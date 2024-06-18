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Faruk Bildirici'den TFF'ye Almanya Kafilesi Eleştirisi: "3 Maç İzleyip, Turistik Gezi Yapacaklar"

Faruk Bildirici'den TFF'ye Almanya Kafilesi Eleştirisi: "3 Maç İzleyip, Turistik Gezi Yapacaklar"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.06.2024 - 13:36

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, Euro 2024 için Almanya'ya 500-600 davetli götürüldüğünü bunun 36'sının ise spor yazarı olduğunu yazdı. Bildirici, '10 günde 3 maç izleyip kalan zamanda turistik gezi yapacaklar. Tüm harcamalar TFF'den' ifadelerini kullandı. 

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Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, Türkiye Futbol Fedarasyonu'nun EURO 2024 için Almanya'ya götürdüğü kalabalık kafiyeyi bugünkü köşesine taşıdı.

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, Türkiye Futbol Fedarasyonu'nun EURO 2024 için Almanya'ya götürdüğü kalabalık kafiyeyi bugünkü köşesine taşıdı.

Faruk Bildirici, "İmamoğlu'nun Roma gezisinin hesabını soran medya, Futbol Federasyonu'nun Euro 2024 için Almanya'ya 500-600 davetli götürmesinin maliyetini soramayacak! Çünkü davetlilerin 36'sı futbol yazarı. 10 günde 3 maç izleyip kalan zamanda turistik gezi yapacaklar. Tüm harcamalar TFF'den" ifadelerini kullandı.

Faruk Bildirici, "İmamoğlu'nun Roma gezisinin hesabını soran medya, Futbol Federasyonu'nun Euro 2024 için Almanya'ya 500-600 davetli götürmesinin maliyetini soramayacak! Çünkü davetlilerin 36'sı futbol yazarı. 10 günde 3 maç izleyip kalan zamanda turistik gezi yapacaklar. Tüm harcamalar TFF'den" ifadelerini kullandı.

Bildirici yazısında şöyle devam etti: "Futbol medyası, bırakın TFF'nin, kamu bütçesini yüzlerce davetli için çarçur etmesinin hesabını sormayı, davetli sayısını haber bile yapamıyor. Hem de 36 futbol yazarının davetliler arasında olması, TFF Başkanı Büyükekşi'nin yüzlerce kişiyi davet etmesini meşrulaştırıyor."

Bildirici yazısında şöyle devam etti: "Futbol medyası, bırakın TFF'nin, kamu bütçesini yüzlerce davetli için çarçur etmesinin hesabını sormayı, davetli sayısını haber bile yapamıyor. Hem de 36 futbol yazarının davetliler arasında olması, TFF Başkanı Büyükekşi'nin yüzlerce kişiyi davet etmesini meşrulaştırıyor."

"Almanya gezisinin maliyetinin TFF'den karşılanmasını kabul eden futbol yazarlarının bu davranışı etik dışı. Kamu yararını savunmak yerine kamu zararını desteklemiş oluyorlar."

"Almanya gezisinin maliyetinin TFF'den karşılanmasını kabul eden futbol yazarlarının bu davranışı etik dışı. Kamu yararını savunmak yerine kamu zararını desteklemiş oluyorlar."

Peki hangi spor yazarları ve gazeteciler TFF tarafından Euro 2024 için Almanya'ya götürüldü?

Peki hangi spor yazarları ve gazeteciler TFF tarafından Euro 2024 için Almanya'ya götürüldü?

Faruk Bildirici tarafından paylaşılan listede A Spor ve Fanatik’ten üçer, Hürriyet, Tivibu ve Sabah’tan ikişer kişi yer aldı. 

Gazetecilerin listesi: 

  • Ersin Şiyhan (Anadolu Ajansı)

  • Kenan Karcı (Akşam)

  • Fatih Kuşçu (Analiz Gazetesi)

  • Atilla Türker (Ajansspor)

  • Cüneyt Şen (A Spor) 

  • Ender Bilgin (A Spor)

  • Reha Kapsal (A Spor)

  • Cenk Çınar (Aydınlık)

  • Tunç Özgen (Bein Sports)

  • Arif Kızılyalın (Cumhuriyet)

  • Cem Yılmaz (CNN)

  • Uğur Demirkırdı (DHA)

  • Mesut Aydın Kale (Fanatik)

  • Umut Eken (Fanatik) 

  • Yalçın Uygun (Fanatik)

  • Zeki Uzundurukan (Fotomaç)

  • Ahmet Selim Kul (Habertürk)

  • Sercan Hamzaoğlu (Haber Global)

  • Adil Demirçubuk (Hürriyet)

  • Burak Akın (Hürriyet)

  • Mustafa Karagöl (İHA)

  • İlker Duralı (Lig Radyo)

  • Ediz Sırapınar (Milliyet)

  • Ali Emre Dedeoğlu (NTV)

  • Coşkun Türk (Posta)

  • Murat Özbostan (Sabah) 

  • Yasemin Yıldırım (Sabah)

  • Onur Erdem (Socrates Dergi)

  • Uğur Ozan Sulak (Socrates Dergi)

  • Yasin Yıldırım (Sözcü)

  • Onur Özkan (Takvim) 

  • Erkut Öztürk (Tivibu)

  • Çiğdem Günal (Tivibu)

  • Ercan Yıldız (Türkiye)

  • Emrah Savcı (Yeni Akit)

  • Selim Çakır (Yeni Şafak). 

(Zeki Uzundurukan gezide yok, katılmamış.)

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