Eşinin Tuttuğu Tetikçi Tarafından Öldürüldü! 20 Gün Önce Boşanma Kararı Aldığı Ortaya Çıktı

Üzüntüsünü dile getiren Mehmet Akgül'ün ağabeyi Hasan Akgül, 4'ü kız 10 kardeş olduklarını belirterek, '5 kardeş olarak İngiltere'de 33 yıldır çalışıyoruz. Birikimimizi, tüm kazancımızı değerlendirmesi için kardeşimiz Mehmet'e gönderiyorduk. Tüm mal varlığımız kardeşimiz Mehmet'in üzerineydi. Kardeşim burada ayakkabı ve inşaat işiyle uğraşıyordu. Biz de dönem dönem gelip yanında duruyorduk. O eşi olacak kadın, kendine bir dost tutmuş. Biz çalışkan insanlarız. Kardeşim sürekli eve ve işe gidip geliyordu. Dostuyla kendilerine ev tutmuşlar. Köpek bile almışlar. 'Annemin, babamın yanına gidiyorum' diyordu. Ben de ailesinin yanına gideceğini söylediğine şahit oldum. 2018 yılından beri bu kişiyle berabermiş' diye konuştu.

Kardeşinin 20 gün önce aldatıldığını öğrenince eşinden anlaşmalı boşanma kararı alıp durumu kendilerine söylediğini belirten Hasan Akgül, 'Mehmet, eşine, 'Kardeşlerime bendeki paralarını iade edeceğim' demiş. Sonrasında ise kardeşim evine geldiğinde öldürüldü. Bu kişiler, kardeşimin parasıyla 500 bin TL'ye tetikçi tutmuş. Kardeşim aracındayken, başından vuruluyor. Bizim malımızın üstüne oturmak için bu yola girilmiş. En ağır cezayı alsınlar. Kanunlara inanıyorum. Güvenimiz tam. Peşini bırakmayacağız, ne gerekiyorsa yapacağız' dedi.