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Evdeki Saat'e Sorduk! Bu Şarkıyı Hangi Ünlü Oyuncu Söylüyor Tahmin Edebilecek misiniz?

Evdeki Saat'e Sorduk! Bu Şarkıyı Hangi Ünlü Oyuncu Söylüyor Tahmin Edebilecek misiniz?

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 16:42

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Evdeki Saat Grubu'nun solisti Eren Alıcı'ya sizler için sorduk: Serenay Sarıkaya'dan, Hande Erçel'e birbirinden yetenekli sanatçılardan hangisinin sesi olduğunu tahmin edebilecek mi?

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İyi bir başlangıç yapsa da aynı şekilde devam edemeyen Eren Alıcı, şarkıyı söyleyenin hangi ünlü oyuncu olduğunu bilmekte biraz zorlandı.

İyi bir başlangıç yapsa da aynı şekilde devam edemeyen Eren Alıcı, şarkıyı söyleyenin hangi ünlü oyuncu olduğunu bilmekte biraz zorlandı.

Peki siz şarkı söyleyen oyuncunun kim olduğunu tahmin edebilecek misiniz? Yorumlarda buluşalım 🌸

Peki siz şarkı söyleyen oyuncunun kim olduğunu tahmin edebilecek misiniz? Yorumlarda buluşalım 🌸

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