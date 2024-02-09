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Düzenli Olarak Cinsel İlişkiye Girmenin Daha Önce Duymadığınız Fiziksel ve Psikolojik Faydaları

Düzenli Olarak Cinsel İlişkiye Girmenin Daha Önce Duymadığınız Fiziksel ve Psikolojik Faydaları

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Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
09.02.2024 - 13:00

Günlük hayatımızda bazılarımız düzenli olarak cinsel ilişkiye girerken bazılarımızım düzenli bir cinsel hayatı bulunmuyor. Bugün ise düzenli olarak cinsel ilişkiye giren kişilerin vücudundaki hem fiziksel hem de psikolojik değişimleri inceleyeceğiz. Detaylar içeriğimizde...👇

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...

Vücudumuzun ihtiyaçları arasında yer alan cinsel ilişkiye girmenin hem fiziksel hem de mental olarak faydaları bulunuyor.

Vücudumuzun ihtiyaçları arasında yer alan cinsel ilişkiye girmenin hem fiziksel hem de mental olarak faydaları bulunuyor.

Gelin birlikte bakalım...👇

Uyku probleminize yardımcı olur:

Uyku probleminize yardımcı olur:

Cinsel ilişki sırasında salgılanan hormonlardan bir tanesi de endorfindir. İlişki sırasında yaşadığımız duygu yükselmeleri de endorfin hormonuyla ilişkilidir. Salgılanan hormon ve harcanan efordan dolayı uykularınız daha düzenli hale gelir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir:

Bağışıklık sistemini güçlendirir:

Düzenli olarak cinsel ilişkiye giren kişilerle yapılan bir araştırmada, cinsel ilişkiye kişilerin tükürüklerinde immünoglobulin A (IgA) bulunmuştur. Seyrek şekilde cinsel ilişkiye giren kişilerin (haftada birden az) tükürüklerinde ise daha az IgA bulunmuştur. IgA, hastalıkların önlenmesinde rol oynayan ve insan papilloma virüsü veya HPV'ye karşı ilk savunma hattı olan antikordur.

Baş ve vücut ağrılarını azaltır:

Baş ve vücut ağrılarını azaltır:

Yapılan başka bir araştırmada da düzenli olarak cinsel ilişkiye giren kişilerin daha az baş ağrısından muzdarip olduğu görülmüştür. Düzenli cinsel ilişki aynı zamanda kardiyovasküler sisteme de yardımcı olduğu için ağrıları azaltma etkisi de vardır.

Stresten arınmanıza yardımcı olur:

Stresten arınmanıza yardımcı olur:

Düşük serotonin günlük hayatınızda plan yapma, işleri tamamlama gibi durumları sekteye uğratabilir. Aynı zamanda depresif hissetmenize ve düşük modda olmanıza da sebep olabilir. Düzenli cinsel ilişki ise serotonin hormonu salgılamanızı sağlayıp günlük hayatınıza daha etkili bir şekilde devam etmenizi sağlar.

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