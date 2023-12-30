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Düşük Bütçeyle Çekildikleri Halde Son Zamanların Seyir Zevki Yüksek Birbirinden Güzel Filmleri

Düşük Bütçeyle Çekildikleri Halde Son Zamanların Seyir Zevki Yüksek Birbirinden Güzel Filmleri

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 16:01

Bir film için yüksek bütçenin zorunlu olmadığını kanıtlayan, düşük bütçeli ama yüksek kaliteli filmler konusunda sizler için bir liste hazırladık. Bu filmler, sınırlı kaynaklarla nasıl etkileyici işler yapılabileceğinin mükemmel örneklerini sunuyor. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Inside, 2023

20. Inside, 2023

IMDb: 5.5 

Özet: Profesyonel bir hırsız olan Nemo, sanat eseri hırsızlığında uzmanlaşmıştır ve sektörde gerçek bir dahi olarak kabul edilir. Ancak lüks bir evde planladığı soygunu gerçekleştirmeye çalışırken işler planladığı gibi gitmez. Nemo eve girdiği anda beklenmedik bir şey olur. Dairenin gelişmiş güvenlik sistemi tüm çıkışları ve girişleri kilitler ve Nemo evde mahsur kalır. Nemo, hayatta kalmak için tüm kurnazlığını ve yaratıcılığını kullanması gerekir. 

Oyuncular: Willem Dafoe, Gene Bervoets, Eliza Stuyck 

Yönetmen: Vasilis Katsoupis

19. Infinity Pool, 2023

19. Infinity Pool, 2023

IMDb: 6.0 

Özet: İzole bir ada tatil beldesinde kalan James ve Em, el değmemiş kumsallar, olağanüstü personel ve güneşin tadını çıkararak mükemmel bir tatil geçirir. Ancak baştan çıkarıcı ve gizemli Gabi'nin rehberliğinde tatil yerlerinin dışına çıkarlar ve kendilerini şiddet, hazcılık ve anlatılmamış korkuyla dolu bir kültürün içinde bulurlar. Trajik bir kaza, onların hayatını tamamen değiştirirek onları suça karşı sıfır tolerans politikasıyla karşı karşıya bırakır. Kendilerini korkunç bir kabusun içinde bulan James ve Em ya onları idam edecek ya da kendi ölümlerini izleyeceklerdir. 

Oyuncular: Alexander Skarsgård, Mia Goth, Cleopatra Coleman 

Yönetmen: Brandon Cronenberg

18. Personal Shopper, 2016

18. Personal Shopper, 2016

IMDb: 6.1 

Özet: 20’li yaşlarında, içine kapanık bir kadın olan Maureen, Paris’te ünlü bir modelin özel alışveriş danışmanlığını yapmaktadır. Genç kadın, kısa zaman önce ikiz erkek kardeşini kaybetmiştir ve henüz yas sürecindedir. Bir gün cep telefonuna Kardeşinin hayaletinden bir mesaj gelir.  

Oyuncular: Kristen Stewart, Lars Eidinger, Sigrid Bouaziz 

Yönetmen: Olivier Assayas

17. The Neon Demon, 2016

17. The Neon Demon, 2016

IMDb: 6.1 

Özet: Jesse, mankenlikte başarıyı yakalayıp yıldız olma hedefiyle Los Angeles’a gelmiştir. Büyüleyici güzelliğiyle kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya başlar. Genç model Los Angeles’ta hayatının en parlak günlerini yaşarken, orada tanıştığı bir grup manken arkadaşının hırsı ve güzellik saplantısı, Jesse’yi geri dönüşü olmayan bir çıkmaza sürükler. 

Oyuncular: Elle Fanning, Christina Hendricks, Keanu Reeves 

Yönetmen: Nicolas Winding Refn

16. The Discovery, 2017

16. The Discovery, 2017

IMDb: 6.2 

Özet: Ölümden sonra yaşam olduğu bilimsel olarak Dr. Thomas Harbor tarafından kanıtlanmıştır ve bu “keşfin” ardından bir yıl geçmiştir. Dünya üzerindeki milyonlarca kişi “oraya gitmek” için yaşamlarına kendi elleriyle son vermişlerdir. Bu bilim adamının nöroloji uzmanı oğlu Will, babasının çalışmalarını sürdürdüğü ıssız malikaneye gitmeye karar verir ve feribotta giderken genç ve depresif görünen bir kadın olan Isla ile tanışır. İkisinin de trajik geçmişleri vardır ve ölümden sonraki hayatın kesinliğini Thomas Harbor’un ürettiği makineyle araştırmaya çalışırlarken bir yandan da birbirlerine kayıtsız kalamayacaklardır. 

