkçılığa varan bir yorumla Mourinho'yu eleştirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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