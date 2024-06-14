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Evinizi Bir Anda Atari Salonuna Çevirecek Eğlence Garantili Retro Oyunlar

etiket Evinizi Bir Anda Atari Salonuna Çevirecek Eğlence Garantili Retro Oyunlar

sansevieria
sansevieria - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 15:31

Nostaljik şeylere meraklıysanız bu içerik tam size göre. Zamanında elinizden düşürmediğimiz oyunları tekrar görünce çok mutlu olacağınız kesin. Gelin retro oyunlara birlikte bakalım...

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1. Tetris

1. Tetris

Çocukluğunda tetris oynamayan yoktur herhalde. McDonalds'ın Nugget şeklindeki bu tetris oyun makinesi sizi geçmişe götürecek. Çocuklarınıza eski oyuncaklarınızı göstermek istiyorsanız tetrisi alabilirsiniz. 

Elinizden düşüremeyeceğiniz tetris için tıklayın.

2. Contra

2. Contra

Eskilerin gözü yaşlı... Konami tarafından geliştirilen oyun ilk olarak 1987 yılında piyasaya sürülüyor. 1988 yılında ise daha geliştirilmiş versiyonu çıkıyor. Retro oyun denildiğinde ilk akla gelen Contra'yı tekrar yaşamak için şimdi tam sırası!

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3. Sonic

3. Sonic

Mavi ve koşan bir şey hatırlıyorsanız bu Sonic'dir kesin! Sonic oynamadan büyümeyen çocuklar için bu oyunlar alınabilir. 1991 yılında Sonic oyunu ilk kez çıkarılıyor. Mario'ya rakip olarak çıkarılan Sonic oyununun yıllarca bir sürü farklı çeşitleri piyasaya sürülüyor.

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4. Shinobi

4. Shinobi

PlayStation için tasarlanan oyunda amaç kılıçla düşmanları öldürmek. Çocukluğunuzda çok oynadığınız bu oyunu tekrar oynarken biraz zorlanabilirsiniz, bizden söylemesi. Mükemmel oyunlardan biri olarak tarif edilen oyunu tekrar oynamak istiyorsanız kaçırmayın.

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5. Tomb Raider

5. Tomb Raider

Tomb Raider'ın filmlerini herkes biliyor ama oyununu sadece gerçek oyun severler bilir. 'Rise of the Tomb Raider' adındaki oyun PlayStation'a uygun. Tomb Raider ile maceralara atılacağınız oyunun başından kalkmak çok zor olacak.

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6. Bomberman

6. Bomberman

Bomberman oyunu, atari neslinin sevdiği oyunlardan biri. Canavarlardan kaçarak bölüm geçilmeye çalışılan oyunda bomba koyularak canavarlar etkisiz hale getirilebiliyor. Eskiden oynarken çok sevdiğiniz bu oyunu tekrar oynamak için tıklayın.

7. Crazy Taxi

7. Crazy Taxi

Bir nesle araba sürmeyi öğreten oyun aslında bir yarış oyunu. İlk olarak 1999 yılında çıkan oyun herkesin en sevdiklerinden olmayı başardı. Yılların eskitemediği oyunlardan olan Crazy Taxi oynamak için bu ürünü hemen sepete atabilirsiniz. 

Bu oyun için tıklayabilirsiniz.

8. Metal Gear

8. Metal Gear

Aksiyon severlerin bayıldığı Metal Gear oyunu PlayStation 2'ye özel. Konami'nin bu oyunu, 2001 yılında çıkmış. Serinin 7. oyunu olan bu oyunda hikaye takip edilerek düşmanlar alt edilmeye çalışılıyor. Bu tarz hikayeleri seviyorsanız tercih edebileceğiniz oyunu beğendiyseniz almak için tıklayın.

9. Crash

9. Crash

Crash oynamadan büyüdüyseniz çok şey kaçırmış olabilirsiniz. Ana kahramanımız Crash'le beraber maceralara sürüklendiğimiz bu oyunun birçok farklı versiyonu çıktı. Her biri ayrı eğlenceli Crash'i hem yetişkinler hem çocuklar çok seviyor.  Bu tatlı oyunu oynarken hem çok eğlenecek hem çok heyecanlanacaksınız.

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10. Gran Turismo

10. Gran Turismo

Yarış oyunu olan Gran Turismo, araba sevenlerin en sevdikleri oyunların başında geliyor. Yarış simülasyonu olan oyundaki arabalar sanki gerçek hayattan fırlamış gibi. Çeşitli araçların performansını ve görünümünü taklit eden oyundaki arabalara ayrı oyunun kendisine ayrı bayılacaksınız.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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11. Resident Evil 7 Biohazard

11. Resident Evil 7 Biohazard

Ölümcül Deney'i bilmeyen yoktur. Hayatta kalma oyunlarından olan oyun aslında korku kategorisinde bir oyun. Seri oyunlardan olan oyun hikayesi olduğu için oynaması oldukça zevkli. Virüsün ortaya çıkışından 14 yıl sonrasını anlatan serinin bu oyununu oynamayı bırakmak çok zor olacak!

Bu oyunu oynamak için tıklayabilirsiniz.

Daha fazla retro oyun için tıklayabilirsiniz.

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