Düşük Bütçeyle Çekildikleri Halde Son Zamanların Seyir Zevki Yüksek Birbirinden Güzel Filmleri

IMDb: 6.0

Özet: İzole bir ada tatil beldesinde kalan James ve Em, el değmemiş kumsallar, olağanüstü personel ve güneşin tadını çıkararak mükemmel bir tatil geçirir. Ancak baştan çıkarıcı ve gizemli Gabi'nin rehberliğinde tatil yerlerinin dışına çıkarlar ve kendilerini şiddet, hazcılık ve anlatılmamış korkuyla dolu bir kültürün içinde bulurlar. Trajik bir kaza, onların hayatını tamamen değiştirirek onları suça karşı sıfır tolerans politikasıyla karşı karşıya bırakır. Kendilerini korkunç bir kabusun içinde bulan James ve Em ya onları idam edecek ya da kendi ölümlerini izleyeceklerdir.

Oyuncular: Alexander Skarsgård, Mia Goth, Cleopatra Coleman

Yönetmen: Brandon Cronenberg