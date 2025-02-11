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Erdoğan'la Pozuna 'Kalbimin Tek Sahibine' Şarkısını Ekleyen Malezya Başbakanı'na İrem Derici Yorumu Gecikmedi

Erdoğan'la Pozuna 'Kalbimin Tek Sahibine' Şarkısını Ekleyen Malezya Başbakanı'na İrem Derici Yorumu Gecikmedi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.02.2025 - 23:10

Geçtiğimiz saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Asya turu kapsamında Malezya'yı ziyaret etti. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ile buluşan Erdoğan yapılan bir paylaşımla gündeme oturdu. Malezya Başbakanı'nın ikilinin fotoğrafını İrem Derici'nin 'Kalbimin Tek Sahibine' isimli şarkısıyla paylaşması sosyal medya gündemine oturdu. Şarkının sahibi İrem Derici'nin yorumu da gecikmedi tabii!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya turu temasları kapsamında Malezya'daki Malezya-Türkiye İş Forumu'nda Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya turu temasları kapsamında Malezya'daki Malezya-Türkiye İş Forumu'nda Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile buluştu.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Erdoğan'ın ziyaretinin ardından teşekkür etmek için sosyal medya hesabından ikilinin pozlarını paylaştı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Erdoğan'ın ziyaretinin ardından teşekkür etmek için sosyal medya hesabından ikilinin pozlarını paylaştı.

Fakat Malezya Başbakanı'nın paylaşımına eklediği Kalbimin Tek Sahibine şarkısı kısa sürede gündeme oturdu!

Fakat Malezya Başbakanı'nın paylaşımına eklediği Kalbimin Tek Sahibine şarkısı kısa sürede gündeme oturdu!

Gelin o paylaşıma birlikte bakalım:

Paylaşıma yapılan goygoy kısa sürede alıp başını giderken şarkının sahibi İrem Derici'den yorum gecikmedi!

Paylaşıma yapılan goygoy kısa sürede alıp başını giderken şarkının sahibi İrem Derici'den yorum gecikmedi!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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