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Electronic Arts Bu Sefer Başarmış Mı? F1 2024 İnceleme Dosyası!

Electronic Arts Bu Sefer Başarmış Mı? F1 2024 İnceleme Dosyası!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
03.06.2024 - 19:10

Her yıl düzenli olarak çıkan F1 oyunu, bu sene de raflarda ve dijital platformlarda yerini aldı. Biz de sizlere bu yapımın detaylı bir incelemesini hazırladık.

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1. Kariyer modu.

1. Kariyer modu.

Bu sene F1 2024'ü ön plana çıkaran en önemli gelişme kariyer kısmında yaşanıyor. Önceki oyunlardan bildiğimiz, bir pilot oluşturup kariyer yapma durumu bu oyunda da devam ediyor. Bunun yanında halihazırda gerçek hayatta olan pilotlarla da kariyer yapma imkanımız var. Bu durum, kariyer moduna eklenen en dikkat çekici detaylardan birisi. Güncel oyuncuların yanı sıra efsaneleşmiş pilotlar ile de kariyer yapma imkanımız bulunuyor. Bu pilotlar: Artyon Senna, Michael Schumacher ve Mark Webber gibi daha birçok efsaneden oluşuyor.

2. Bunlar zaten vardı?

2. Bunlar zaten vardı?

Kariyer moduna bazı dinamikler de eklenmiş. Bunlardan en göze çarpanı pilotumuzun takımdaki rolü. Kariyerde takıma girdiğimizde takım arkadaşımızı seçip onunla rekabete başlıyoruz. Alınan başarı ve performansa göre takımda daha baskın bir rol oynayabiliyoruz. Bu durum da takımda daha fazla söz sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Her ne kadar bunlar yenilikmiş gibi gelse de daha önce F1 2018 ve F1 2019 oyunlarında da bu özellikler vardı. Sebebini hala bilmediğimiz bir şekilde serinin devam oyunlarında bu olaylar kaldırılmıştı.

3. F2 kariyeri yapanlar üzgün.

3. F2 kariyeri yapanlar üzgün.

Kariyer modunda bazı detaylar ise hala can sıkıcı. Bunlardan en büyüğü kariyere F2'den başlayacak oyuncular için. F1 kariyeri her ne kadar detaylı olsa da F2 tam tersi şekilde tasarlanmış. Sadece yarıştan yarışa atladığımzı bir yapıya sahip. Bu da gelişim hissini yaşamak isteyen oyuncular için biraz hayal kırıklığı oluşturuyor. F2 kariyerine başladığımda özelleştirme seçenekleri bekledim fakat sadece yarıştan yarışa atladığımız bir 'Grand Prix' ile karşı karşıyaydım.

4. Oynanış kısmındaki dokunuşlar.

4. Oynanış kısmındaki dokunuşlar.

Oynanış kısmında ben çok büyük bir değişiklik göremedim. F1 2023 ile aralarında büyük bir fark yok. Bu oyunda en çok gözüme batan oynanış detayı, araçların sürekli kayması. Viraja girerken hafif bir yanlış harekette araba direkt kaymaya başlıyor. ERS kısmında da bir değişikliğe gidilmiş. Daha önceki oyunlarda doldurması zor olan ERS, bu yapımda hızlı bir şekilde doluyor ve aynı hızda boşalıyor. Taktiksel olarak, ERS kullanımına yenilik gelmesi olumlu olmuş.

5. İçerik çeşitliliği.

5. İçerik çeşitliliği.

F1 2024, kendini sattıracak bir yenilik ile gelmiyor. Çoğu şey daha önceki oyunların birebir aynısı. Hatta menü tasarımı bile bir önceki oyunun aynısı. Bunların haricinde serinin daha önceki oyunlarında bulunan Grand Prix, Multiplayer ve MyTeam gibi modlar aynı şekilde bu oyunda da mevcut. Kısaca, içerik konusunda F1 2024'ün sınıfta kaldığını söyleyebilirim. Bir önceki oyunda olan hikâye modu, ne yazık ki bu oyunda yok. Yani içerik olarak kısıtlamaya gidildiği bile söylenebilir.

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6. Grafikler.

6. Grafikler.

Oyunun en büyük handikaplarından birisi grafikleri. Kullanılan oyun motorunun eskimiş olması, doğal olarak oyunun grafiklerinin yerinde saymasına neden oluyor. Ben son 3 yıldır F1 oyunlarında herhangi bir grafik geliştirmesine şahit olamadım. Bu durum da oyunu oynayan kişilerde sürekli aynı şeyi oynuyormuş hissi yaratabilir. Umarım Codemasters, bir sonraki oyunda Unreal Engine'e geçiş yaparak bizleri bu anlamda memnun edebilir.

7. Yeniden düzenlenen pistler.

7. Yeniden düzenlenen pistler.

Oyunun dikkatimi çeken bir başka yeniliği de bazı pistlere gelen düzenlemeler oldu. Düzenleme gelen bu pistler Silverstone, Spa ve Katar. Düzenlemeler bu pistleri biraz daha iyi bir konuma getirmiş. Diğer pistlerde ise bir değişiklik yapılmamış. Bunun yanında, Electronic Arts klasik pistleri de getirmemekte ısrar ediyor.  Zaten içerik olarak hiçbir şey değişmeyen bu yapımda bir de klasik pistlerin gelmemesi üzücü.

8. Son sözler.

8. Son sözler.

F1 2024, ilk oyunun üzerine koymayı hedeflemiş. Bu konuda çok başarılı olduğunu söyleyemem. Ben bu yapımı oynarken, F1 2023 hissiyatı aldım. Kariyer modundaki 'yenilik' adı altında sunulan şeylerin zaten seride daha önce olması da absürt bir durum ortaya çıkarmış. Kısaca F1 2024, içerik konusunda bir önceki oyun ile aynı kalibrede. Halihazırda önceki oyuna sahip oyuncuların, bu yapımı alması için çok da bir nedeni yok. Özellikle çıkış fiyatı göz önüne alındığında, indirim dönemlerinde iyi bir fiyata düşerse şans verilebilir.

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