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Esenyurt'ta Bir Evi Soyan Hırsız, Bina Koridoruna Dışkısını Yaptı!

Esenyurt'ta Bir Evi Soyan Hırsız, Bina Koridoruna Dışkısını Yaptı!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.06.2024 - 22:14

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Esenyurt'ta apartman dairesini soyan hırsızlardan biri, koridora dışkısını yaptı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. 

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Esenyurt bir apartman dairesini soyan 2 hırsızın rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt bir apartman dairesini soyan 2 hırsızın rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı.

Eşyaları çıkaran hırsızlardan birinin apartmanın içine dışkısını yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar; 📹

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nevertheless

Hadi yedin madem Bi bok onuda ortada niye bırakıyorsun be amk evladı 😂😂😂

Osman Elmallı

ıy merdivene yapıyor hiç orasını temizlemeden pantolonunu kaldırıyor nasıl rahat ediyor o şekilde anlamıyorum

ömer

Poşet sermiş yere daha ne yapsın hijyen 🤭😅😅