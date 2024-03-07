Dünyada İlk! Geçirdiği Kaza Sonucu Kollarını Kaybeden Ressama Başarılı Şekilde Kol Nakli Yapıldı
Dünyada İlk! Geçirdiği Kaza Sonucu Kollarını Kaybeden Ressama Başarılı Şekilde Kol Nakli Yapıldı
Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/c...
Geçirdiği kaza sonucunda iki kolunu kaybeden 45 yaşındaki ressama dünyada ilk kez yapılan operasyonla kol nakli yapıldı. Delhi'de gerçekleştirilen operasyonla ilgili detaylar...👇
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Teknolojinin gelişimiyle birlikte sağlık sektöründe de çığır açan olaylar yaşıyoruz.
Geçmişte yüz nakli herkesin 'imkansız' olarak tanımladığı yüz nakli, bugün onlarca hastaya yapılıyor. Elektrik akımına kapıldıktan sonra yüzü yanan Dallas Wiens, onlardan sadece bir tanesi....
Trajik bir kazada iki elini birden kaybeden bir ressam, bir kadının dört hayatı değiştiren organ bağışı sayesinde ameliyat oldu.
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Kadının böbreği, karaciğeri ve korneaları üç kişinin daha hayatını değiştirdi.
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Donörün elleri ile alıcının kolları arasındaki tüm atardamar, kas, tendon ve sinirlerin birbirine bağlandığı ameliyat 12 saatten fazla sürdü.
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