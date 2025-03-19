onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ekrem İmamoğlu'nun Oğlu Selim İmamoğlu'ndan Açıklama: "Biz Hepimiz, Birbirimize Emanetiz!"

Ekrem İmamoğlu'nun Oğlu Selim İmamoğlu'ndan Açıklama: "Biz Hepimiz, Birbirimize Emanetiz!"

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.03.2025 - 15:08

Ekrem İmamoğlu ve beraberinde 99 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin tepkiler sürüyor. Art arda gelen açıklamaların ardından Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu da X (Twitter) hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Selim İmamoğlu, 'Sadece Ekrem İmamoğlu olarak değil, onun ailesi olarak da buradayız. Bu yaşananlar, artık her vatandaşımızın tüm haklarının tehlike altında olduğunu tescillemiştir. Bu karanlık günlerden elbet çıkılacak ve isim, ünvan ayırt etmeksizin herkes adil bir ortamda yaşayacak. Bu ülke hepimizin. Biz, hepimiz, birbirimize emanetiz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. KURTULUŞ YOK, TEK BAŞINA!' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekrem İmamoğlu ile birlikte 99 kişinin gözaltına alınmasının ardından tepkiler sürüyor.

Ekrem İmamoğlu ile birlikte 99 kişinin gözaltına alınmasının ardından tepkiler sürüyor.

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin eylemlerinin yanı sıra TBMM'de CHP'lilerin kürsüyü işgal etmesiyle birlikte mecliste genel kurul yarına kadar kapatıldı. Tepkiler çığ gibi büyürken Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu'ndan da bir açıklama geldi.

"Bu karanlık günlerden elbet çıkılacak ve isim, unvan ayırt etmeksizin herkes adil bir ortamda yaşayacak. Bu ülke hepimizin. Biz, hepimiz, birbirimize emanetiz."

"Bu karanlık günlerden elbet çıkılacak ve isim, unvan ayırt etmeksizin herkes adil bir ortamda yaşayacak. Bu ülke hepimizin. Biz, hepimiz, birbirimize emanetiz."

Selim İmamoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Bugün, hepimizin bildiği gibi onlarca eve aynı anda baskın yapılarak hukuk dışı bir uygulamayla, Türk hukuk sistemine hiç yakışmayan bir eylem yapıldı. Bu ülkede, artık haklı ve tertemiz bir mücadele veren herkes, aynı duyguyla evlerinde başına gelebilecekleri hesap ederek yaşıyorlar. İnsanların dürüst yaşamlarına müdahele ederek ve ailelerinin her bir üyesinin de yaşamlarına gasp ederek tüm iyiliklere engel olmaya çalışıyorlar.

Biz, ailecek bu ülke için neredeyse her günümüzü memleketimizin temel problemlerini ve buna en uygun çözümleri düşünerek yaşıyoruz. Adaletsizliği değil, ekonomiyi konuşalım, bilim konuşalım, eğitim konuşalım, dünyaya örnek bir ülke olmak için ne yapabiliriz milletçe bunu konuşalım, dertleşelim. Gün birbirimizi aşağı çekme günü değil. Yoksulluğa çözüm bulalım. Evine giderken çocuklarına mahçup olmamak için, temel ihtiyaçlarını nasıl sağlayacaklarını dert edinen anne ve babaların problemlerine çözüm bulalım. Huzur, barış ve mutluluk getirelim. Kaosa sürüklenmeye çalışan dünyaya rağmen birbirimizin elinden tutarak dünyaya barış için bir örnek hal yaratalım.

Ama her şeyden önce, tüm bunları konuşabilecek o huzurlu ortamı yaratabilmek için, gerçek ADALET ve DEMOKRASİ için mücadele etmeye devam edeceğiz. Sadece Ekrem İmamoğlu olarak değil, onun ailesi olarak da buradayız. Bu yaşananlar, artık her vatandaşımızın tüm haklarının tehlike altında olduğunu tescillemiştir. Bu karanlık günlerden elbet çıkılacak ve isim, ünvan ayırt etmeksizin herkes adil bir ortamda yaşayacak. Bu ülke hepimizin. Biz, hepimiz, birbirimize emanetiz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. KURTULUŞ YOK, TEK BAŞINA!'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın