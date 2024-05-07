Faiz Düşerken Yükseliyor: Faiz Artınca Enflasyon Neden Hızlı Düşmüyor?

Orta ve düşük gelirli kesimlerden, zengin kesime yönelen kaynaklarla, gelir dağılımının bozulmasına işaret eden Arzova, 'Ekonomi kötü diyorlar ama bütün restoranlar tıklım tıklım dolu, alışveriş merkezleri de dolu, herkes yiyor, içiyor diye hep kendi kendimize soruyoruz ya, işte bu sorunun cevabı burada yatıyor' diyor.

En zengin yüzde 10 kesimin 8,5 milyon, yüzde 20'lik kesimin de 17 milyon kişi olduğunu hatırlatarak, 'fiyatlama davranışları da uyumsuzlaştı' diyerek durumu açıklıyor.