Kaan Urgancıoğlu Tutuklu Bulunan Arkadaşı Avukat Dilek Ekmekçi’nin Mektubunu Paylaştı: "Açlık Grevine Devam"
Kaan Urgancıoğlu Tutuklu Bulunan Arkadaşı Avukat Dilek Ekmekçi’nin Mektubunu Paylaştı: "Açlık Grevine Devam"
Avukat Dilek Ekmekçi, sosyal medya paylaşımları sonrasında “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Avukat Ekmekçi, haksız tutukluluk ve gördüğü işkence nedeniyle açlık grevine başlamıştı. Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu da okul arkadaşı olan Dilek Ekmekçi’den gelen mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.
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Avukat Dilek Ekmekçi, Sinan Ateş cinayetinde MHP’li yöneticilerin de dahli olduğu açıklamaları sonrasında hedef gösterilmiş ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle örgüt üyesi suçlamasıyla tutuklanmıştı.
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Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, okul arkadaşı olan Dilek Ekmekçi’nin gönderdiği mektubu sosyal medya hesabından paylaşarak, açlık grevinde olan arkadaşına destek oldu.
Urgancıoğlu’nun paylaştığı Dilek Ekmekçi’nin mektubunda, “Güzel ülkemin vicdanlı insanları, 27.11.2024 tarihinde yıllardır çarkına çomak soktuğum İ. Melih Gökçek'in, adli mobbing suretiyle işkenceden şikayet ettiğim Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'yi ziyaret ettiğini öğrendim. Görüşmede hem Melih Gökçek'in, hem de Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı olan Fatih Atalay da varmış. Gazeteci Alican Uludağ, bu görüşmeyi haber yapmış. Ankara'da işler aynen devam ediyor belli ki... Sadece Melih Gökçek'in hakkımda 19 ayrı şikayeti var. 18'i aynı savcıda ve birleştirilmedi. Böyle bir işkence süreci yaşıyorum. Bu yüzden açlık grevine devam ediyorum. Adaletin kazanması ümidiyle..." ifadeleri yer aldı.
Kaan Urgancıoğlu’nun paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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