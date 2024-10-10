Eskişehir'de Friglere Ait Ocak ve Fırınlar Keşfedildi! Midas Kale'de 250 Bin Yıldır Yaşam Devam Ediyor!
Eskişehir'de Friglere Ait Ocak ve Fırınlar Keşfedildi! Midas Kale'de 250 Bin Yıldır Yaşam Devam Ediyor!
Eskişehir'deki arkeolojik çalışmalarda Friglere ait fırın ve ocaklar keşfedildi. Midas Vadisi'ndeki ünlü Yazılıkaya Anıtı'nın da bulunduğu Midas Kale'deki kalıntılar, 7. yüzyıla ait.
İşte, detaylar...
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Eskişehir'in Han ve Seyitgazi ilçeleri arasındaki 3 kilometrelik Midas Vadisi'nde bulunan Midas Kale'de 2022 yılından beri devam eden eden kazılarda dikkat çeken bir keşif yapıldı. Bölgede ünlü Yazılıkaya Anıtı'nın ardından M.Ö. 7. yüzyıla tarihlenen Friglerden kalma fırın ve ocaklar keşfedildi.
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Frig kaya altarı (sunak) önünde yapılan kazı çalışması M.S.'ya ışık tutuyor. Arkeolojik çalışmalarla gün ışığına çıkan ocak ve fırınların ritüellerde kullanıldığı belirlendi.
Kazı Başkanı Doç. Dr. Polat, AA muhabirine verdiği demeçte, çalışmaların "Agdistis kutsal alanı" içerisinde devam ettiğini açıkladı.
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