DSİ Otel İçin Derenin Yönünü Değiştirdi: Karataş Plajı’na Gidiş Nasıl Olacak?
DSİ Otel İçin Derenin Yönünü Değiştirdi: Karataş Plajı’na Gidiş Nasıl Olacak?
Muğla’nın Fethiye ilçesinde deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan Karataş Plajı’nın yakınında bulunan ve eski AK Parti Milletvekili Hasan Özyer’e ait olan otel için derenin yönü değiştirildi. Devlet Su İşleri’nin yaptığı proje ile Karataş Plajı’na gidiş vatandaşlar için kapanmış oldu. Fethiye Muhtarlar Derneği Başkanı Cafer Söğüt ise yönü değiştirilen derenin üzerine yapılacak köprü ile vatandaşların plaja ulaşmasının sağlanacağını iddia etti.
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AK Parti’de iki dönem milletvekilliği yapan Hasan Özyer’e ait olan Liberty Fabay oteli için DSİ’nin yaptığı dere ıslah çalışması gündemde.
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Gündem Fethiye’de yer alan habere göre, DSİ iş makineleriyle otelin önündeki tepelik alanı ortadan kaldırdı ve derenin yönünü değiştirdi.
Mevcut imar planlarında 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan olarak belirlenen bölgede kanalın yönünün değişmesiyle birlikte yurttaşların Karataş Plajı’na ulaşımı da engellenmiş oldu.
Deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan Karataş Plajı’nda yapılan çalışmaların durdurulması için vatandaşlar bakanlığa başvuruda bulunmuştu.
Gerçek Fethiye isimli siteye konuşan Fethiye Muhtarlar Derneği Başkanı Cafer Söğüt ise yönü değiştirilen derenin üzerine yapılacak köprüyle vatandaşların plaj erişimine sağlanacağını iddia etti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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