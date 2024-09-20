Evdeki Saat'e Sorduk! Bu Şarkıyı Hangi Ünlü Oyuncu Söylüyor Tahmin Edebilecek misiniz?

Evdeki Saat Grubu'nun solisti Eren Alıcı'ya sizler için sorduk: Serenay Sarıkaya'dan, Hande Erçel'e birbirinden yetenekli sanatçılardan hangisinin sesi olduğunu tahmin edebilecek mi?
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İyi bir başlangıç yapsa da aynı şekilde devam edemeyen Eren Alıcı, şarkıyı söyleyenin hangi ünlü oyuncu olduğunu bilmekte biraz zorlandı.
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Peki siz şarkı söyleyen oyuncunun kim olduğunu tahmin edebilecek misiniz? Yorumlarda buluşalım 🌸
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