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Duyduğunuzda Tüylerinizin Ürpereceği Kadar Rahatsız Edici Tıbbi Bilgiler

Duyduğunuzda Tüylerinizin Ürpereceği Kadar Rahatsız Edici Tıbbi Bilgiler

Aden
Aden - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 20:01

İnsan vücudu gerçekten çok ilginç bir yapıya sahip. Bugünkü içeriğimizde, duyduğunuzda çok şaşıracağınız medikal biglilere bakacağız. Kendinizi şaşırmaya hazırlayın.

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1. "Bir insanın cilt mikrobiyomunda yaşayan birçok vahşi şey vardır. Demodex bunun harika bir örneğidir; insan kıl foliküllerinin yakınında yaşayan küçük akarlar. Korkunç görünürler ve sebum, ter, ölü deri vb. ile beslenirler."

1. "Bir insanın cilt mikrobiyomunda yaşayan birçok vahşi şey vardır. Demodex bunun harika bir örneğidir; insan kıl foliküllerinin yakınında yaşayan küçük akarlar. Korkunç görünürler ve sebum, ter, ölü deri vb. ile beslenirler."

2. "Modern sağlık sistemimizi bulmamıza sebep olan şeyler, mezar hırsızlığı, savaşlar ve yanlışlıklardı."

2. "Modern sağlık sistemimizi bulmamıza sebep olan şeyler, mezar hırsızlığı, savaşlar ve yanlışlıklardı."

'Her zaman doktor olmak yasal değildi.'

3. "Kedi tırmığı hastalığı diye bir hastalık var ve Bartonella henselae adlı bakteriyel enfeksiyöz etkenin yol açtığı iyi huylu bir enfeksiyon hastalığıdır."

3. "Kedi tırmığı hastalığı diye bir hastalık var ve Bartonella henselae adlı bakteriyel enfeksiyöz etkenin yol açtığı iyi huylu bir enfeksiyon hastalığıdır."

'Sokak kedilerini severken bir daha düşünün :)'

4. "Pap Smear testini geliştiren doktor, 21 yıl boyunca karısını kontrol ederek bu testi geliştirdi."

4. "Pap Smear testini geliştiren doktor, 21 yıl boyunca karısını kontrol ederek bu testi geliştirdi."

5. "Ameliyat önce el yıkamayı tavsiye eden ilk doktora bütün meslektaşları gülmüştü."

5. "Ameliyat önce el yıkamayı tavsiye eden ilk doktora bütün meslektaşları gülmüştü."
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6. "Testereler çocuk doğumu için icat edildi."

7. "Öldüğünüzde yemek sindirmenize yardımcı olan bakteriler sizi sindirmeye başlıyor."

7. "Öldüğünüzde yemek sindirmenize yardımcı olan bakteriler sizi sindirmeye başlıyor."

8. "Muhtemelen insan örneği değil, ama bazen inekler, keçiler ve diğer hayvanlar hamile kaldığında, normal bir kuzu/oğlak/buzağı doğurmak yerine "amorphous globosus" adı verilen, dış tabakası deri ve tüy veya kürkle kaplı küresel bir et kütlesi doğurur."

8. "Muhtemelen insan örneği değil, ama bazen inekler, keçiler ve diğer hayvanlar hamile kaldığında, normal bir kuzu/oğlak/buzağı doğurmak yerine "amorphous globosus" adı verilen, dış tabakası deri ve tüy veya kürkle kaplı küresel bir et kütlesi doğurur."

'İç kısmı ise bağırsaklar, dokular ve bazen dişlerden oluşur. Ancak asla beyinleri veya omurilikleri olmaz, bu yüzden her zaman ölü doğar ve yaşama şansı yoktur.'

9. "Korkutucu bir sayıda insan, kayropraktik boyun manipülasyonlarından dolayı vertebral arter diseksiyonları ve felçler yaşamaktadır."

9. "Korkutucu bir sayıda insan, kayropraktik boyun manipülasyonlarından dolayı vertebral arter diseksiyonları ve felçler yaşamaktadır."

'Bunu nereden mi biliyorum? Ameliyathanemde, hayatlarının en verimli dönemlerinde organ bağışçısı olmak zorunda kalan birçok mükemmel sağlıkta kadın gördüm.'

10. "Böbrek nakli olduğunuzda, orijinal böbrekleriniz hastalıklı değilse, eski böbrekleri orada bırakırlar."

10. "Böbrek nakli olduğunuzda, orijinal böbrekleriniz hastalıklı değilse, eski böbrekleri orada bırakırlar."
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11. "Vücudunuz günde en az 10 bin tane kansere yol açabilecek olayla uğraşır."

11. "Vücudunuz günde en az 10 bin tane kansere yol açabilecek olayla uğraşır."

12. "Ameliyat olduğunuzda ve başka bir şeye erişmek için organlarınız çıkarıldığında, onları geri yerine koymazlar. Sadece hepsini geri koyarlar ve organlarımız kendiliğinden eski yerlerine geri dönerler."

12. "Ameliyat olduğunuzda ve başka bir şeye erişmek için organlarınız çıkarıldığında, onları geri yerine koymazlar. Sadece hepsini geri koyarlar ve organlarımız kendiliğinden eski yerlerine geri dönerler."

13. "Kirpik akarı, esas olarak insan kirpiğinde yaşayan ve cilt ve yağ ile beslenen sekiz bacaklı bir parazittir. Gündüzleri kıl foliküllerinde saklanırlar ve gece dışarı çıkarak yemek yer, yumurta bırakır ve atıklarını dışarı atarlar. İşte bu yüzden sabah yüzünüzü yıkamalısınız."

13. "Kirpik akarı, esas olarak insan kirpiğinde yaşayan ve cilt ve yağ ile beslenen sekiz bacaklı bir parazittir. Gündüzleri kıl foliküllerinde saklanırlar ve gece dışarı çıkarak yemek yer, yumurta bırakır ve atıklarını dışarı atarlar. İşte bu yüzden sabah yüzünüzü yıkamalısınız."

14. "Dışkı her iki taraftan da gelebilir. Yani ağzınızdan dışkı yapabilirsiniz."

15. "Oksijen zehirlenmesi oldukça olası bir durum. Ama çok fazla nefes alarak yaşamanız imkansız."

15. "Oksijen zehirlenmesi oldukça olası bir durum. Ama çok fazla nefes alarak yaşamanız imkansız."

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