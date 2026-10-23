Eski İstanbul’un Gizli Tarihi: Gayrimüslimler Hangi Semtlerde Yaşıyordu?
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Geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Habertürk ekranlarındaki bir sohbeti yeniden paylaşıldı. Eski İstanbul'un az bilinen sosyal haritasını gözler önüne serdi. Eski İstanbul'da gayrimüslimler hangi semtlerde otururdu? İlber Ortaylı, Musevilerin Balat'a, Ermenilerin Kumkapı ve Samatya'ya, Rumların Tarlabaşı'na nasıl yerleştiğini tek tek anlattı.
Sohbetin en dikkat çeken kısmı ise II. Mahmud döneminden kalan bir gelenekti: Beyoğlu'ndaki neredeyse her kilisenin önünde padişahın yaptırdığı bir çeşme bulunuyordu.
Eski İstanbul'da gayrimüslimler hangi semtlerde otururdu?
Ermeniler Kumkapı'ya sonradan, Samatya tarafından gelmiş.
II. Mahmud, Beyoğlu'ndaki kiliselerin önüne birer çeşme yaptırmıştı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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