Dünya Devleri Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek'in Peşinde

Portekizli çalıştırıcı bir dönem beraber çalıştığı yıldız Fransız savunmacıdaki potansiyeli Yusuf'ta gördüğünü şu sözlerle açıklamıştı:

“Onu Rapha Varane ile kıyaslamak istemiyorum çünkü Varane her şeyi kazandı. Ama ben Varane’ı 18 yaşında almıştım ve yanılmamıştım. Bu çocuk konusunda da yanılmıyorum. Büyük bir kişiliği var ve kendine çok güveniyor.”