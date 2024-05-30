Evde Sular Kesilince Jet Skiyle Okyanusa Gidip Duş Alan Gencin Hayatı Sosyal Medyada Viral Oldu

@miraykonar adlı TikTok hesabından yurt dışında sürdürdüğü hayatına dair içerikler paylaşan genç kadın kısa sürede takipçi sayısı artanlardan. Tenisle ilgilenen genç kadın günlük vloglarıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarırken geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımıyla gündem oldu.
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Genç kadın yoğun bir günün ardından eve döndükten sonra suların kesildiğini fark etmişti.
Ve duş alabilmek için jet skiyle okyanusa açıldığı anları kayda aldı.
İzleyiciler ise bulduğu çare karşısında kayıtsız kalamadı ve yorumlarda buluştu.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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