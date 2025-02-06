Eşi Bianca'nın Doktora Götürdüğü Skandalların Adamı Kanye West Otizmli Olduğunu Açıkladı!
Eşi Bianca'nın Doktora Götürdüğü Skandalların Adamı Kanye West Otizmli Olduğunu Açıkladı!
Kanye West yine gündemden düşmüyor! Geçtiğimiz günlerde Grammy sahnesinde eşi Bianca Censori’nin olaylı hareketiyle konuşulan ünlü rapçi şimdi de sağlık durumuyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Daha önce bipolar teşhisi konulan Kanye, aslında otistik olduğunu söyledi. İlaçlarını bıraktığını belirten West, “Beni kimse kontrol edemez” diyerek hayranlarını şaşırttı.
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Geçtiğimiz günlerde Grammy Ödülleri’ne damga vuran Kanye West ve eşi Bianca Censori yine gündemde! Biliyorsunuz, Bianca ödül gecesinde üzerindeki kürkü aniden çıkararak çırılçıplak kalmış ve geceye damgasını vurmuştu.
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Kanye West ise eşinin bu hareketi yüzünden tepki toplamış, hatta onun üzerinde “baskı kurduğu” iddiaları bile ortaya atılmıştı. Grammy gecesi sonrası gündemden düşmeyen ünlü rapçi şimdi de sağlık durumuyla ilgili bomba bir açıklama yaptı!
2016 yılında bipolar teşhisi konulan Kanye, aslında otizmli olduğunu söyledi. Justin LaBoy’un The Download adlı podcast’ine katılan West, eşi Bianca Censori’nin yönlendirmesiyle yeni bir teşhis aldığını belirtti.
Kanye doktorunun kendisine “Kişiliğinizde bipolar gibi hissettirmeyen bir şey var. Daha önce bipolar vakaları gördüm.” dediğini anlatan rapçi, yıllardır yanlış teşhisle yaşadığını ifade etti.
Hatta ilaçlarını bıraktığını da açıklayan ünlü isim, bunun yaratıcılığını olumlu etkilediğini söyledi.
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47 yaşındaki rapçi doktoru da eşinin bulduğunu, Justin Bieber’ın da bu doktora gittiğini söyleyerek Bianca Censori’ye bu süreçte yanında olduğu için teşekkür etti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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