Electronic Arts Bu Sefer Başarmış Mı? F1 2024 İnceleme Dosyası!
Electronic Arts Bu Sefer Başarmış Mı? F1 2024 İnceleme Dosyası!
Her yıl düzenli olarak çıkan F1 oyunu, bu sene de raflarda ve dijital platformlarda yerini aldı. Biz de sizlere bu yapımın detaylı bir incelemesini hazırladık.
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1. Kariyer modu.
2. Bunlar zaten vardı?
3. F2 kariyeri yapanlar üzgün.
4. Oynanış kısmındaki dokunuşlar.
5. İçerik çeşitliliği.
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6. Grafikler.
7. Yeniden düzenlenen pistler.
8. Son sözler.
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