Oyuncular: Robert Redford, Mary Steenburgen, Brian McCarthy 

Yönetmen: Charlie McDowell

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15. Onyx the Fortuitous and the Talisman of Souls, 2023

15. Onyx the Fortuitous and the Talisman of Souls, 2023

IMDb: 6.3 

Özet: Onyx, idolleri Bartok'un malikanesindeki karanlık bir ayine katılmak için bir grup okültist arkadaşına katılır. Bartok'un hain niyetlerinden şüphelenen Onyx, bir anda kendini canavarlar, gizem ve kargaşa dolu bir dünyanın içinde bulur. 

Oyuncular: Andrew Bowser, Rivkah Reyes, Melanie Chandra 

Yönetmen: Andrew Bowser

14. Sanctuary, 2022

14. Sanctuary, 2022

IMDb: 6.3 

Özet: Klostrofobik bir otel odasına kapatılan bir otel imparatorluğunun varisi ve onu başarıya hazırlayan dominatrix, onunla olan ilişkisini bitirmeye çalışırken bir akıl ve irade savaşına kilitlenir. 

Oyuncular: Christopher Abbott, Margaret Qualley, Francisco Castaneda 

Yönetmen: Zachary Wigon

13. Nocturama, 2016

13. Nocturama, 2016

IMDb: 6.4 

Özet: Çok farklı sosyal çevre, gelir düzeyi ve ırklara mensup bir grup genç, içindeki bulundukları topluma duydukları, farklı nedenlerden kaynaklanan tepkiden ötürü Paris'in farklı noktalarında eş zamanlı olarak bombalar patlatmaya karar verecektir. Eylemlerden sonra ise lüks bir alışveriş merkezinde saklanacaklardır. 

Oyuncular: Finnegan Oldfield, Vincent Rottiers, Hamza Meziani 

Yönetmen: Bertrand Bonello

12. Possessor, 2020

12. Possessor, 2020

IMDb: 6.5 

Özet: Tasya Vos, yüksek kaliteli bir suikastçıdır ve ilerleyen teknolojiyle insanların beynindeki implantla onları suikastçı olarak kullanılır. Son operasyonda işler her zamanki gibi gitmez. 

Oyuncular: Andrea Riseborough, Christopher Abbott, Jennifer Jason Leigh 

Yönetmen: Brandon Cronenberg

11. Causeway, 2022

11. Causeway, 2022

IMDb: 6.6 

Özet: Causeway, Afganistan'da ABD ordusunda mühendis olarak görev yapan ve bir patlama sonucu beyninde hasar oluşmasıyla ülkesine geri gönderilen Lynsey'nin, gerek fiziksel gerekse ruhsal travmalarıyla yüzleşip hayata yeniden başlamaya çalışmasını konu ediniyor. 

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Brian Tyree Henry, Linda Emond 

Yönetmen: Lila Neugebauer

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10. Eileen, 2023

10. Eileen, 2023

IMDb: 6.7 

Özet: 1964 yılının sert Massachusetts kışında genç sekreter Eileen, çalıştığı hapishanenin göz alıcı yeni danışmanı Rebecca'nın büyüsüne kapılır. Rebecca'nın karanlık bir sırrı ifşa etmesiyle gelişen arkadaşlıkları çarpık bir hal alır ve Eileen'i uğursuz bir yola sürükler. 

Oyuncular: Thomasin McKenzie, Shea Whigham, Sam Nivola 

Yönetmen: William Oldroyd

9. Sometimes I Think About Dying, 2023

9. Sometimes I Think About Dying, 2023

IMDb: 6.9 

Özet: Fran ölmeyi düşünmeyi seviyor. Bu onun sakin hayatına heyecan katar. İşyerindeki yeni adamı güldürdüğünde, bu daha fazlasına yol açar: bir randevu, bir dilim turta, bir sohbet, bir kıvılcım. Yollarına çıkan tek şey Fran'in kendisidir. 

Oyuncular: Daisy Ridley, Dave Merheje, Parvesh Cheena 

Yönetmen: Rachel Lambert

8. I Don’t Feel at Home in This World Anymore, 2017

8. I Don’t Feel at Home in This World Anymore, 2017

IMDb: 6.9 

Özet: Depresif hemşire yardımcısı Ruth Kimke’nin sakin hayatı evinden bilgisayarı ve büyükannesinin yadigarı gümüş çatal-bıçak takımının çalındığı bir soyguna kurban gitmesiyle bir anda sarsılır. Zaten boşlukta olan Ruth artık kendine yeni bir amaç edinmiştir, kendisini soyan hırsızların peşine düşecek ve onları bulup cezalarını verecektir. Bu arayışa tuhaf komşusu Tony de eşlik eder. Ancak kısa bir süre sonra boylarını aşan bir durumla karşı karşıya olduklarını anlarlar. Karşılarında oldukça tehlikeli suçlular vardır. 

