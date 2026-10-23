Eski İstanbul’un Gizli Tarihi: Gayrimüslimler Hangi Semtlerde Yaşıyordu?

Endülüs'ten gelen Müslüman Araplar ise Galata'da, Perşembe Pazarı çevresine yerleşti. İlber Ortaylı, bölgedeki Arap Camii'nin aslında bir kilise olduğunu ve yeni gelenler için camiye çevrildiğini hatırlattı.

Kadıköy için anlatılan 'körler ülkesi' efsanesine de değinen Ortaylı, eskiden semtin şehir merkezine uzak kaldığını, kışın lodosta vapurun bile geçemediğini söyledi. Yine de Kadıköy'ün havasının ve suyunun bir zamanlar çok daha güzel olduğunu ekledi.

Ermeni nüfusu hangi semtte oturuyordu?

Bugün Ermeni toplumunun merkezi olarak bilinen Kumkapı'ya gelince Ortaylı, Ermenilerin buraya sonradan, Samatya tarafından geldiğini belirtti. Yenikapı'daki Marmaray kazılarında 18. yüzyıldan kalma bir Ermeni mahallesinin gün yüzüne çıktığını anlatan tarihçi, bu toplumun kıyıyı ve limana yakın yerleri sevdiğini söyledi. Ancak bunun kesin bir kural olmadığını, Aksaray gibi semtlerde de Ermeni ailelerin yaşadığını vurguladı.

Romanlar hangi semtte oturuyordu?

Ortaylı, Rumeli kökenli Romanların yaşadığı Sulukule'yi de şehrin en eski semtleri arasında saydı ve bu tarihi dokunun zamanla yıkılarak ortadan kalktığını hatırlattı.