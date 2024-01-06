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Emekliye Zamda Sadece Memur İşçi Farkı Yok: Milletvekiline de Asgari Ücret Zammı

Emekliye Zamda Sadece Memur İşçi Farkı Yok: Milletvekiline de Asgari Ücret Zammı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
06.01.2024 - 09:16

Milletin vekillerinin maaşlarında tartışma her dönem olurken, enflasyon verileri sonrasında memur emeklisi ile işçi emeklisi arasındaki fark tartışılırken, milletvekillerinin emekli olanları 32 bin lira zam aldı. Asgari ücrete yapılan zam oranında artış gören emekli vekillerle, emekli vatandaş arasındaki maaş farkı 86 bin lirayı aştı.

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Emekli maaşları zamlarını bekleyen milyonlarca kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını bekliyor. Enflasyon verileri açıklandığında belli olan maaş zammı oranları henüz resmileşmezken, netleşti. Ancak Erdoğan'ın ek zam yapacağı beklentileri de korunuyor.

Emekli maaşları zamlarını bekleyen milyonlarca kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını bekliyor. Enflasyon verileri açıklandığında belli olan maaş zammı oranları henüz resmileşmezken, netleşti. Ancak Erdoğan'ın ek zam yapacağı beklentileri de korunuyor.

Memur ve memur emeklilerinin yaklaşık yüzde 49, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin ise yüzde 37 oranında zam alacağı da hesaplanıyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, milyonlarca emeklinin yanı sıra bir de milletvekili emeklileri bulunuyor. 65 bin TL maaş alan vekil emeklileri yüzde 49,25 oranında zam alırken, yaklaşık 32 bin TL artışla maaşları 97 bin TL'ye çıktı.

Çalışanı, emekliyi "enflasyona ezdirmeme" sözü veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bakanların da maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam gelirken, zam oranlarındaki farklılık nedeniyle, emekli vekil ile emekli "asıl" vatandaş arasında maaş farkı 57 bin 460 TL'den 86 bin 641 TL'ye çıktı.

Çalışanı, emekliyi "enflasyona ezdirmeme" sözü veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bakanların da maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam gelirken, zam oranlarındaki farklılık nedeniyle, emekli vekil ile emekli "asıl" vatandaş arasında maaş farkı 57 bin 460 TL'den 86 bin 641 TL'ye çıktı.

7 bin 500 TL maaş alan bir emekli enflasyon farkı kadar zam alırsa, 2 bin 818 TL zam alacak.

97 bin TL'ye çıkan vekil emeklisi maaşının yanında, işçi, esnaf ve çiftçinin 20 yıldan fazla ödediği primlerin karşılığında emekli maaşı 10 bin 318 TL olacak.

97 bin TL'ye çıkan vekil emeklisi maaşının yanında, işçi, esnaf ve çiftçinin 20 yıldan fazla ödediği primlerin karşılığında emekli maaşı 10 bin 318 TL olacak.

Ayrıca kök maaşı 7 bin 500 TL'nin altında kalan emeklilerin zam oranının tamamı da maaşlara yansımayacak. Ancak Meclis'in yetkisinde olan yasal düzenlemeyle milletvekilleri, en düşük emekli maaşını yükseltebilir.

Süzer'in aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın brüt maaşına yüzde 30,7 zam gelirken, aylık geliri 279 bin TL oldu.

Süzer'in aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın brüt maaşına yüzde 30,7 zam gelirken, aylık geliri 279 bin TL oldu.

'Maaş artışlarının enflasyona etki ettiğini' belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in maaşı 79 bin 400 TL artarken, 'asgari ücrete tek zam yapılması' gerektiğini belirten Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın maaş zammı da 47 bin 7 bin liranın üzerinde oldu. Enflasyonla mücadelede para politikasını yöneten  Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın maaşı 78 bin 800 TL oldu.

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