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Erdoğan, Gelir Dağılımında Adaletsizliğe İşaret Etti: "Fakirden Zengine Artan Bir Servet Transferi Yaşanıyor"

Erdoğan, Gelir Dağılımında Adaletsizliğe İşaret Etti: "Fakirden Zengine Artan Bir Servet Transferi Yaşanıyor"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
24.05.2024 - 15:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslami Finans Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, konuşmasında gelir dağılımındaki adaletsizliğe dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslami Finans Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslami Finans Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan açıklamalarında, İslami finansa değinirken özellikle kapitalizm ve gelir adaletsizliği vurgusuyla dikkat çekti. 

Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken başlıkları şu şekilde:

"Son yıllarda dünyamız köklü bir değişimden geçiyor."

"Son yıllarda dünyamız köklü bir değişimden geçiyor."

Şunu çok net görebiliyoruz; uluslararası sistemde denge kaybolmuş, istikrarsızlık ve kaos hakim renk haline gelmiştir. Koronavirüsün enkazı kaldırılmadan Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze gerilimi başlamıştır. Mevcut kurumlara güven sarsılmıştır. 

"İnsanlık olarak hem kendimizin hem evlatlarımızın müreffeh bir dünyada yaşamak istiyorsak mevcut sistemden vazgeçmeliyiz."

"İnsanlık olarak hem kendimizin hem evlatlarımızın müreffeh bir dünyada yaşamak istiyorsak mevcut sistemden vazgeçmeliyiz."

Daha adil, daha kuşatıcı bir sistem için el ele vermeliyiz. Meydan okumalar, esasen hiçbir alternatif bırakmıyor.

"Küresel finansal mimarinin gayesi asıl refah artışına fayda sağlamak olmalıdır."

"Küresel finansal mimarinin gayesi asıl refah artışına fayda sağlamak olmalıdır."

Finansal sistem, reel sektörü sömüren bir yapıya dönüşmüştür. Gelir ve servet adaletsizlikleriyle yapay büyümeyle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerinde baskıya neden oluyor. Sistemin yapısal sorunları gün yüzüne çıktığı halde süreç geçici önlemler alındı. Finans mimarisinin oldukça kırılgan yapıda olduğunu herkes kabul ediyor.

"Uluslararası Finans Enstitüsü'ne göre küresel borçluluk 315 trilyon dolar seviyesine ulaştı."

"Uluslararası Finans Enstitüsü'ne göre küresel borçluluk 315 trilyon dolar seviyesine ulaştı."

Bu oranların sürdürülebirliliği bile şüpheliyken borçlanmanın daha da artması bekleniyor. Servet eşitsizliği tarihi bakımdan en yüksek seviyeye çıktı. En zengin yüzde 1'lik kesim küresel servetin neredeyse yarısına sahip. Alttaki yüzde 50'lik kesimin payı ise yüzde 1'i dahi geçmiyor. 

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"Fakirden zengine doğru artan bir servet transferi yaşanıyor."

"Fakirden zengine doğru artan bir servet transferi yaşanıyor."

Afrika'dan Asya'ya milyarlarca insan bir avuç kişi için adeta seferber olmuş durumdadır. Elini vicdanına koyan hiç kimsenin bu manzarayı içine sindireceğini düşünmüyorum. Kapitalist sistemin serbest piyasayı teşvik ediyor gibi görünse de tekelleşmeyi, paradan para kazanmayı ödüllendirdiğini görüyoruz. Fakiri daha da fakirleştiren bu sistemin dertlerimize derman olamayacağını hepimiz kabul etmek zorundayız.

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c.ysfalbs

iktidar ol da bizi kurtar şu cehape zihiniyetinden ❤️❤️

Malum Şahıs

tayip yine milletin anasını soruyor babasını sorduğu yok