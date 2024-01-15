Emekli Maaş Zamlarında Sona Yaklaşırken, Gözler Kabine'de: Hangi 2 Formül Masada?
Emekli Maaş Zamlarında Sona Yaklaşırken, Gözler Kabine'de: Hangi 2 Formül Masada?
Memur emeklilerinin zamlarıyla aradaki farkı kapamaya yönelik SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılması planlanan iyileştirmede çalışmalar sona yaklaştı. En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liradan yükseltilmesine dair senaryolar, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve karar verilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın öncülüğünde yapılan çalışmaları Bakan Işıkhan ile Şimşek Kabine'de sunacak. Emekliye yapılması planlanan ek zamda son durum ne?
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılması beklenen iyileştirme çalışmaları tamamlandı.
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liradan yükseltilmesi için Meclis'e sunulacak teklif Kabine'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlatılacak. Kök aylıkların yükseltilmesi ve ardından zam düzenlemesi için farklı seçenekler hazırlandı.
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Emekli ek zammı ne zaman alacak?
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Emekli maaş zamlarında son formüller neler?
İki alternatifte de 2024 yılında memur ve işçi emeklisi maaşlarında zamlar eşitlenecek.
En düşük emekli maaş zamları için yapılacak maaş artışında kulisler 9 bin liradan başlayarak, 11 bin liraya kadar çıkıyor. Bu konuda son karar Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek.
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