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Emekli Maaş Zamlarında Sona Yaklaşırken, Gözler Kabine'de: Hangi 2 Formül Masada?

Emekli Maaş Zamlarında Sona Yaklaşırken, Gözler Kabine'de: Hangi 2 Formül Masada?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.01.2024 - 11:25

Memur emeklilerinin zamlarıyla aradaki farkı kapamaya yönelik SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılması planlanan iyileştirmede çalışmalar sona yaklaştı. En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liradan yükseltilmesine dair senaryolar, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve karar verilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın öncülüğünde yapılan çalışmaları Bakan Işıkhan ile Şimşek Kabine'de sunacak. Emekliye yapılması planlanan ek zamda son durum ne?

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılması beklenen iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılması beklenen iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

Memur ve memur emeklileri yüzde 49,25 oranında zam alırken, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin enflasyon farkı olan yüzde 37,57 oranında zammında emekliler iyileştirme beklentisi içinde.

Ek zam için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın öncülüğünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarını tamamladı.

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liradan yükseltilmesi için Meclis'e sunulacak teklif Kabine'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlatılacak. Kök aylıkların yükseltilmesi ve ardından zam düzenlemesi için farklı seçenekler hazırlandı.

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liradan yükseltilmesi için Meclis'e sunulacak teklif Kabine'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlatılacak. Kök aylıkların yükseltilmesi ve ardından zam düzenlemesi için farklı seçenekler hazırlandı.

Sabah’ın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, bütçe dengesini koruyarak, enflasyonla mücadeleye de zarar vermeden, EYT ve deprem maliyetlerini de gözeterek bir çalışma yaptı.

Emekli zammına refah payı eklenecek mi?

Emekli zammına refah payı eklenecek mi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın Bakanlar Vedat Işıkhan ve Mehmet Şimşek'in yaptıkları çalışmada Emekli Sandığı emeklileri yani memur emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri yani işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri arasındaki 11,68 puanlık zam farkının refah payı verilerek kapatılması için alternatifleri hazırladı.

Emekli ne zaman zam alacak?

Emekli ne zaman zam alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine'de her iki bakan tarafından sunulan farklı oranları inceleyerek kendi düzenlemesini yapması bekleniyor. Kabine'deki yapılacak görüşmelerin ardından çalışma, kamuoyuna ve Meclis'e sunulacak.

Emekli ek zammı ne zaman alacak?

Emekli ek zammı ne zaman alacak?

2024 yılı zam oranlarında eşitleme beklenen refah payıyla, ek zam ödemelerini SSK emeklilerinin 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklilerinin de 25-28 Ocak arasında alacağı düşünülürken, yasal düzenleme gerektiğinden 16 Ocak'ta Meclis'in çalışmalarına başlayacak olmasıyla 17 Ocak'a yetişmesi mümkün değil. Refah payı zam farkının hesaplara sonradan yatması bekleniyor.

Asgari ücret işveren desteğinin 700 lira olmasına dair Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılacak görüşmelere, emekli maaş zamları ve kök aylık düzenlemesinin Kabine'de karar verilmesiyle eklenmesi bekleniyor.

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Emekli maaş zamlarında son formüller neler?

Emekli maaş zamlarında son formüller neler?

Sabah'ın aktardığına göre, emekli maaş zamları için masada iki seçenek var. 

Birinci formül, ocak itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık yüzde 12 ek artış verilerek toplam zam memur emeklisinin yüzde 49,25 oranındaki zammına yaklaştırılması. 

İkinci formüldeyse bütçe imkânları zorlanmadan ek artışın yıl içine yayılarak yapılması. 2024'ün ilk 6 ayında daha düşük ek zam yapılarak, temmuzda da yılın 2. yarısı için farklı zam yapılması.

İki alternatifte de 2024 yılında memur ve işçi emeklisi maaşlarında zamlar eşitlenecek.

İki alternatifte de 2024 yılında memur ve işçi emeklisi maaşlarında zamlar eşitlenecek.

En düşük emekli maaş zamları için yapılacak maaş artışında kulisler 9 bin liradan başlayarak, 11 bin liraya kadar çıkıyor. Bu konuda son karar Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek.

En düşük emekli maaş zamları için yapılacak maaş artışında kulisler 9 bin liradan başlayarak, 11 bin liraya kadar çıkıyor. Bu konuda son karar Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek.
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