Evinizi Bir Anda Atari Salonuna Çevirecek Eğlence Garantili Retro Oyunlar
Evinizi Bir Anda Atari Salonuna Çevirecek Eğlence Garantili Retro Oyunlar
Nostaljik şeylere meraklıysanız bu içerik tam size göre. Zamanında elinizden düşürmediğimiz oyunları tekrar görünce çok mutlu olacağınız kesin. Gelin retro oyunlara birlikte bakalım...
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1. Tetris
2. Contra
3. Sonic
4. Shinobi
5. Tomb Raider
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6. Bomberman
7. Crazy Taxi
8. Metal Gear
9. Crash
10. Gran Turismo
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