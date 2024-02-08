Elazığ’da Hastanede Kadın Cinayeti: 1 Ay Önce Nikah Kıymışlar

Elazığ’da özel bir hastanede fizyoterapi teknikeri olarak çalışan 32 yaşındaki Burcu Demir, 1 ay önce resmi nikah kıydıkları nişanlısı uzman çavuş M.C. tarafından katledildi. Valilik, olay yerinden kaçan M.C.’nin olayı işlediği silahla birlikte yakalandığını açıkladı.