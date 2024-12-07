Fatih Altaylı Acı Tablo Karşısında Gözyaşlarını Tutamadı: Ekrem İmamoğlu da Tepkisiz Kalmadı
Fatih Altaylı Acı Tablo Karşısında Gözyaşlarını Tutamadı: Ekrem İmamoğlu da Tepkisiz Kalmadı
Gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalı için hazırladığı Tek Tek Bilim programının çekimleri bu hafta İstanbul Planlama Ajansı’nda (İPA) gerçekleştirildi. Programın konusu ise giderek artan beyin göçü oldu. Fatih Altaylı, yurt dışına giden eğitimli insanların fazlalığı karşısında gözyaşlarını tutamadı. Programı yerinde takip eden Ekrem İmamoğlu da “Vazgeçmeyeceğiz” diyerek duruma tepkisini gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de son yıllarda yurt dışına yerleşen üniversite mezunu gençlerin sayısında ciddi bir yükseliş var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fatih Altaylı’nın hazırladığı Tek Tek Bilim programında da Türkiye’nin beyin göçü sorunu ele alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı’da düzelenen programda Fatih Altaylı istatistikler karşında gözyaşlarını tutamadı.
Programı salonda takip eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaşananlara tepkisiz kalmadı.
İşte Fatih Altaylı’nın gözyaşlarını tutamadığı anlar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
DİNİ MUHAFAZAKAR OLAN BİR YÖNETTİĞİ ÜLKEDE KİMSE DURMAK İSTEMEZ!
Sizinde kabahatiniz var sizlerde suçlusunuz bunu bilim.
tek suçlu Tarikatçı APK hükümeti
Hükümet, muhalefet ve karaktersiz medya. Sizin suçunuz. Daha iyi bir gelecek için gidiyoruz. Tek sefer yaşayacağız insanca yaşamak istedik olmadı.
İlk fırsatta kaçınız.