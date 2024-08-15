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4 Bin Yıllık Babil Tabletlerindeki Ölümcül Kehanetler Deşifre Edildi

4 Bin Yıllık Babil Tabletlerindeki Ölümcül Kehanetler Deşifre Edildi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.08.2024 - 09:41

Araştırmacılar, 4 bin yıllık Babil tabletlerindeki yazıları modern dile çevirmeyi başardı. Irak'ta keşfedilen tabletlerin üzerinde, ölümcül kehanetlerin yazdığı görüldü. Bir kralın ölümüne dair kehanetlerin olduğu da ortaya çıktı.

Kaynak: Arkeonews

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Bugünkü Irak'ta yaklaşık 100 yıl önce keşfedilen ve 4 bin yıllık tarihi olan kil tabletler, sonunda deşifre edildi.

Bugünkü Irak'ta yaklaşık 100 yıl önce keşfedilen ve 4 bin yıllık tarihi olan kil tabletler, sonunda deşifre edildi.

Şu anda British Museum'da bulunan tabletler yüzyıl önce, Irak'ta keşfedilmişti. Uzun süredir üzerindeki çalışmaların sürdüğü tabletler, sonunda aydınlığa kavuştu. Araştırmacılar, tabletin üzerindeki çivi yazısını modern dile çevirmeyi başardı.

Babil dönemine tarihlenen tabletlerin "kıyamet, ölüm, kasvet dolu günler" gibi konularda kehanetler içerdiği aktarıldı.

Babil dönemine tarihlenen tabletlerin "kıyamet, ölüm, kasvet dolu günler" gibi konularda kehanetler içerdiği aktarıldı.

Journal of Cuneiform Studies'de yayımlanan çalışma, tabletlerin üzerindeki yazıların Eski Babillilerin ay tutulmalarını yaklaşan bir felaketin kehaneti olarak gördüğünü ortaya çıkardı. 

Londra Üniversitesi'nde Babil dili fahri profesörü olan Andrew George ve bağımsız araştırmacı Junko Taniguchi, sundukları çalışmada  'Ay tutulması alametlerine dair şimdiye kadar keşfedilen en eski derleme örneklerini temsil etmekte ve dolayısıyla MÖ ikinci binyılın başlarında güney Mezopotamya halkları arasındaki göksel kehanet hakkında önemli yeni bilgiler sağlamaktadır.” ifadelerine yer veriyor.

Tabletlerin üzerinde insanlar ya da devletler için yaklaşan felaket ve kehanetler, eski Mezopotamya kültürlerini rahatsız eden endişeler, kaygılar yer alıyor.

Tabletlerin üzerinde insanlar ya da devletler için yaklaşan felaket ve kehanetler, eski Mezopotamya kültürlerini rahatsız eden endişeler, kaygılar yer alıyor.

Bir kehanette “bir tutulma birden merkezden başlayarak tamamen kararıp tekrar açıldığında: bir kral ölecek, Elam yıkılacak' uyarısında bulunuluyor. Elam'ın günümüzde İran’da yer alan bir bölge olduğu biliniyor.

Diğer kehanetlerde ise "Subartu ve Akkad'ın çöküşü" ve "Akşam nöbetinde tutulma: bu bir salgına işaret ediyor" ifadeleri yer alıyor.

Diğer kehanetlerde ise "Subartu ve Akkad'ın çöküşü" ve "Akşam nöbetinde tutulma: bu bir salgına işaret ediyor" ifadeleri yer alıyor.

Gökyüzündeki olayların geleceği tahmin edebileceğine inanılan Babil ve Mezopotamya'da yöneticiler, gece gökyüzünü izleyen ve gözlemlerini alamet metinleriyle karşılaştıran astrologların tavsiyesine başvururlardı.

Eğer herhangi bir kehanette "kral ölecek" denirse kral, hayvan bağırsakları ritüelleri gibi ek ritüellere de başvururdu.

Eğer herhangi bir kehanette "kral ölecek" denirse kral, hayvan bağırsakları ritüelleri gibi ek ritüellere de başvururdu.

Kötü kehanetlere karşı alınacak önlemler de bulunuyordu. Krallar, olumsuz alametlere karşı koruyucu ritüeller uygulayabilirdi!

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