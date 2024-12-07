Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Komisyon Ödemeyin: 200 Bin Liraya Kadar Cezası Var
Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Komisyon Ödemeyin: 200 Bin Liraya Kadar Cezası Var
Bazı işletmelerin kredi kartı ile sigara alımlarında komisyon aldığı bilinen bir gerçek. 1 sigara paketi için alınan komisyon 5 lira hatta 10 liraya kadar çıkıyor. Vatandaşların şikayet ettiği kredi kartıyla sigara alımındaki komisyonun yasal olmadığı ortaya çıktı. Avukat Buket Nurşah Tekışık, komisyon alan işletmelere 200 bin lira ceza kesilebileceğini ifade etti.
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Tüketicilerin mağdur olduğu konulardan biri de işletmelerin kredi kartı ile alınan sigaradan komisyon kesmesi.
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Mahalle bakkalından ünlü marketlere kadar birçok işletme sigarada paket başına 5 liraya kadar çıkan komisyon alıyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Avukat Buket Nurşah Tekışık, “Banka Kartları ve Kredi Kartı Kanunu'nun 17. maddesine göre; üye işyerlerinin, kart hamillerinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödeme alması yasak” açıklamasında bulundu.
Bakan Mehmet Şimşek’in yaptığı ceza açıklamasını hatırlatan Avukat Tekışık, Tüketici Hakem Heyetine veya Ticaret İl Müdürlüğü'ne şikayette bulunulması halinde işletmeye 200 bin lira para cezası kesilebileceğini söyledi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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