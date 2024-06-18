Faruk Bildirici'den TFF'ye Almanya Kafilesi Eleştirisi: "3 Maç İzleyip, Turistik Gezi Yapacaklar"

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, Euro 2024 için Almanya'ya 500-600 davetli götürüldüğünü bunun 36'sının ise spor yazarı olduğunu yazdı. Bildirici, '10 günde 3 maç izleyip kalan zamanda turistik gezi yapacaklar. Tüm harcamalar TFF'den' ifadelerini kullandı.

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