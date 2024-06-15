Duyduğunuzda Tüylerinizin Ürpereceği Kadar Rahatsız Edici Tıbbi Bilgiler
Duyduğunuzda Tüylerinizin Ürpereceği Kadar Rahatsız Edici Tıbbi Bilgiler
İnsan vücudu gerçekten çok ilginç bir yapıya sahip. Bugünkü içeriğimizde, duyduğunuzda çok şaşıracağınız medikal biglilere bakacağız. Kendinizi şaşırmaya hazırlayın.
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1. "Bir insanın cilt mikrobiyomunda yaşayan birçok vahşi şey vardır. Demodex bunun harika bir örneğidir; insan kıl foliküllerinin yakınında yaşayan küçük akarlar. Korkunç görünürler ve sebum, ter, ölü deri vb. ile beslenirler."
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2. "Modern sağlık sistemimizi bulmamıza sebep olan şeyler, mezar hırsızlığı, savaşlar ve yanlışlıklardı."
3. "Kedi tırmığı hastalığı diye bir hastalık var ve Bartonella henselae adlı bakteriyel enfeksiyöz etkenin yol açtığı iyi huylu bir enfeksiyon hastalığıdır."
4. "Pap Smear testini geliştiren doktor, 21 yıl boyunca karısını kontrol ederek bu testi geliştirdi."
5. "Ameliyat önce el yıkamayı tavsiye eden ilk doktora bütün meslektaşları gülmüştü."
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6. "Testereler çocuk doğumu için icat edildi."
7. "Öldüğünüzde yemek sindirmenize yardımcı olan bakteriler sizi sindirmeye başlıyor."
8. "Muhtemelen insan örneği değil, ama bazen inekler, keçiler ve diğer hayvanlar hamile kaldığında, normal bir kuzu/oğlak/buzağı doğurmak yerine "amorphous globosus" adı verilen, dış tabakası deri ve tüy veya kürkle kaplı küresel bir et kütlesi doğurur."
9. "Korkutucu bir sayıda insan, kayropraktik boyun manipülasyonlarından dolayı vertebral arter diseksiyonları ve felçler yaşamaktadır."
10. "Böbrek nakli olduğunuzda, orijinal böbrekleriniz hastalıklı değilse, eski böbrekleri orada bırakırlar."
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11. "Vücudunuz günde en az 10 bin tane kansere yol açabilecek olayla uğraşır."
12. "Ameliyat olduğunuzda ve başka bir şeye erişmek için organlarınız çıkarıldığında, onları geri yerine koymazlar. Sadece hepsini geri koyarlar ve organlarımız kendiliğinden eski yerlerine geri dönerler."
13. "Kirpik akarı, esas olarak insan kirpiğinde yaşayan ve cilt ve yağ ile beslenen sekiz bacaklı bir parazittir. Gündüzleri kıl foliküllerinde saklanırlar ve gece dışarı çıkarak yemek yer, yumurta bırakır ve atıklarını dışarı atarlar. İşte bu yüzden sabah yüzünüzü yıkamalısınız."
14. "Dışkı her iki taraftan da gelebilir. Yani ağzınızdan dışkı yapabilirsiniz."
15. "Oksijen zehirlenmesi oldukça olası bir durum. Ama çok fazla nefes alarak yaşamanız imkansız."
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