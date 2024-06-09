Esenyurt'ta Bir Evi Soyan Hırsız, Bina Koridoruna Dışkısını Yaptı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Esenyurt bir apartman dairesini soyan 2 hırsızın rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı.
Eşyaları çıkaran hırsızlardan birinin apartmanın içine dışkısını yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar; 📹
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Hadi yedin madem Bi bok onuda ortada niye bırakıyorsun be amk evladı 😂😂😂
ıy merdivene yapıyor hiç orasını temizlemeden pantolonunu kaldırıyor nasıl rahat ediyor o şekilde anlamıyorum
Poşet sermiş yere daha ne yapsın hijyen 🤭😅😅