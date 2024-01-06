Emekliye Zamda Sadece Memur İşçi Farkı Yok: Milletvekiline de Asgari Ücret Zammı
Emekliye Zamda Sadece Memur İşçi Farkı Yok: Milletvekiline de Asgari Ücret Zammı
Milletin vekillerinin maaşlarında tartışma her dönem olurken, enflasyon verileri sonrasında memur emeklisi ile işçi emeklisi arasındaki fark tartışılırken, milletvekillerinin emekli olanları 32 bin lira zam aldı. Asgari ücrete yapılan zam oranında artış gören emekli vekillerle, emekli vatandaş arasındaki maaş farkı 86 bin lirayı aştı.
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Emekli maaşları zamlarını bekleyen milyonlarca kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını bekliyor. Enflasyon verileri açıklandığında belli olan maaş zammı oranları henüz resmileşmezken, netleşti. Ancak Erdoğan'ın ek zam yapacağı beklentileri de korunuyor.
Çalışanı, emekliyi "enflasyona ezdirmeme" sözü veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bakanların da maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam gelirken, zam oranlarındaki farklılık nedeniyle, emekli vekil ile emekli "asıl" vatandaş arasında maaş farkı 57 bin 460 TL'den 86 bin 641 TL'ye çıktı.
97 bin TL'ye çıkan vekil emeklisi maaşının yanında, işçi, esnaf ve çiftçinin 20 yıldan fazla ödediği primlerin karşılığında emekli maaşı 10 bin 318 TL olacak.
Süzer'in aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın brüt maaşına yüzde 30,7 zam gelirken, aylık geliri 279 bin TL oldu.
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