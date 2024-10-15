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Eşinin Çiçek Fotoğrafını Paylaşan Çiçekçinin Kardeşini Tek Yumrukla Komalık Etti! Yaşam Mücadelesi Veriyor

Eşinin Çiçek Fotoğrafını Paylaşan Çiçekçinin Kardeşini Tek Yumrukla Komalık Etti! Yaşam Mücadelesi Veriyor

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.10.2024 - 15:18

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Antalya'da çiçekçilik yapan iki taraf arasında fotoğraf tartışması yaşandı. Eşinin çektiği fotoğrafı izinsiz paylaşan işletmeye giden Kıvanç S., paylaşımı yapan kişinin kardeşine yumrukla saldırdı. Aldığı darbe sonrası yerden kalkamayan genç beyin kanaması geçirdi. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Kıvanç S. ise tutuklandı.

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Antalya'da çiçekçilik işi yapan Kıvanç Ş., yabancı uyruklu eşinin çektiği çiçek fotoğrafını ekran görüntüsü alarak izinsiz paylaşan başka bir çiçekçiyle tartışma yaşadı. Ablasının yaptığı paylaşım nedeniyle Kıvanç Ş.'den özür dileyen Yunus Y. paylaşımı kaldırdı.

Antalya'da çiçekçilik işi yapan Kıvanç Ş., yabancı uyruklu eşinin çektiği çiçek fotoğrafını ekran görüntüsü alarak izinsiz paylaşan başka bir çiçekçiyle tartışma yaşadı. Ablasının yaptığı paylaşım nedeniyle Kıvanç Ş.'den özür dileyen Yunus Y. paylaşımı kaldırdı.

Öfkesi dinmeyen Kıvanç Ş., akşam saatlerinde dükkana giderek beklemediği anda Yunus Y.'ye sert bir yumruk attı. Yumruğun etkisiyle yerden kalkamayan Yunus Y.'yi yerde tekmeleyen Kıvanç Ş., depo sahibi tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Öfkesi dinmeyen Kıvanç Ş., akşam saatlerinde dükkana giderek beklemediği anda Yunus Y.'ye sert bir yumruk attı. Yumruğun etkisiyle yerden kalkamayan Yunus Y.'yi yerde tekmeleyen Kıvanç Ş., depo sahibi tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Olay sonrası aldığı darbeyle beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Yunus Y.'nin durumunun kritik olduğu belirtilirken, gözaltına alınan Kıvanç Ş. ise tutuklandı. Görüntülerde saldırganı ayırmaya çalışan depo sahibi O.U'nun ise yeğeni Yunus Y.'nin başına gelen olaydan kısa süre sonra kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Olay sonrası aldığı darbeyle beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Yunus Y.'nin durumunun kritik olduğu belirtilirken, gözaltına alınan Kıvanç Ş. ise tutuklandı. Görüntülerde saldırganı ayırmaya çalışan depo sahibi O.U'nun ise yeğeni Yunus Y.'nin başına gelen olaydan kısa süre sonra kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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