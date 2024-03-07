Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Dünyada İlk! Geçirdiği Kaza Sonucu Kollarını Kaybeden Ressama Başarılı Şekilde Kol Nakli Yapıldı

Dünyada İlk! Geçirdiği Kaza Sonucu Kollarını Kaybeden Ressama Başarılı Şekilde Kol Nakli Yapıldı

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
07.03.2024 - 16:31

Geçirdiği kaza sonucunda iki kolunu kaybeden 45 yaşındaki ressama dünyada ilk kez yapılan operasyonla kol nakli yapıldı. Delhi'de gerçekleştirilen operasyonla ilgili detaylar...👇

Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/c...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Teknolojinin gelişimiyle birlikte sağlık sektöründe de çığır açan olaylar yaşıyoruz.

Teknolojinin gelişimiyle birlikte sağlık sektöründe de çığır açan olaylar yaşıyoruz.

Geçmişte yüz nakli herkesin 'imkansız' olarak tanımladığı yüz nakli, bugün onlarca hastaya yapılıyor. Elektrik akımına kapıldıktan sonra yüzü yanan Dallas Wiens, onlardan sadece bir tanesi....

Geçmişte yüz nakli herkesin 'imkansız' olarak tanımladığı yüz nakli, bugün onlarca hastaya yapılıyor. Elektrik akımına kapıldıktan sonra yüzü yanan Dallas Wiens, onlardan sadece bir tanesi....

Geçtiğimiz günlerde ise dünyanın ilk başarılı kol nakli gerçekleştiril.

Trajik bir kazada iki elini birden kaybeden bir ressam, bir kadının dört hayatı değiştiren organ bağışı sayesinde ameliyat oldu.

Trajik bir kazada iki elini birden kaybeden bir ressam, bir kadının dört hayatı değiştiren organ bağışı sayesinde ameliyat oldu.

Delhi'deki ilk başarılı çift el nakli olan 45 yaşındaki kişi yarın Sir Ganga Ram Hastanesinden taburcu edilecek. Kendisi 2020 yılında geçirdiği bir tren kazasında iki elini de kaybetmişti.

Güney Delhi'nin önde gelen okullarından birinin eski idari müdürü olan ve beyin ölümünün gerçekleştiği açıklanan Meena Mehta'nın elleri 45 yaşındaki hastaya nakledildi.

Güney Delhi'nin önde gelen okullarından birinin eski idari müdürü olan ve beyin ölümünün gerçekleştiği açıklanan Meena Mehta'nın elleri 45 yaşındaki hastaya nakledildi.

Kadının böbreği, karaciğeri ve korneaları üç kişinin daha hayatını değiştirdi.

Kadının böbreği, karaciğeri ve korneaları üç kişinin daha hayatını değiştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Donörün elleri ile alıcının kolları arasındaki tüm atardamar, kas, tendon ve sinirlerin birbirine bağlandığı ameliyat 12 saatten fazla sürdü.

Donörün elleri ile alıcının kolları arasındaki tüm atardamar, kas, tendon ve sinirlerin birbirine bağlandığı ameliyat 12 saatten fazla sürdü.

İlginizi çekebilir.👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?