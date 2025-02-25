Arda Güler'in Doğum Günü Paylaşımında Kutlamadan Çok Ancelotti Eleştirisi Var
Arda Güler'in Doğum Günü Paylaşımında Kutlamadan Çok Ancelotti Eleştirisi Var
Genç milli yıldızımız Arda Güler bugün 20 yaşında! Doğum gününü kutlayanlar arasında kulübü Real Madrid de vardı. Real Madrid'in paylaşımın altı ise büyük isyana şahitlik etti. Sosyal medyadaki Real Madrid taraftarları Arda'nın 20.yaşını Ancelotti'ye kızarak kutladı. Herkesin ortak fikri daha fazla süre alması oldu.
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Arda Güler, bugün 20.yaşını kutluyor. 20.yaşında Arda Güler'e Real Madrid taraftarından da büyük sevgi var.
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Sosyal medyadaki kutlamalarda Arda'ya akıl verenler de yok değildi.
"Doğum günün kutlu olsun. Hediyen tek bir dakika almadan beş maç yedek beklemek"
"Sanırım ona yarın hediye olarak 30 saniye hediye edebilirsiniz"
"Takım! Bu oyuncunun dakikalara ihtiyacı var."
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"Ancelotti onu tebrik etmiş midir? Hiç sanmıyorum"
"Doğum günün kutlu olsun, biri onu Carlo bin Laden'in zincirlerinden kurtarsın"
"Ancelotti: Bu kim?"
"Carlo'ya söyleyin ona biraz zaman versin"
"Tebrikler, bakalım Ancelotti doğum günü hediyesi olarak biraz oynamana izin verecek mi?"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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