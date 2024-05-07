Faiz Düşerken Yükseliyor: Faiz Artınca Enflasyon Neden Hızlı Düşmüyor?
Faiz Düşerken Yükseliyor: Faiz Artınca Enflasyon Neden Hızlı Düşmüyor?
Kaynak: https://aposto.com/s/enflasyon-neden-...
Mayıs 2023 seçimleri ardından Haziran 2023'te değişen ekonomi yönetiminin 11 ay önce başlattığı değişimin etkileri henüz tabana yayılmadı. Enflasyon yükselirken 2-3 ay içinde fırlayan göstergeler, 11 ayda neden düşmüyor? Prof. Dr. Burak Arzova, Aposto bültenlerinden Exante için enflasyondaki düşüşün neden hızlı olmadığını yazdı.
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Mayıs 2023 seçimleri sonrasında değişen ekonomi yönetimi göreve geleli 11 ay geçti.
Beklenen ve yapılan hesaplamalara göre, "patikada" ilerleyen enflasyon, tepe noktasını Mayıs ayı rakamlarıyla görecek.
Peki, faiz artışı yüzde 8,5'ten yüzde 50'ye kadar gelirken, enflasyon neden düşmüyor?
1. TCMB'nin TÜİK verilerini esas alarak yaptığı hesaplamada, verilere yönelik "soru işaretleri var."
2. 2021 yılında faiz indirimleriyle geçilen ekonomi modelinde, "ekonomiye büyük bir zarar verildi."
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3. 2021 yılında geçilen ve 2023 seçimleri sonrası sonlanan ekonomi modelinde "kaynak transferi yaşandı."
4. "Merkez Bankası enflasyonla mücadelede tek başına"
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