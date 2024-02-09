Düzenli Olarak Cinsel İlişkiye Girmenin Daha Önce Duymadığınız Fiziksel ve Psikolojik Faydaları

Yapılan başka bir araştırmada da düzenli olarak cinsel ilişkiye giren kişilerin daha az baş ağrısından muzdarip olduğu görülmüştür. Düzenli cinsel ilişki aynı zamanda kardiyovasküler sisteme de yardımcı olduğu için ağrıları azaltma etkisi de vardır.