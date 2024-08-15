Dünyada Bir İlk: 3D Baskı Sistemiyle Koca Bir Mahalle İnşa Ettiler

Her bir ev, devasa bir 3D yazıcı kullanılarak inşa ediliyor. 3D yazıcı, 45 feet (13.716 metre) ve 4,75 tonun üzerinde bir ağırlığa sahip.

İnşaat süreci, elbette alışık olduğumuz inşaatlardan farklı. Beton tozu, su, kum ve diğer malzemeler kullanılarak özel bir karışım elde ediliyor. Bu karışım, önceden programlanan bir tasarımla hazırlanıyor, katmanlandırılıyor.