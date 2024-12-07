Döviz Bürosu Soyuldu: Binlerce Dolar ve Euro Çalındı
Döviz Bürosu Soyuldu: Binlerce Dolar ve Euro Çalındı
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390 bin dolar ve 185 bin Euro çalındı.
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Trabzon'da bir döviz bürosuna gece saatlerinde giren şüpheliler, açtıkları kasadan 390 bin dolar ile 185 bin Euro'yu alarak kaçtı.
Sabah saatlerinde döviz bürosunu açan iş yeri sahipleri, hayatlarının şokuyla karşılaştı. Kasadaki paranın yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince hırsız ya da hırsızların yakalanması için başlatılan soruşturma devam ediyor.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Mal zengininse bulunur merak etmesinler bu sistem gariban öpmeye kurulmuş bir sistem😉