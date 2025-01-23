DSİ Otel İçin Derenin Yönünü Değiştirdi: Karataş Plajı’na Gidiş Nasıl Olacak?

Muğla’nın Fethiye ilçesinde deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan Karataş Plajı’nın yakınında bulunan ve eski AK Parti Milletvekili Hasan Özyer’e ait olan otel için derenin yönü değiştirildi. Devlet Su İşleri’nin yaptığı proje ile Karataş Plajı’na gidiş vatandaşlar için kapanmış oldu. Fethiye Muhtarlar Derneği Başkanı Cafer Söğüt ise yönü değiştirilen derenin üzerine yapılacak köprü ile vatandaşların plaja ulaşmasının sağlanacağını iddia etti.