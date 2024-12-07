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Fatih Altaylı Acı Tablo Karşısında Gözyaşlarını Tutamadı: Ekrem İmamoğlu da Tepkisiz Kalmadı

Fatih Altaylı Acı Tablo Karşısında Gözyaşlarını Tutamadı: Ekrem İmamoğlu da Tepkisiz Kalmadı

Fatih Altaylı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.12.2024 - 14:26

Gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalı için hazırladığı Tek Tek Bilim programının çekimleri bu hafta İstanbul Planlama Ajansı’nda (İPA) gerçekleştirildi. Programın konusu ise giderek artan beyin göçü oldu. Fatih Altaylı, yurt dışına giden eğitimli insanların fazlalığı karşısında gözyaşlarını tutamadı. Programı yerinde takip eden Ekrem İmamoğlu da “Vazgeçmeyeceğiz” diyerek duruma tepkisini gösterdi.

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Türkiye’de son yıllarda yurt dışına yerleşen üniversite mezunu gençlerin sayısında ciddi bir yükseliş var.

Türkiye’de son yıllarda yurt dışına yerleşen üniversite mezunu gençlerin sayısında ciddi bir yükseliş var.

Fatih Altaylı’nın hazırladığı Tek Tek Bilim programında da Türkiye’nin beyin göçü sorunu ele alındı.

Fatih Altaylı’nın hazırladığı Tek Tek Bilim programında da Türkiye’nin beyin göçü sorunu ele alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı’da düzelenen programda Fatih Altaylı istatistikler karşında gözyaşlarını tutamadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı’da düzelenen programda Fatih Altaylı istatistikler karşında gözyaşlarını tutamadı.

Programı salonda takip eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaşananlara tepkisiz kalmadı.

Programı salonda takip eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaşananlara tepkisiz kalmadı.

İşte Fatih Altaylı’nın gözyaşlarını tutamadığı anlar 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Sizinde kabahatiniz var sizlerde suçlusunuz bunu bilim.

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tek suçlu Tarikatçı APK hükümeti

Kadir DOĞAN

Hükümet, muhalefet ve karaktersiz medya. Sizin suçunuz. Daha iyi bir gelecek için gidiyoruz. Tek sefer yaşayacağız insanca yaşamak istedik olmadı.

starrynight.

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