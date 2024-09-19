En Çok Kullanılan Kız İsimleri ve Anlamları! İşte A'dan Z'ye Modern ve Popüler Kız Bebek İsimleri Listesi

Her anne ve baba bebek sahibi olacağı süreçte en doğru isim için derin düşüncelere dalar! Zira zengin bir dil olan Türkçemizde de farklı anlamlara gelen ve her biri birbirinden güzel binlerce kız çocuğu ismi var. Dilimize farklı dillerden de geçen isimlerle birlikte, Türkiye'de en çok kullanılan kız isimlerini ve anlamlarını keşfetmeye hazır olun. Listemizde A'dan Z'ye yüzlerce kız çocuğu ismine yer verdik. Peki, bebeğiniz için en güzel ve anlamlı kız ismi hangisi?

İşte en güzel, en modern ve anlamlı, değişik ve kimileri henüz keşfedilmemiş kız bebek isimleri: