Başkent Şam’a 10 Kilometre Kaldı: Esad’ın Ailesi Suriye’yi Terk Etti İddiası
Başkent Şam’a 10 Kilometre Kaldı: Esad’ın Ailesi Suriye’yi Terk Etti İddiası
Terör örgütü HTŞ’nin başına çektiği Suriye’deki silahlı grupların, başkent Şam’a doğru ilerleyişi sürüyor. Sosyal medyada paylaşan görüntülere göre silahlı gruplar, Şam’ın sınırına 10 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Amerikan basını ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ailesinin ülkeyi terk ettiğini iddia etti. Esad ise Suriye’de bulunmaya devam ediyor.
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Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) önderliğindeki silahlı grupların Suriye’de başlattığı operasyonda Halep kısa sürede düşmüş ve muhaliflerin kontrolüne girmişti.
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HTŞ ve beraberindekiler, Halep sonrasında da durmayarak Suriye’nin başkenti Şam’a doğru operasyonlarını genişletmişti.
Sosyal medyadaki iddialara göre silahı gruplar, Şam sınırına 10 kilometre mesafeye kadar geldi. Ayrıca Şam’ın kırsal bölgesinde bulunan Suriye askerlerinin de geri çekildiği konuşuluyor.
ABD basınından Wall Street Journal ise Beşar Esad’ın ailesinin Suriye’yi terk ederek Rusya’ya gittiğini yazdı.
Haberde, Esad’ın İngiliz vatandaşı da olan eşi Esma Esad ve üç çocuğunun Rusya’da bulunduğu, kayınbiraderinin ise BAE’ye gittiği yer aldı.
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Hala ülkesi Suriye’de bulunan Esad’ın, Mısır ve Ürdün’den yetkililerin ülkelerine davet ettiği ancak Esad’ın Suriye’yi terk etmeyi kabul etmediği de gelen bilgiler arasında.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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