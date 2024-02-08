Elazığ’da Hastanede Kadın Cinayeti: 1 Ay Önce Nikah Kıymışlar
Elazığ’da Hastanede Kadın Cinayeti: 1 Ay Önce Nikah Kıymışlar
Elazığ’da özel bir hastanede fizyoterapi teknikeri olarak çalışan 32 yaşındaki Burcu Demir, 1 ay önce resmi nikah kıydıkları nişanlısı uzman çavuş M.C. tarafından katledildi. Valilik, olay yerinden kaçan M.C.’nin olayı işlediği silahla birlikte yakalandığını açıkladı.
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Elazığ’da yine bir kadın cinayeti işlendi.
Edinilen bilgiye göre, hastanede fizyoterapist teknikeri olarak görev yapan Burcu Demir, geçen ay resmi nikah yaptıkları nişanlısı uzman çavuş M.C. ile bahçede konuşmaya başladı. Ardından ikili arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından M.C. belinden çıkardığı tabanca ile Demir’e peş peşe ateş etti. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli ise aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.
Talihsiz kadının, sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi.
Elazığ Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada,“08.02.2024 günü olgunlar mahallesinde meydana gelen olayda B.C isimli şahıs,nişanlısı (Resmi nikahlı) M.C isimli şahıs tarafından tabanca ile vurulmuş ve olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Şüpheli M.C isimli şahıs olayda kullandığı silah ile birlikte kolluk birimlerimizce kısa sürede yakalanmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.” denildi.
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