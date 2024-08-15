Dünyada Bir İlk: 3D Baskı Sistemiyle Koca Bir Mahalle İnşa Ettiler
Dünyada Bir İlk: 3D Baskı Sistemiyle Koca Bir Mahalle İnşa Ettiler
2022 yılında inşasına başlanan dünyanın ilk 3D yazıcı sistemiyle yapılan mahallesi, yakında tamamlanmak üzere! 100 tane evin üretildiği Wolf Ranch mahallesi, yaz sonunda ev sahiplerini ağırlamaya başlayabilecek.
Detaylar...
Kaynak: IFL Science
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3D baskı sisteminin harikalar yarattığını görmüşsünüzdür. Peki ya hiç koca bir mahalle inşa edilebileceği, aklınıza gelir miydi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Wolf Ranch isimli bu kasaba, 3D baskı konusunda uzmanlaşmış Teksas merkezli bir start-up olan ICON ile ABD'nin en büyük ev inşaatçılarından biri olan Lennar işbirliğiyle üretiliyor.
Tek katlı planlanan evlerin basımı yaklaşık 3 hafta sürüyor. İnce detaylar ise insanlar tarafından ekleniyor.
Evlerin fiyatı ise 450 bin ila 600 bin dolar arasında değişiklik gösteriyor. Toplamda 8 farklı ev tipi bulunuyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın