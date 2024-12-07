Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Komisyon Ödemeyin: 200 Bin Liraya Kadar Cezası Var

Bazı işletmelerin kredi kartı ile sigara alımlarında komisyon aldığı bilinen bir gerçek. 1 sigara paketi için alınan komisyon 5 lira hatta 10 liraya kadar çıkıyor. Vatandaşların şikayet ettiği kredi kartıyla sigara alımındaki komisyonun yasal olmadığı ortaya çıktı. Avukat Buket Nurşah Tekışık, komisyon alan işletmelere 200 bin lira ceza kesilebileceğini ifade etti.