Dünyayı Gezdiği Videolar Paylaşan Bir Kadın Türkiye'deki Meşhur Bir Dolandırıcılık Yöntemini Paylaştı

'xenilook' isimli bir TikTok kullanıcısı dünyayı geziyor ve gezip gördüğü yerlerle ilgili deneyimlerini takipçileri ile paylaşıyor.
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Kendisinin Türkiye ile ilgili de birçok video var fakat Türkiye'de meşhur olan bir dolandırıcılık yöntemi ile ilgili paylaştığı video dikkat çekti.
Turistik bölgelerde ayakkabı boyacıları, ellerindeki fırçayı bilerek yere düşürüyor. Fırçayı boyacıya iyi niyetle geri veren turistler, bir düzenbazlıkla karşılaşıyorlar. Boyacı, turist kendisine yardım ettiği için ayakkabısını ücretsiz boyayacağını söyleyerek ayakkabılarını boyamaya başlıyor fakat işi bittiğinde turistten zorla para istiyor.
İşte o video;
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aslında bizim için utanç meselesi ama sağolsun hükümetimiz bu konuda çok duyarlı.🤬😡🤬
çok eski bir dolandırıcılık yöntemi hala kullanıyor namussuzlaar
80 lerden beri var bu numara! daha eski numara da, elinde sigarası hazır bekleyen boyacı önünden geçenlerden ateş ister, sigarası yanınca gel bi fırcalayayım... Devamını Gör