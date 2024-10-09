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Elazığ'da Bir Kişi Dükkanını Takas Usulü Kiraya Vermek İstedi! "Aylık 450 Ekmek veya 175 Litre Köy Sütü"

Elazığ'da Bir Kişi Dükkanını Takas Usulü Kiraya Vermek İstedi! "Aylık 450 Ekmek veya 175 Litre Köy Sütü"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.10.2024 - 16:03

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Elazığ'da dükkanını takas usulü kiraya vermek isteyen bir vatandaş önce aylık 2 gram altın veya 100 litre mazot talep etti. Bu durumun yasalara uygun olmadığını öğrenen vatandaş seçenekleri değiştirerek 450 ekmek veya 175 litre köy sütü bedeline dükkanını kiralayacağını söyledi.

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Elazığ'da kira fiyatlarının yeterli miktarda yükselmediğini düşünen bir dükkan sahibi, dükkanını altın ve mazot fiyatına endeksleyerek kiraya vermek istedi.

Elazığ'da kira fiyatlarının yeterli miktarda yükselmediğini düşünen bir dükkan sahibi, dükkanını altın ve mazot fiyatına endeksleyerek kiraya vermek istedi.

Durumun yasal olmadığını öğrenen vatandaş daha sonra dükkanın kira bedelini aylık 450 ekmek veya 175 litre köy sütü bedeline sabitlemek istedi.

Durumun yasal olmadığını öğrenen vatandaş daha sonra dükkanın kira bedelini aylık 450 ekmek veya 175 litre köy sütü bedeline sabitlemek istedi.

Dükkanı kiralamak için arayanların olduğunu söyleyen vatandaş genelde peşin olarak tutmak istiyorlar ancak az teklif veriyorlar dedi. İşte o görüntüler; 🎥 👇

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