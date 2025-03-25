Dünya Devleri Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek'in Peşinde
Dünya Devleri Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek'in Peşinde
Fenerbahçe'nin genç defansı Yusuf Akçiçek, kısa sürede gösterdiği üstün performansla A Milli Takım kadrosuna davet edilmiş, Macaristan maçıyla da ilk kez ay-yıldızlı formayı giymişti. 19 yaşındaki futbolcu, Avrupa kulüplerinin radarına girerken İngiliz basınından Mirror, Yusuf'u isteyen ekipleri açıkladı.
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