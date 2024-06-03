Electronic Arts Bu Sefer Başarmış Mı? F1 2024 İnceleme Dosyası!

Kariyer moduna bazı dinamikler de eklenmiş. Bunlardan en göze çarpanı pilotumuzun takımdaki rolü. Kariyerde takıma girdiğimizde takım arkadaşımızı seçip onunla rekabete başlıyoruz. Alınan başarı ve performansa göre takımda daha baskın bir rol oynayabiliyoruz. Bu durum da takımda daha fazla söz sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Her ne kadar bunlar yenilikmiş gibi gelse de daha önce F1 2018 ve F1 2019 oyunlarında da bu özellikler vardı. Sebebini hala bilmediğimiz bir şekilde serinin devam oyunlarında bu olaylar kaldırılmıştı.