onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Başkent Şam’a 10 Kilometre Kaldı: Esad’ın Ailesi Suriye’yi Terk Etti İddiası

Başkent Şam’a 10 Kilometre Kaldı: Esad’ın Ailesi Suriye’yi Terk Etti İddiası

Suriye
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.12.2024 - 15:40

Terör örgütü HTŞ’nin başına çektiği Suriye’deki silahlı grupların, başkent Şam’a doğru ilerleyişi sürüyor. Sosyal medyada paylaşan görüntülere göre silahlı gruplar, Şam’ın sınırına 10 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Amerikan basını ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ailesinin ülkeyi terk ettiğini iddia etti. Esad ise Suriye’de bulunmaya devam ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) önderliğindeki silahlı grupların Suriye’de başlattığı operasyonda Halep kısa sürede düşmüş ve muhaliflerin kontrolüne girmişti.

Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) önderliğindeki silahlı grupların Suriye’de başlattığı operasyonda Halep kısa sürede düşmüş ve muhaliflerin kontrolüne girmişti.

HTŞ ve beraberindekiler, Halep sonrasında da durmayarak Suriye’nin başkenti Şam’a doğru operasyonlarını genişletmişti.

HTŞ ve beraberindekiler, Halep sonrasında da durmayarak Suriye’nin başkenti Şam’a doğru operasyonlarını genişletmişti.

Sosyal medyadaki iddialara göre silahı gruplar, Şam sınırına 10 kilometre mesafeye kadar geldi. Ayrıca Şam’ın kırsal bölgesinde bulunan Suriye askerlerinin de geri çekildiği konuşuluyor.

Sosyal medyadaki iddialara göre silahı gruplar, Şam sınırına 10 kilometre mesafeye kadar geldi. Ayrıca Şam’ın kırsal bölgesinde bulunan Suriye askerlerinin de geri çekildiği konuşuluyor.

ABD basınından Wall Street Journal ise Beşar Esad’ın ailesinin Suriye’yi terk ederek Rusya’ya gittiğini yazdı.

ABD basınından Wall Street Journal ise Beşar Esad’ın ailesinin Suriye’yi terk ederek Rusya’ya gittiğini yazdı.

Haberde, Esad’ın İngiliz vatandaşı da olan eşi Esma Esad ve üç çocuğunun Rusya’da bulunduğu, kayınbiraderinin ise BAE’ye gittiği yer aldı.

Haberde, Esad’ın İngiliz vatandaşı da olan eşi Esma Esad ve üç çocuğunun Rusya’da bulunduğu, kayınbiraderinin ise BAE’ye gittiği yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hala ülkesi Suriye’de bulunan Esad’ın, Mısır ve Ürdün’den yetkililerin ülkelerine davet ettiği ancak Esad’ın Suriye’yi terk etmeyi kabul etmediği de gelen bilgiler arasında.

Hala ülkesi Suriye’de bulunan Esad’ın, Mısır ve Ürdün’den yetkililerin ülkelerine davet ettiği ancak Esad’ın Suriye’yi terk etmeyi kabul etmediği de gelen bilgiler arasında.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın