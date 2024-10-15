Eşinin Çiçek Fotoğrafını Paylaşan Çiçekçinin Kardeşini Tek Yumrukla Komalık Etti! Yaşam Mücadelesi Veriyor

Antalya'da çiçekçilik yapan iki taraf arasında fotoğraf tartışması yaşandı. Eşinin çektiği fotoğrafı izinsiz paylaşan işletmeye giden Kıvanç S., paylaşımı yapan kişinin kardeşine yumrukla saldırdı. Aldığı darbe sonrası yerden kalkamayan genç beyin kanaması geçirdi. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Kıvanç S. ise tutuklandı.