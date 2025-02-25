Arda Güler'in Doğum Günü Paylaşımında Kutlamadan Çok Ancelotti Eleştirisi Var

Genç milli yıldızımız Arda Güler bugün 20 yaşında! Doğum gününü kutlayanlar arasında kulübü Real Madrid de vardı. Real Madrid'in paylaşımın altı ise büyük isyana şahitlik etti. Sosyal medyadaki Real Madrid taraftarları Arda'nın 20.yaşını Ancelotti'ye kızarak kutladı. Herkesin ortak fikri daha fazla süre alması oldu.