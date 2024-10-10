Eskişehir'de Friglere Ait Ocak ve Fırınlar Keşfedildi! Midas Kale'de 250 Bin Yıldır Yaşam Devam Ediyor!

Matar'ın betimlemelerinin yanı sıra, kaya çanaklar ve bu ana tanrıçaya yapılan bolluk ve bereket ritüellerine dair kanıtlar bulundu. Doç. Dr. Polat, 'Yaptığımız yüzey araştırmalarında Alt Paleolitik döneme ait taş aletler bulduk. Daha sonra gelen medeniyetlerin hemen hemen hepsi bu coğrafyada yaşamış çünkü bu derin vadiler hem savunmaya uygun hem de çok bereketli. Aynı zamanda sulak alanları olduğundan yerleşim için tercih edilmiş.' açıklamasıyla Alt Paleolitik dönemin izlerinden söz etti.