Erkan Baş’a Kısa Süreli Şok: “Bizim Adayımız Var Size Veremeyiz”
Erkan Baş’a Kısa Süreli Şok: “Bizim Adayımız Var Size Veremeyiz”
Türkiye İşçi Partisi’nin Gebze Belediye Başkanı adayı Erkan Baş, bugün kentte esnaf ziyaretinde bulundu. Baş, girdiği bir tamirhanede sürprizle karşılaştı.
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Tamirhanedeki usta, Erkan Baş’ı karşısında görünce “Bizim adayımız var. Size veremeyiz” dedi.
Sonrasında ise duvardaki Erken Baş fotoğrafını gösterdi.
Erkan Baş ile usta arasında yaşananlar 👇
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