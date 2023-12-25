Dünyayı Gezdiği Videolar Paylaşan Bir Kadın Türkiye'deki Meşhur Bir Dolandırıcılık Yöntemini Paylaştı

Ana Haber Sunucusu Oya Çebi Spikerlerin Neden "İstanbul" Yerine "Istanbul" Dediklerini Açıkladı

Verem Olduğu Gerekçesiyle Serbest Kalmıştı! Atatürk'e Hakaret Eden Dönercinin Yeni Paylaşımı Gündem Oldu

Kocasına Her Sabah Kahvaltı Hazırlayan ve Muhteşem Geri Dönüşler Alan Kadın 'Bize de Nasip Olur mu?' Dedirtti