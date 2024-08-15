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Dünyada Bir İlk: 3D Baskı Sistemiyle Koca Bir Mahalle İnşa Ettiler

Dünyada Bir İlk: 3D Baskı Sistemiyle Koca Bir Mahalle İnşa Ettiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.08.2024 - 11:50

2022 yılında inşasına başlanan dünyanın ilk 3D yazıcı sistemiyle yapılan mahallesi, yakında tamamlanmak üzere! 100 tane evin üretildiği Wolf Ranch mahallesi, yaz sonunda ev sahiplerini ağırlamaya başlayabilecek.

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Kaynak: IFL Science

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3D baskı sisteminin harikalar yarattığını görmüşsünüzdür. Peki ya hiç koca bir mahalle inşa edilebileceği, aklınıza gelir miydi?

3D baskı sisteminin harikalar yarattığını görmüşsünüzdür. Peki ya hiç koca bir mahalle inşa edilebileceği, aklınıza gelir miydi?

3D yazıcılarla bir mahalle kurma projesi, ABD Teksas'da 2022 yılında başladı. 100 evden oluşan bu çılgın proje, çok yakında tamamlanmak üzere.

Wolf Ranch isimli bu kasaba, 3D baskı konusunda uzmanlaşmış Teksas merkezli bir start-up olan ICON ile ABD'nin en büyük ev inşaatçılarından biri olan Lennar işbirliğiyle üretiliyor.

Wolf Ranch isimli bu kasaba, 3D baskı konusunda uzmanlaşmış Teksas merkezli bir start-up olan ICON ile ABD'nin en büyük ev inşaatçılarından biri olan Lennar işbirliğiyle üretiliyor.

Her bir ev, devasa bir 3D yazıcı kullanılarak inşa ediliyor. 3D yazıcı, 45 feet  (13.716 metre) ve 4,75 tonun üzerinde bir ağırlığa sahip.

İnşaat süreci, elbette alışık olduğumuz inşaatlardan farklı. Beton tozu, su, kum ve diğer malzemeler kullanılarak özel bir karışım elde ediliyor. Bu karışım, önceden programlanan bir tasarımla hazırlanıyor, katmanlandırılıyor.

Tek katlı planlanan evlerin basımı yaklaşık 3 hafta sürüyor. İnce detaylar ise insanlar tarafından ekleniyor.

Tek katlı planlanan evlerin basımı yaklaşık 3 hafta sürüyor. İnce detaylar ise insanlar tarafından ekleniyor.

3D baskı sayesinde evlerin inşaat sürecinde israf en aza indiriliyor, inşaat süreci daha hızlı oluyor ve enerji açısından da verimli binalar inşa edilebiliyor.

Evlerin fiyatı ise 450 bin ila 600 bin dolar arasında değişiklik gösteriyor. Toplamda 8 farklı ev tipi bulunuyor.

Evlerin fiyatı ise 450 bin ila 600 bin dolar arasında değişiklik gösteriyor. Toplamda 8 farklı ev tipi bulunuyor.

3 yatak odası ve iki banyosu bulunan bir ev, 146 metrekarelik bir alana sahip. Daha büyük modeller ise daha fazla fiyata alıcı buluyor!

3D yazıcıyla evler inşa eden firma, sadece Dünya ile sınırlı kalmıyor. Şirket, 2022 yılında NASA'dan Ay'da ve Mars'da iniş pisti, yol ve ev gibi yapılar inşa etmek için 57,2 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.

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