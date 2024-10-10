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Eskişehir'de Friglere Ait Ocak ve Fırınlar Keşfedildi! Midas Kale'de 250 Bin Yıldır Yaşam Devam Ediyor!

Eskişehir'de Friglere Ait Ocak ve Fırınlar Keşfedildi! Midas Kale'de 250 Bin Yıldır Yaşam Devam Ediyor!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 11:19

Eskişehir'deki arkeolojik çalışmalarda Friglere ait fırın ve ocaklar keşfedildi. Midas Vadisi'ndeki ünlü Yazılıkaya Anıtı'nın da bulunduğu Midas Kale'deki kalıntılar, 7. yüzyıla ait. 

İşte, detaylar...

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Eskişehir'in Han ve Seyitgazi ilçeleri arasındaki 3 kilometrelik Midas Vadisi'nde bulunan Midas Kale'de 2022 yılından beri devam eden eden kazılarda dikkat çeken bir keşif yapıldı. Bölgede ünlü Yazılıkaya Anıtı'nın ardından M.Ö. 7. yüzyıla tarihlenen Friglerden kalma fırın ve ocaklar keşfedildi.

Eskişehir'in Han ve Seyitgazi ilçeleri arasındaki 3 kilometrelik Midas Vadisi'nde bulunan Midas Kale'de 2022 yılından beri devam eden eden kazılarda dikkat çeken bir keşif yapıldı. Bölgede ünlü Yazılıkaya Anıtı'nın ardından M.Ö. 7. yüzyıla tarihlenen Friglerden kalma fırın ve ocaklar keşfedildi.
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Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Polat'ın başkanlığında yürütülen kazıda, gün yüzüne çıkan fırınların kullanım amacı ise dikkat çekti.

Frig kaya altarı (sunak) önünde yapılan kazı çalışması M.S.'ya ışık tutuyor. Arkeolojik çalışmalarla gün ışığına çıkan ocak ve fırınların ritüellerde kullanıldığı belirlendi.

Frig kaya altarı (sunak) önünde yapılan kazı çalışması M.S.'ya ışık tutuyor. Arkeolojik çalışmalarla gün ışığına çıkan ocak ve fırınların ritüellerde kullanıldığı belirlendi.

Edinilen kanıtlara göre, Frigler tarafından dini ritüeller sırasında kurban edilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların etleri bu fırınlarda pişirildi.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Polat, AA muhabirine verdiği demeçte, çalışmaların "Agdistis kutsal alanı" içerisinde devam ettiğini açıkladı.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Polat, AA muhabirine verdiği demeçte, çalışmaların "Agdistis kutsal alanı" içerisinde devam ettiğini açıkladı.
cdnuploads.aa.com.tr

Polat, konuşmasında ekibin imza attığı ilklere değindi: 

'İlk kez bir Frig altarı önünde yapılan kapsamlı kazılar sayesinde altar önünde yapılan ritüellerin hazırlıklarının gerçekleştirildiği, ocakların bulunduğu, basit düzende taş temel ve ahşap konstrüksiyona sahip mekanların varlığını saptadık. Yaptığımız ilk tespitlere göre milattan önce 8-7'nci yüzyıla yani Orta Frig Dönemi'ne tarihlenen kutsal alanda, aynı zamanda yine milattan önce 7-6'ncı yüzyıl Lidya seramikleri ile üst tabakalarda 1'inci ve 2'nci yüzyıla tarihlenen Roma Dönemi'ne ait seramikler ve buluntular tespit edildi.'

Bölgede yaşam 250 bin yıl öncesine dayanıyor: Ana tanrıça Matar'ın soyut betimlerinden bir kaya idolü tespit edildi!

Bölgede yaşam 250 bin yıl öncesine dayanıyor: Ana tanrıça Matar'ın soyut betimlerinden bir kaya idolü tespit edildi!
cdnuploads.aa.com.tr

Matar'ın betimlemelerinin yanı sıra, kaya çanaklar ve bu ana tanrıçaya yapılan bolluk ve bereket ritüellerine dair kanıtlar bulundu. Doç. Dr. Polat, 'Yaptığımız yüzey araştırmalarında Alt Paleolitik döneme ait taş aletler bulduk. Daha sonra gelen medeniyetlerin hemen hemen hepsi bu coğrafyada yaşamış çünkü bu derin vadiler hem savunmaya uygun hem de çok bereketli. Aynı zamanda sulak alanları olduğundan yerleşim için tercih edilmiş.' açıklamasıyla Alt Paleolitik dönemin izlerinden söz etti.

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