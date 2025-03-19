Fatih Altaylı Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltı Haberine Dair Detayları Paylaştı, 12 Eylül'e Gönderme Yaptı!
Fatih Altaylı Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltı Haberine Dair Detayları Paylaştı, 12 Eylül'e Gönderme Yaptı!
Kaynak: https://fatihaltayli.com.tr/kose-yazi...
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı haberini gazeteci Fatih Altaylı duyurmuştu. X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan'ın gözaltı haberlerini duyuran Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında gözaltı kararlarına dair detayları vererek 12 Eylül sürecindeki gazetecilere de gönderme yaptı.
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı haberini duyuran isim gazeteci Fatih Altaylı olmuştu.
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İmamoğlu'yla birlikte 99 kişinin gözaltına alınmasının ardından Altaylı, bugünkü köşe yazısında yaşananları aktardı.
"Gazetecilerin 12 Eylül 1980 sabahı neler hissettiğini bugün itibarıyla gayet iyi anlıyorum."
"12 Eylül 1980 günü bir gazeteci neler hissetti artık biliyorum."
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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