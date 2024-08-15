4 Bin Yıllık Babil Tabletlerindeki Ölümcül Kehanetler Deşifre Edildi
4 Bin Yıllık Babil Tabletlerindeki Ölümcül Kehanetler Deşifre Edildi
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Bugünkü Irak'ta yaklaşık 100 yıl önce keşfedilen ve 4 bin yıllık tarihi olan kil tabletler, sonunda deşifre edildi.
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Babil dönemine tarihlenen tabletlerin "kıyamet, ölüm, kasvet dolu günler" gibi konularda kehanetler içerdiği aktarıldı.
Tabletlerin üzerinde insanlar ya da devletler için yaklaşan felaket ve kehanetler, eski Mezopotamya kültürlerini rahatsız eden endişeler, kaygılar yer alıyor.
Diğer kehanetlerde ise "Subartu ve Akkad'ın çöküşü" ve "Akşam nöbetinde tutulma: bu bir salgına işaret ediyor" ifadeleri yer alıyor.
Eğer herhangi bir kehanette "kral ölecek" denirse kral, hayvan bağırsakları ritüelleri gibi ek ritüellere de başvururdu.
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