4 Bin Yıllık Babil Tabletlerindeki Ölümcül Kehanetler Deşifre Edildi

Journal of Cuneiform Studies'de yayımlanan çalışma, tabletlerin üzerindeki yazıların Eski Babillilerin ay tutulmalarını yaklaşan bir felaketin kehaneti olarak gördüğünü ortaya çıkardı.

Londra Üniversitesi'nde Babil dili fahri profesörü olan Andrew George ve bağımsız araştırmacı Junko Taniguchi, sundukları çalışmada 'Ay tutulması alametlerine dair şimdiye kadar keşfedilen en eski derleme örneklerini temsil etmekte ve dolayısıyla MÖ ikinci binyılın başlarında güney Mezopotamya halkları arasındaki göksel kehanet hakkında önemli yeni bilgiler sağlamaktadır.” ifadelerine yer veriyor.