Erdoğan, Gelir Dağılımında Adaletsizliğe İşaret Etti: "Fakirden Zengine Artan Bir Servet Transferi Yaşanıyor"
Erdoğan, Gelir Dağılımında Adaletsizliğe İşaret Etti: "Fakirden Zengine Artan Bir Servet Transferi Yaşanıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslami Finans Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, konuşmasında gelir dağılımındaki adaletsizliğe dikkat çekti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslami Finans Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.
"Son yıllarda dünyamız köklü bir değişimden geçiyor."
"İnsanlık olarak hem kendimizin hem evlatlarımızın müreffeh bir dünyada yaşamak istiyorsak mevcut sistemden vazgeçmeliyiz."
"Küresel finansal mimarinin gayesi asıl refah artışına fayda sağlamak olmalıdır."
"Uluslararası Finans Enstitüsü'ne göre küresel borçluluk 315 trilyon dolar seviyesine ulaştı."
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"Fakirden zengine doğru artan bir servet transferi yaşanıyor."
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kendine muhalefet :D
iktidar ol da bizi kurtar şu cehape zihiniyetinden ❤️❤️
tayip yine milletin anasını soruyor babasını sorduğu yok