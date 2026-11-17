Doğduğun Aya Göre Hayattaki En Büyük Çelişkin Ne?
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Hepimizin içinde birbirine zıt iki farklı taraf var. Bir yanımız özgür olmak isterken diğer yanımız güvende hissetmek istiyor. Bazen çok sevilmek istiyor ama birisi bize fazla yaklaştığında geri çekiliyoruz. Bazen hayatımızda değişiklik arıyor, değişim gerçekleştiğinde ise eski düzenimizi özlüyoruz. Peki senin kendi içinde en çok çatıştığın konu ne?
Hangi ayda doğdun?
Güçlü Görünmek İstiyorsun Ama Anlaşılmaya İhtiyacın Var!
Özgür Olmak İstiyorsun Ama Bağlanmadan Yaşayamıyorsun!
Herkesi Anlıyorsun Ama Kendini Anlatamıyorsun!
Risk Almak İstiyorsun Ama Kontrolü Kaybetmekten Korkuyorsun!
Sevilmek İstiyorsun Ama Kimseye Muhtaç Görünmek İstemiyorsun!
Her Şeyi Merak Ediyorsun Ama Kendini Tanımakta Zorlanıyorsun!
Yakınlık İstiyorsun Ama Kırılmamak İçin Duvar Örüyorsun!
Takdir Edilmek İstiyorsun Ama Onaya İhtiyacın Yokmuş Gibi Davranıyorsun!
Kusursuz Bir Hayat İstiyorsun Ama Kendine Yaşam Alanı Bırakmıyorsun!
Herkesi Hayatına Almak İstiyorsun Ama Kimseye Tam Güvenemiyorsun!
Gerçekleri Bilmek İstiyorsun Ama Bazı Cevaplarla Yüzleşmekten Kaçıyorsun!
Her Şeyi Yaşamak İstiyorsun Ama Hiçbir Yere Ait Hissetmiyorsun!
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