Savcı Çobanı da Unutmadı: Güran Ailesi Üyeleri Hakkında Yeni Suç Duyurusu
Savcı Çobanı da Unutmadı: Güran Ailesi Üyeleri Hakkında Yeni Suç Duyurusu
Diyarbakır’da öldürüldüğü ortaya çıkan Narin Güran cinayetinde dün yeni bir gelişme yaşanmıştı. Mahkemeye mütalaasını sunan savcı, tutuklu bulunan Narin’in annesi, ağabeyi, amca Salim Güran ve cesedi dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti. Savcının mütalaasında yeni bir detay daha olduğu ortaya çıktı. Köyde çekilen kamera görüntülerinden yola çıkan savcı, köyde çobanlık yapan Ahmet Akgün’ü darbeden Güran ailesinin bazı üyeleri için de suç duyurusunda bulundu.
Kaynak: NTV
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Diyarbakır’da uzun süre kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmış ve çoğu aile üyesi 12 kişi tutuklanmıştı.
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Savcı, Narin’in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
NTV’de yer alan habere göre, davanın savcısı köyde Güran ailesinin bazı üyeleri tarafından darbedilen çoban Ahmet Akgün’ü de unutmadı.
Köydeki video kayıtlarından yola çıkan savcı, Ahmet Akgün’ün Güran ailesi üyeleri tarafından adeta sorguya çekildiğini ve sonrasında darbedildiğini tespit etti. Savcı, görüntülerdeki tüm sanıklar için, kasten yaralama, tehdit, suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Küçük kızın cesedini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın kuzeni olduğu öğrenilen Ahmet Akgün köyde yaşananları şöyle anlattı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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