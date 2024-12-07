onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Komisyon Ödemeyin: 200 Bin Liraya Kadar Cezası Var

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Komisyon Ödemeyin: 200 Bin Liraya Kadar Cezası Var

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.12.2024 - 10:25

Bazı işletmelerin kredi kartı ile sigara alımlarında komisyon aldığı bilinen bir gerçek. 1 sigara paketi için alınan komisyon 5 lira hatta 10 liraya kadar çıkıyor. Vatandaşların şikayet ettiği kredi kartıyla sigara alımındaki komisyonun yasal olmadığı ortaya çıktı. Avukat Buket Nurşah Tekışık, komisyon alan işletmelere 200 bin lira ceza kesilebileceğini ifade etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tüketicilerin mağdur olduğu konulardan biri de işletmelerin kredi kartı ile alınan sigaradan komisyon kesmesi.

Tüketicilerin mağdur olduğu konulardan biri de işletmelerin kredi kartı ile alınan sigaradan komisyon kesmesi.

Mahalle bakkalından ünlü marketlere kadar birçok işletme sigarada paket başına 5 liraya kadar çıkan komisyon alıyor.

Mahalle bakkalından ünlü marketlere kadar birçok işletme sigarada paket başına 5 liraya kadar çıkan komisyon alıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Avukat Buket Nurşah Tekışık, “Banka Kartları ve Kredi Kartı Kanunu'nun 17. maddesine göre; üye işyerlerinin, kart hamillerinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödeme alması yasak” açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Avukat Buket Nurşah Tekışık, “Banka Kartları ve Kredi Kartı Kanunu'nun 17. maddesine göre; üye işyerlerinin, kart hamillerinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödeme alması yasak” açıklamasında bulundu.

Bakan Mehmet Şimşek’in yaptığı ceza açıklamasını hatırlatan Avukat Tekışık, Tüketici Hakem Heyetine veya Ticaret İl Müdürlüğü'ne şikayette bulunulması halinde işletmeye 200 bin lira para cezası kesilebileceğini söyledi.

Bakan Mehmet Şimşek’in yaptığı ceza açıklamasını hatırlatan Avukat Tekışık, Tüketici Hakem Heyetine veya Ticaret İl Müdürlüğü'ne şikayette bulunulması halinde işletmeye 200 bin lira para cezası kesilebileceğini söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın