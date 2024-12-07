25 Aracın Karıştığı Zincirleme Trafik Kazası: 31 Kişi Yaralandı
25 Aracın Karıştığı Zincirleme Trafik Kazası: 31 Kişi Yaralandı
Türkiye’de özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Buzlanma sebebiyle trafik kazaları da meydana gelebiliyor. Bitlis-Tatvan karayolunda yaşanan kaza ise sosyal medyada gündem oldu. 25 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 31 kişi yaralandı. Kazaya tır, yolcu minibüsü ve çok sayıda otomobilin karıştığı öğrenildi.
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Bitlis’te dün geceden beri etkili olan sis ve buzlanma sebebiyle büyük bir trafik kazası yaşandı.
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Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Rahva Mevkiinde toplam 25 araç birbirine girdi.
Kazaya karışan birçok araç kullanılamaz hale gelirken, kazada 31 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Bitlis-Tatvan karayolu kaza sonrasında trafiğe kapatılırken ekiplerin yolu açmak için çalışmaları sürüyor.
Kazadan görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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