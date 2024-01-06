Emekliye Zamda Sadece Memur İşçi Farkı Yok: Milletvekiline de Asgari Ücret Zammı

Memur ve memur emeklilerinin yaklaşık yüzde 49, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin ise yüzde 37 oranında zam alacağı da hesaplanıyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, milyonlarca emeklinin yanı sıra bir de milletvekili emeklileri bulunuyor. 65 bin TL maaş alan vekil emeklileri yüzde 49,25 oranında zam alırken, yaklaşık 32 bin TL artışla maaşları 97 bin TL'ye çıktı.