Faruk Bildirici'den TFF'ye Almanya Kafilesi Eleştirisi: "3 Maç İzleyip, Turistik Gezi Yapacaklar"
Faruk Bildirici'den TFF'ye Almanya Kafilesi Eleştirisi: "3 Maç İzleyip, Turistik Gezi Yapacaklar"
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Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, Türkiye Futbol Fedarasyonu'nun EURO 2024 için Almanya'ya götürdüğü kalabalık kafiyeyi bugünkü köşesine taşıdı.
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Faruk Bildirici, "İmamoğlu'nun Roma gezisinin hesabını soran medya, Futbol Federasyonu'nun Euro 2024 için Almanya'ya 500-600 davetli götürmesinin maliyetini soramayacak! Çünkü davetlilerin 36'sı futbol yazarı. 10 günde 3 maç izleyip kalan zamanda turistik gezi yapacaklar. Tüm harcamalar TFF'den" ifadelerini kullandı.
Bildirici yazısında şöyle devam etti: "Futbol medyası, bırakın TFF'nin, kamu bütçesini yüzlerce davetli için çarçur etmesinin hesabını sormayı, davetli sayısını haber bile yapamıyor. Hem de 36 futbol yazarının davetliler arasında olması, TFF Başkanı Büyükekşi'nin yüzlerce kişiyi davet etmesini meşrulaştırıyor."
"Almanya gezisinin maliyetinin TFF'den karşılanmasını kabul eden futbol yazarlarının bu davranışı etik dışı. Kamu yararını savunmak yerine kamu zararını desteklemiş oluyorlar."
Peki hangi spor yazarları ve gazeteciler TFF tarafından Euro 2024 için Almanya'ya götürüldü?
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