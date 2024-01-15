Emekli Maaş Zamlarında Sona Yaklaşırken, Gözler Kabine'de: Hangi 2 Formül Masada?

Memur emeklilerinin zamlarıyla aradaki farkı kapamaya yönelik SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılması planlanan iyileştirmede çalışmalar sona yaklaştı. En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liradan yükseltilmesine dair senaryolar, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve karar verilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın öncülüğünde yapılan çalışmaları Bakan Işıkhan ile Şimşek Kabine'de sunacak. Emekliye yapılması planlanan ek zamda son durum ne?