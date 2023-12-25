Görüş Bildir
Haberler
Video
Dünyayı Gezdiği Videolar Paylaşan Bir Kadın Türkiye'deki Meşhur Bir Dolandırıcılık Yöntemini Paylaştı

Dünyayı Gezdiği Videolar Paylaşan Bir Kadın Türkiye'deki Meşhur Bir Dolandırıcılık Yöntemini Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 14:04

İçerik Devam Ediyor

'xenilook' isimli bir TikTok kullanıcısı dünyayı geziyor ve gezip gördüğü yerlerle ilgili deneyimlerini takipçileri ile paylaşıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kendisinin Türkiye ile ilgili de birçok video var fakat Türkiye'de meşhur olan bir dolandırıcılık yöntemi ile ilgili paylaştığı video dikkat çekti.

Kendisinin Türkiye ile ilgili de birçok video var fakat Türkiye'de meşhur olan bir dolandırıcılık yöntemi ile ilgili paylaştığı video dikkat çekti.

Ayakkabı boyacılarının 'fırça düşürme' numarasını belki duymuş olabilirsiniz.

Turistik bölgelerde ayakkabı boyacıları, ellerindeki fırçayı bilerek yere düşürüyor. Fırçayı boyacıya iyi niyetle geri veren turistler, bir düzenbazlıkla karşılaşıyorlar. Boyacı, turist kendisine yardım ettiği için ayakkabısını ücretsiz boyayacağını söyleyerek ayakkabılarını boyamaya başlıyor fakat işi bittiğinde turistten zorla para istiyor.

Turistik bölgelerde ayakkabı boyacıları, ellerindeki fırçayı bilerek yere düşürüyor. Fırçayı boyacıya iyi niyetle geri veren turistler, bir düzenbazlıkla karşılaşıyorlar. Boyacı, turist kendisine yardım ettiği için ayakkabısını ücretsiz boyayacağını söyleyerek ayakkabılarını boyamaya başlıyor fakat işi bittiğinde turistten zorla para istiyor.

Genç kadının takipçilerini bu konuda uyardığı bu videoya dünyanın dört bir yanından yorumlar geldi.

İşte o video;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
25
6
4
2
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Kerem Senol

aslında bizim için utanç meselesi ama sağolsun hükümetimiz bu konuda çok duyarlı.🤬😡🤬

Mahmut Aras

çok eski bir dolandırıcılık yöntemi hala kullanıyor namussuzlaar

selçuk cebeci

80 lerden beri var bu numara! daha eski numara da, elinde sigarası hazır bekleyen boyacı önünden geçenlerden ateş ister, sigarası yanınca gel bi fırcalayayım... Devamını Gör