Ege Denizi’ndeki Yüzlerce Depremin Ardından Türkiye’de Acil Durum Toplantısı Düzenleniyor
Ege Denizi’ndeki Yüzlerce Depremin Ardından Türkiye’de Acil Durum Toplantısı Düzenleniyor
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Ege Denizi’ndeki Kiklad Adaları bölgesinde 28 Ocak’tan beri yoğunlaşan sismik aktivite ve yaklaşık 400 deprem nedeniyle Muğla, Aydın, İzmir, Manisa ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanları durum değerlendirmesi yapacak.
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Ege Bölgesi’nin en büyük kentlerinin 5 Büyükşehir Belediye Başkanı Acil Durum Toplantısı için bugün yapılacak toplantı sonrası saat 15.00’da açıklama yapılacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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