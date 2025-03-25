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Dünya Devleri Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek'in Peşinde

Dünya Devleri Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek'in Peşinde

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.03.2025 - 21:45

Fenerbahçe'nin genç defansı Yusuf Akçiçek, kısa sürede gösterdiği üstün performansla A Milli Takım kadrosuna davet edilmiş, Macaristan maçıyla da ilk kez ay-yıldızlı formayı giymişti. 19 yaşındaki futbolcu, Avrupa kulüplerinin radarına girerken İngiliz basınından Mirror, Yusuf'u isteyen ekipleri açıkladı.

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Piyasa değeriyle kariyer rekorunu kırmıştı.

Piyasa değeriyle kariyer rekorunu kırmıştı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun art arda yaşanan sakatlıklar sebebiyle forma şansı verdiği Yusuf Akçiçek, yakaladığı fırsatı iyi değerlendirdi ve takımın en gözde oyuncularından biri haline geldi. 19 yaşındaki stoper, geçtiğimiz günlerde TransferMarkt tarafından açıklanan piyasa değeri güncellemesiyle değerinde büyük bir sıçrama yaşamıştı. 150 bin euro olan piyasa değeri yüzde 3566.7'lik  artışla 5,5 milyon euro olmuştu. Bu yükseliş kendi adına bir rekordu.

Mourinho "yeni Varane" benzetmesi yapmıştı.

Mourinho "yeni Varane" benzetmesi yapmıştı.

Portekizli çalıştırıcı bir dönem beraber çalıştığı yıldız Fransız savunmacıdaki potansiyeli Yusuf'ta gördüğünü şu sözlerle açıklamıştı:

“Onu Rapha Varane ile kıyaslamak istemiyorum çünkü Varane her şeyi kazandı. Ama ben Varane’ı 18 yaşında almıştım ve yanılmamıştım. Bu çocuk konusunda da yanılmıyorum. Büyük bir kişiliği var ve kendine çok güveniyor.”

İsteyen takımlar ortaya çıktı.

İsteyen takımlar ortaya çıktı.

İngiltere'den Mirror'un haberine göre, milli oyuncuyu Machester United, Bayern Münih, Atletico Madrid, Napoli ve Leipzig istiyor. En güçlü aday Manchester United.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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