1 Kişi Hayatını Kaybetmişti: İstanbul’daki Doğalgaz Patlamasının Arkasında Kapıcı Varmış
1 Kişi Hayatını Kaybetmişti: İstanbul’daki Doğalgaz Patlamasının Arkasında Kapıcı Varmış
İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan 14 katlı bir apartmanın giriş katında sabah saatlerinde patlama meydana gelmişti. İstanbul Valiliği patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını duyurmuştu. Patlamanın arkasında apartman görevlisinin olduğu ortaya çıktı. Ailesiyle tartışan apartman görevlisi, sonrasında dairenin doğalgazını açarak patlamaya sebep olmuş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul’da sabah saatlerinde yaşanan patlamada facianın eşiğinden dönülmüştü. 1 kişinin hayatını kaybettiği patlama ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Korkunç patlama anı 👇
Ekol TV’den Enes Arol’un haberine göre, patlamanın apartman görevlisi Nuri Girgin sebebiyle olduğu ortaya çıktı.
Apartman görevlisi Girgin, ailesiyle tartıştıktan sonra eşi ve çocuğunu evden göndermiş ve dairenin doğalgazını açmış. Tüm binayı saran gaz kokusu sonrasında da patlama meydana gelmiş.
Nuri Girgin’in patlamada hayatını kaybeden isim olduğu öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Apartmanın WhatsApp grubunda konuşulanlar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın