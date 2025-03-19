Fatih Altaylı Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltı Haberine Dair Detayları Paylaştı, 12 Eylül'e Gönderme Yaptı!

'Ve ne yazık ki, sabah Türkiye’ye bu durumu duyurmak bana kaldı.

Sabah 6 civarında Profesör Adem Sözüer’in telefonu ile aldığım haberi, İmamoğlu’nun avukatlarından teyit ettirerek kapatılmasından saniyeler önce sosyal medyadan duyurdum.

Ardından Pelin Özkan’ın mesajı geldi, “Necati’yi de gözaltına aldılar. Ofisimizin kapısı kırılmış ve arama yapılıyor” diye.

Sonra peş peşe Resul Emrah Şahan’ın, İsmail Saymaz’ın gözaltı haberleri geldi. Ve ne yazık ki, sabah Türkiye’ye bu durumu duyurmak bana kaldı.'