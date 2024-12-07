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Savcı Çobanı da Unutmadı: Güran Ailesi Üyeleri Hakkında Yeni Suç Duyurusu

Savcı Çobanı da Unutmadı: Güran Ailesi Üyeleri Hakkında Yeni Suç Duyurusu

Diyarbakır
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.12.2024 - 09:47

Diyarbakır’da öldürüldüğü ortaya çıkan Narin Güran cinayetinde dün yeni bir gelişme yaşanmıştı. Mahkemeye mütalaasını sunan savcı, tutuklu bulunan Narin’in annesi, ağabeyi, amca Salim Güran ve cesedi dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti. Savcının mütalaasında yeni bir detay daha olduğu ortaya çıktı. Köyde çekilen kamera görüntülerinden yola çıkan savcı, köyde çobanlık yapan Ahmet Akgün’ü darbeden Güran ailesinin bazı üyeleri için de suç duyurusunda bulundu. 

Kaynak: NTV

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Diyarbakır’da uzun süre kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmış ve çoğu aile üyesi 12 kişi tutuklanmıştı.

Diyarbakır’da uzun süre kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmış ve çoğu aile üyesi 12 kişi tutuklanmıştı.

Savcı, Narin’in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Savcı, Narin’in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

NTV’de yer alan habere göre, davanın savcısı köyde Güran ailesinin bazı üyeleri tarafından darbedilen çoban Ahmet Akgün’ü de unutmadı.

NTV’de yer alan habere göre, davanın savcısı köyde Güran ailesinin bazı üyeleri tarafından darbedilen çoban Ahmet Akgün’ü de unutmadı.

Kaynak

Köydeki video kayıtlarından yola çıkan savcı, Ahmet Akgün’ün Güran ailesi üyeleri tarafından adeta sorguya çekildiğini ve sonrasında darbedildiğini tespit etti. Savcı, görüntülerdeki tüm sanıklar için, kasten yaralama, tehdit, suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Köydeki video kayıtlarından yola çıkan savcı, Ahmet Akgün’ün Güran ailesi üyeleri tarafından adeta sorguya çekildiğini ve sonrasında darbedildiğini tespit etti. Savcı, görüntülerdeki tüm sanıklar için, kasten yaralama, tehdit, suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Küçük kızın cesedini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın kuzeni olduğu öğrenilen Ahmet Akgün köyde yaşananları şöyle anlattı.

Küçük kızın cesedini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın kuzeni olduğu öğrenilen Ahmet Akgün köyde yaşananları şöyle anlattı.

“Erhan Güran’ın kardeşi yanıma gelip, ağabeyinin beni evine çağırdığını söyledi. Ben de evlerine gittim zaten yakın oturuyoruz. Gittiğimde diğer aile üyeleri de kapıda oturuyordu. Erhan Güran bana, ‘Sen bir şey gördün mü görmedin mi? Sen köyde çok geziyorsun’ dedi. Çoban olduğum için sürekli dışarıda hayvanların yanındayım diye böyle bir şey sordu ve bu kez ‘Sen görmüşsündür’ dedi. Ben bir şey görmediğimi söyledim. Sinirlendiler ve beni dövdüler, suçum olmadığı halde yaptılar. Sonra da özür dilediler.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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