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Erkan Baş’a Kısa Süreli Şok: “Bizim Adayımız Var Size Veremeyiz”

Erkan Baş’a Kısa Süreli Şok: “Bizim Adayımız Var Size Veremeyiz”

Erkan Baş
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.03.2024 - 18:01

Türkiye İşçi Partisi’nin Gebze Belediye Başkanı adayı Erkan Baş, bugün kentte esnaf ziyaretinde bulundu. Baş, girdiği bir tamirhanede sürprizle karşılaştı.

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Tamirhanedeki usta, Erkan Baş’ı karşısında görünce “Bizim adayımız var. Size veremeyiz” dedi.

Tamirhanedeki usta, Erkan Baş’ı karşısında görünce “Bizim adayımız var. Size veremeyiz” dedi.

Sonrasında ise duvardaki Erken Baş fotoğrafını gösterdi.

Sonrasında ise duvardaki Erken Baş fotoğrafını gösterdi.

Erkan Baş ile usta arasında yaşananlar 👇

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