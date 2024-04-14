Eşinin Tuttuğu Tetikçi Tarafından Öldürüldü! 20 Gün Önce Boşanma Kararı Aldığı Ortaya Çıktı
Olay, 10 Nisan'da İzmir'in Bayraklı ilçesi, Postacılar mahallesinde meydana geldi. Bayramın ilk günü camiden çıkan vatandaşlar Mehmet Akgün'ü kamyonetinin direksiyonunda kanlar içinde görür görmez 112 ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler başından silahla vurulan Akgül'ü hastaneye kaldırdı. Akgül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan cinayet büro mahallede giriş çıkışlarında bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedilen araç kameralarını inceleyerek Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu üzerine yoğunlaştı.
Cinayete kurban giden Mehmet Akgül'ün eşi Anıl Akgül'ün de ifadesine başvuran polis ekipleri, şüpheli tavırları üzerine eşini konuşturmayı başardı. Şüphelilerden Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu, polisteki suçlamaları kabul etmezken; Anıl Akgül cinayeti itiraf etti.
Anıl Akgül, ifadesinde, Mehmet Akgül'ün kendisiyle ilgilenmediğini, Rojhat Kızılban ile bu süreçte gönül ilişkisinin başladığını, cinayeti Kızılban'ın 500 bin TL karşılığında tetikçi olarak tuttuğu Gültekin Uslu'ya işlettiğini de söyledi. Uslu'ya, anlaşılan paranın ödenmediği öğrenildi.
Rojhat Kızılban da ifadesinde, Gültekin Uslu ile mahalleye geldiğini ancak olayla ilgisinin bulunmadığını anlattı. Gültekin Uslu ise ifadesinde aşırı alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını öne sürdü. Polis, Uslu'nun olayda kullandığı değerlendirilen tabancaya da el koydu. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından dün, adliyeye sevk edildi. Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu tutuklandı, Anıl Akgül ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın yeni değerlendirmeleri sonucu Anıl Akgül, dün tekrar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Anıl Akgül de tutuklandı.
'20 gün önce aldatıldığını öğrenip boşanma kararı almış'
Üzüntüsünü dile getiren Mehmet Akgül'ün ağabeyi Hasan Akgül, 4'ü kız 10 kardeş olduklarını belirterek, '5 kardeş olarak İngiltere'de 33 yıldır çalışıyoruz. Birikimimizi, tüm kazancımızı değerlendirmesi için kardeşimiz Mehmet'e gönderiyorduk. Tüm mal varlığımız kardeşimiz Mehmet'in üzerineydi. Kardeşim burada ayakkabı ve inşaat işiyle uğraşıyordu. Biz de dönem dönem gelip yanında duruyorduk. O eşi olacak kadın, kendine bir dost tutmuş. Biz çalışkan insanlarız. Kardeşim sürekli eve ve işe gidip geliyordu. Dostuyla kendilerine ev tutmuşlar. Köpek bile almışlar. 'Annemin, babamın yanına gidiyorum' diyordu. Ben de ailesinin yanına gideceğini söylediğine şahit oldum. 2018 yılından beri bu kişiyle berabermiş' diye konuştu.
Kardeşinin 20 gün önce aldatıldığını öğrenince eşinden anlaşmalı boşanma kararı alıp durumu kendilerine söylediğini belirten Hasan Akgül, 'Mehmet, eşine, 'Kardeşlerime bendeki paralarını iade edeceğim' demiş. Sonrasında ise kardeşim evine geldiğinde öldürüldü. Bu kişiler, kardeşimin parasıyla 500 bin TL'ye tetikçi tutmuş. Kardeşim aracındayken, başından vuruluyor. Bizim malımızın üstüne oturmak için bu yola girilmiş. En ağır cezayı alsınlar. Kanunlara inanıyorum. Güvenimiz tam. Peşini bırakmayacağız, ne gerekiyorsa yapacağız' dedi.