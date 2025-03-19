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Fatih Altaylı Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltı Haberine Dair Detayları Paylaştı, 12 Eylül'e Gönderme Yaptı!

Fatih Altaylı Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltı Haberine Dair Detayları Paylaştı, 12 Eylül'e Gönderme Yaptı!

Fatih Altaylı Ekrem İmamoğlu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.03.2025 - 13:53 Son Güncelleme: 19.03.2025 - 13:59

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı haberini gazeteci Fatih Altaylı duyurmuştu. X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan'ın gözaltı haberlerini duyuran Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında gözaltı kararlarına dair detayları vererek 12 Eylül sürecindeki gazetecilere de gönderme yaptı.

Kaynak: https://fatihaltayli.com.tr/kose-yazi...
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı haberini duyuran isim gazeteci Fatih Altaylı olmuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı haberini duyuran isim gazeteci Fatih Altaylı olmuştu.

Altaylı, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda 'Şu anda avukatlarından gelen bilgiye göre Ekrem İmamoğlu’nun konutuna kolluk kuvvetleri gelmiş ve kendisini gözaltına alınıyor.' ifadelerine yer vermişti.

Kısa bir süre sonra ikinci tweeti paylaşan Altaylı, bu kez de Necati Özkan'ın gözaltına alındığını duyurdu.

İmamoğlu'yla birlikte 99 kişinin gözaltına alınmasının ardından Altaylı, bugünkü köşe yazısında yaşananları aktardı.

İmamoğlu'yla birlikte 99 kişinin gözaltına alınmasının ardından Altaylı, bugünkü köşe yazısında yaşananları aktardı.

'Artık o günkü hissiyatı biliyorum.' adlı yazısında şu ifadelere yer verdi:

'Bugün ne yazılır bilmiyorum.

Gazeteciliğe başladığım yıl 1982 idi. 

Genç bir gazeteci olarak bir şeyi merak ediyordum.

12 Eylül 1980 sabahı gazeteciler neler hissetmişlerdi!

Hukukun askıya alınması gazeteciler için nasıl bir duygu, nasıl bir ortamdı.

Çok merak ederdim o zamanlarda.'

"Gazetecilerin 12 Eylül 1980 sabahı neler hissettiğini bugün itibarıyla gayet iyi anlıyorum."

"Gazetecilerin 12 Eylül 1980 sabahı neler hissettiğini bugün itibarıyla gayet iyi anlıyorum."

'Ve ne yazık ki, sabah Türkiye’ye bu durumu duyurmak bana kaldı.

Sabah 6 civarında Profesör Adem Sözüer’in telefonu ile aldığım haberi, İmamoğlu’nun avukatlarından teyit ettirerek kapatılmasından saniyeler önce sosyal medyadan duyurdum.

Ardından Pelin Özkan’ın mesajı geldi, “Necati’yi de gözaltına aldılar. Ofisimizin kapısı kırılmış ve arama yapılıyor” diye.

Sonra peş peşe Resul Emrah Şahan’ın, İsmail Saymaz’ın gözaltı haberleri geldi. Ve ne yazık ki, sabah Türkiye’ye bu durumu duyurmak bana kaldı.'

"12 Eylül 1980 günü bir gazeteci neler hissetti artık biliyorum."

"12 Eylül 1980 günü bir gazeteci neler hissetti artık biliyorum."

'Şaşırdık mı!

Tabii ki, hayır.

Hepimizi bugüne hazırlıyorlardı zaten.

Bugünkü Türkiye, dünkü Türkiye’den bile çok farklı artık.

Artık görüntüsel bir demokrasi bile değiliz.  

Ve böyle bir günde daha fazla bir şey yazmaya gerek yok.

Bugünlük bu kadar yeter.

NE ZAMAN İNSAN OLURUZ?

Tramvaydan inmediğimiz zaman.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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