Düşük Bütçeyle Çekildikleri Halde Son Zamanların Seyir Zevki Yüksek Birbirinden Güzel Filmleri
Düşük Bütçeyle Çekildikleri Halde Son Zamanların Seyir Zevki Yüksek Birbirinden Güzel Filmleri
Bir film için yüksek bütçenin zorunlu olmadığını kanıtlayan, düşük bütçeli ama yüksek kaliteli filmler konusunda sizler için bir liste hazırladık. Bu filmler, sınırlı kaynaklarla nasıl etkileyici işler yapılabileceğinin mükemmel örneklerini sunuyor. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Inside, 2023
19. Infinity Pool, 2023
18. Personal Shopper, 2016
17. The Neon Demon, 2016
16. The Discovery, 2017
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15. Onyx the Fortuitous and the Talisman of Souls, 2023
14. Sanctuary, 2022
13. Nocturama, 2016
12. Possessor, 2020
11. Causeway, 2022
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10. Eileen, 2023
9. Sometimes I Think About Dying, 2023
8. I Don’t Feel at Home in This World Anymore, 2017
7. Raw, 2016
6. Mrs. Harris Goes to Paris, 2022
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5. The King of Staten Island, 2020
4. She Said, 2022
3. Marcel the Shell with Shoes On, 2021
2. I Am Not Your Negro, 2016
1. HyperNormalisation, 2016
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