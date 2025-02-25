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Arda Güler'in Doğum Günü Paylaşımında Kutlamadan Çok Ancelotti Eleştirisi Var

Arda Güler'in Doğum Günü Paylaşımında Kutlamadan Çok Ancelotti Eleştirisi Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.02.2025 - 15:27

Genç milli yıldızımız Arda Güler bugün 20 yaşında! Doğum gününü kutlayanlar arasında kulübü Real Madrid de vardı. Real Madrid'in paylaşımın altı ise büyük isyana şahitlik etti. Sosyal medyadaki Real Madrid taraftarları Arda'nın 20.yaşını Ancelotti'ye kızarak kutladı. Herkesin ortak fikri daha fazla süre alması oldu.

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Arda Güler, bugün 20.yaşını kutluyor. 20.yaşında Arda Güler'e Real Madrid taraftarından da büyük sevgi var.

Arda Güler, bugün 20.yaşını kutluyor. 20.yaşında Arda Güler'e Real Madrid taraftarından da büyük sevgi var.

Milli yıldızımızı bu mutlu gününde mesajlarıyla yalnız bırakmayan Real Madrid taraftarının hedefindeki isimse Carlo Ancelotti oldu. Ancelotti'ye adeta nefret kusan sosyal medya kullanıcıları Arda'nın biraz daha fazla süre almasını istiyor.

Sosyal medyadaki kutlamalarda Arda'ya akıl verenler de yok değildi.

Sosyal medyadaki kutlamalarda Arda'ya akıl verenler de yok değildi.

Kimi Ancelotti'yi doğum günü partisine çağırmaması gerektiğini kimi de bir an önce Real Madrid'den kaçması gerektiğini söylüyor. O tavsiyeler ve kutlamalardan bazılarını derledik.

"Doğum günün kutlu olsun. Hediyen tek bir dakika almadan beş maç yedek beklemek"

"Doğum günün kutlu olsun. Hediyen tek bir dakika almadan beş maç yedek beklemek"
twitter.com

"Sanırım ona yarın hediye olarak 30 saniye hediye edebilirsiniz"

"Sanırım ona yarın hediye olarak 30 saniye hediye edebilirsiniz"
twitter.com

"Takım! Bu oyuncunun dakikalara ihtiyacı var."

"Takım! Bu oyuncunun dakikalara ihtiyacı var."
twitter.com
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"Ancelotti onu tebrik etmiş midir? Hiç sanmıyorum"

"Ancelotti onu tebrik etmiş midir? Hiç sanmıyorum"
twitter.com

"Doğum günün kutlu olsun, biri onu Carlo bin Laden'in zincirlerinden kurtarsın"

"Doğum günün kutlu olsun, biri onu Carlo bin Laden'in zincirlerinden kurtarsın"
twitter.com

"Ancelotti: Bu kim?"

"Ancelotti: Bu kim?"
twitter.com

"Carlo'ya söyleyin ona biraz zaman versin"

"Carlo'ya söyleyin ona biraz zaman versin"
twitter.com

"Tebrikler, bakalım Ancelotti doğum günü hediyesi olarak biraz oynamana izin verecek mi?"

"Tebrikler, bakalım Ancelotti doğum günü hediyesi olarak biraz oynamana izin verecek mi?"
twitter.com

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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