Doğru Klima Seçimi Nasıl Olmalı? Klima Alırken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Duvar tipi klimalar, adından da anlaşılacağı gibi, evin veya ofisin duvarına monte edilen klimalardır. Split klima veya ev tipi klima olarak da bilinirler. Genellikle iki üniteden oluşurlar: İç ünite ve dış ünite.

İç Ünite: Evinizin içinde, genellikle duvara yakın bir noktaya monte edilir. Soğuk veya sıcak havayı odaya üfleyen kısımdır.

Dış Ünite: Evinizin dışına, genellikle balkona veya pencere önüne monte edilir. Kompresör, fan ve diğer bileşenleri içerir ve iç ünite ile koordineli çalışarak soğutma veya ısıtma işlemini gerçekleştirir.

Çeşitli markalara ait duvar tipi klima çeşitlerine göz atmak için buraya tıklayınız.