Ekrem İmamoğlu'nun Oğlu Selim İmamoğlu'ndan Açıklama: "Biz Hepimiz, Birbirimize Emanetiz!"
Ekrem İmamoğlu'nun Oğlu Selim İmamoğlu'ndan Açıklama: "Biz Hepimiz, Birbirimize Emanetiz!"
Ekrem İmamoğlu ve beraberinde 99 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin tepkiler sürüyor. Art arda gelen açıklamaların ardından Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu da X (Twitter) hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Selim İmamoğlu, 'Sadece Ekrem İmamoğlu olarak değil, onun ailesi olarak da buradayız. Bu yaşananlar, artık her vatandaşımızın tüm haklarının tehlike altında olduğunu tescillemiştir. Bu karanlık günlerden elbet çıkılacak ve isim, ünvan ayırt etmeksizin herkes adil bir ortamda yaşayacak. Bu ülke hepimizin. Biz, hepimiz, birbirimize emanetiz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. KURTULUŞ YOK, TEK BAŞINA!' dedi.
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Ekrem İmamoğlu ile birlikte 99 kişinin gözaltına alınmasının ardından tepkiler sürüyor.
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"Bu karanlık günlerden elbet çıkılacak ve isim, unvan ayırt etmeksizin herkes adil bir ortamda yaşayacak. Bu ülke hepimizin. Biz, hepimiz, birbirimize emanetiz."
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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