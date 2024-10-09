Elazığ'da Bir Kişi Dükkanını Takas Usulü Kiraya Vermek İstedi! "Aylık 450 Ekmek veya 175 Litre Köy Sütü"

Elazığ'da dükkanını takas usulü kiraya vermek isteyen bir vatandaş önce aylık 2 gram altın veya 100 litre mazot talep etti. Bu durumun yasalara uygun olmadığını öğrenen vatandaş seçenekleri değiştirerek 450 ekmek veya 175 litre köy sütü bedeline dükkanını kiralayacağını söyledi.