Oyuncular: Melanie Lynskey, Chris Doubek, Marilyn Faith Hickey 

Yönetmen: Macon Blair

7. Raw, 2016

7. Raw, 2016

IMDb: 7.0 

Özet: Justine’in tüm ailesi veterinerlikle uğraşmaktadır ve hepsi vejetaryendir. Kendisi de 16 yaşında umut vaat eden parlak bir öğrencidir. Veterinerlik okuluna başladığında acımasız ve aşırı çekici bir dünyayla tanışır. İlk birkaç hafta içinde aile prensiplerinden sapmak zorunda kalır ve çaresizce çiğ etin tadına bakar. Justine yakında davranışlarının beklenmedik ve berbat sonuçlarıyla yüzleşecektir ve gerçek benliği ortaya çıkacaktır. 

Oyuncular: Garance Marillier, Ella Rumpf, Rabah Nait Oufella 

Yönetmen: Julia Ducournau

6. Mrs. Harris Goes to Paris, 2022

6. Mrs. Harris Goes to Paris, 2022

IMDb: 7.1 

Özet: 1950'lerin Londralı bir temizlikçisi, Christian Dior'un özel tasarım bir elbisesine aşık olur ve bu aptallık uğruna her şeyi riske atmaya karar verir. 

Oyuncular: Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson 

Yönetmen: Anthony Fabian

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5. The King of Staten Island, 2020

5. The King of Staten Island, 2020

IMDb: 7.1 

Özet: The King of Staten Island, yedi yaşındayken itfaiyeci olan babasını kaybeden, yirmilerinin ortasına geldiğinde dövme sanatçısı olmak isteyen fakat hayatına yön vermek için bir adım atamayan ve hırslı kardeşinin üniversiteye gitmesi sonrası annesiyle beraber yaşamaya devam eden Scott'ın, annesinin tıpkı babası gibi bir itfaiyeci olan Ray ile bir ilişkiye başlamasıyla değişen hayatını konu ediniyor. 

Oyuncular: Pete Davidson, Bel Powley, Ricky Velez 

Yönetmen: Judd Apatow

4. She Said, 2022

4. She Said, 2022

IMDb: 7.3 

Özet: New York Times muhabirleri Megan Twohey ve Jodi Kantor, bir neslin en önemli hikayelerinden birini anlatıyor. #MeToo hareketinin başlamasına yardımcı olan ve Hollywood'da cinsel saldırı konusunda onlarca yıllık sessizliği paramparça eden bir hikayeyi konu ediniyor. 

Oyuncular: Zoe Kazan, Carey Mulligan, Patricia Clarkson 

Yönetmen: Maria Schrader

3. Marcel the Shell with Shoes On, 2021

3. Marcel the Shell with Shoes On, 2021

IMDb: 7.7 

Özet: Bir inç boyunda sevimli bir deniz kabuğu Marcel, büyükannesi Connie ve evcil tüy birikintisi Alan ile renkli bir varoluş sürdürmektedir. Bir zamanlar büyük bir kabuk topluluğunun parçasıyken, şimdi gizemli bir trajedinin tek kurtulanları olarak yalnız yaşarlar. Ancak bir belgesel yapımcısı Airbnb'sinin dağınıklığı arasında onları keşfettiğinde, internette yayımladığı kısa film Marcel'e milyonlarca tutkulu hayranın yanı sıra eşi görülmemiş tehlikeler ve uzun süredir kayıp olan ailesini bulmak için yeni bir umut getirir. 

Oyuncular: Jenny Slate, Dean Fleischer Camp, Isabella Rossellini 

Yönetmen: Dean Fleischer Camp

2. I Am Not Your Negro, 2016

2. I Am Not Your Negro, 2016

IMDb: 7.9 

Özet: Yazar James Baldwin, bitmemiş romanı Remember This House ile modern Amerika'daki seçim yarışlarındaki olyları anlatıyor. 

Oyuncular: Samuel L. Jackson, James Baldwin, Martin Luther King 

Yönetmen: Raoul Peck

1. HyperNormalisation, 2016

1. HyperNormalisation, 2016

IMDb: 8.2 

Özet: Güçlülerin bizi kandırdığı bir dünyada yaşıyoruz. Yalan söylediklerini biliyoruz. Onlar da bizim onların yalan söylediğini bildiğimizi biliyorlar. Ama umurlarında değil. Önemsediğimizi söylüyoruz ama hiçbir şey yapmıyoruz ve hiçbir şey değişmiyor. Bu normal. Hakikat sonrası dünyaya hoş geldiniz. Şu anda bulunduğumuz yere nasıl geldik? 

Oyuncular: Adam Curtis, Donald Trump, Vladimir Putin 

Yönetmen: Adam Curtis

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