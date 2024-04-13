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Hayvanlar Hakkında Bilinmeyen Birbirinden İlginç 40 Gerçek

Hayvanlar Hakkında Bilinmeyen Birbirinden İlginç 40 Gerçek

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
13.04.2024 - 20:02

Doğal dünya, çoğu insan için tamamen fark edilmeyen havalı ve ilginç ayrıntılarla doludur. Ne de olsa, hayvanların mahallesine gidip onlarla röportaj yapamayız, bu yüzden oraya gidip bulabildiklerini bulmak zoologlara kalmıştır. Birisi 'Gerçekten şaşırtıcı hayvan gerçekleri nelerdir?' diye sordu ve İnternet kullanıcıları bildikleri en iyi gerçekleri paylaştı. Biz de daha fazla bilgi edinmek için San Diego Humane Society Halkla İlişkiler Direktörü Nina Thompson ile temasa geçtik. Bu yüzden rahatınıza bakın, favorilerinize oy verin ve kendi düşüncelerinizi aşağıya bıraktığınızdan emin olun.

Kaynak: https://www.boredpanda.com/amazing-an...
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40. Göç eden bir kırlangıcın günlük ortalama 320 kilometre yol kat ettiği gözlemlenmiştir.

40. Göç eden bir kırlangıcın günlük ortalama 320 kilometre yol kat ettiği gözlemlenmiştir.

Ancak, daha ilginç olan nokta, kırlangıçların hızlarıdır. Ortalama uçuş hızları saatte 27 ile 35 kilometre arasında değişirken, bazı türlerin saatte 55 kilometre hıza kadar çıktıkları gözlemlenmiştir.

39. Baykuşlar derinlik algılarını geliştirebilmek için başlarını aşağı yukarı sallarlar.

39. Baykuşlar derinlik algılarını geliştirebilmek için başlarını aşağı yukarı sallarlar.

Bu hareket, farklı açılardan gelen ses dalgalarını daha etkin bir şekilde algılamalarını sağlıyor.

38. Sincaplar, yiyecek arayışları sırasında tohumları toplar ve farklı yerlere taşır.

38. Sincaplar, yiyecek arayışları sırasında tohumları toplar ve farklı yerlere taşır.

Ancak bazen, topladıkları tohumları unuturlar veya depolama yerlerine ulaşamazlar. Bu, tohumların farklı yerlere yayılmasına ve yeni bitki yetişme alanlarının oluşmasına yardımcı olur. Bu da bitki çeşitliliğinin artmasına ve ekosistemlerin sağlamlığına katkı sağlar.

37. Goriller, diğer primatlarla birlikte, belirli bir nesne için belirli bir kelime bilmeseler bile, kelimeyi doğru bir şekilde tanımlamak için önceki kelime dağarcıklarını kullanabilecekleri noktaya kadar işaret dilini öğrenebiliyorlar.

37. Goriller, diğer primatlarla birlikte, belirli bir nesne için belirli bir kelime bilmeseler bile, kelimeyi doğru bir şekilde tanımlamak için önceki kelime dağarcıklarını kullanabilecekleri noktaya kadar işaret dilini öğrenebiliyorlar.

Örneğin, goril Koko 'yüzük' kelimesini hiç öğrenemedi, bu yüzden bir gün eliyle yüzüğü işaret etmişti.

36. Kargalar nasıl göründüğünüzü ve nasıl davrandığınızı görüp diğer kargalara sizden bahsedeceklerdir.

36. Kargalar nasıl göründüğünüzü ve nasıl davrandığınızı görüp diğer kargalara sizden bahsedeceklerdir.

Bu, kargaların sosyal zekâ ve iletişim becerilerinin yanı sıra insanlarla olan etkileşimlerinin derinliğini ve karmaşıklığını da vurgulamaktadır.

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35. Notilus, yaklaşık 400 milyon yıl boyunca neredeyse hiç evrim geçirmeden kalmıştır.

35. Notilus, yaklaşık 400 milyon yıl boyunca neredeyse hiç evrim geçirmeden kalmıştır.

Bu, 230 milyon yıl öncesine kadar ortaya çıkmamış olan dinozorlardan bile çok daha yaşlı oldukları anlamına gelir.

34. Dişiler genellikle aslan sürülerindeki birincil avcılardır.

34. Dişiler genellikle aslan sürülerindeki birincil avcılardır.

Genellikle zebra, antilop ve bufalo gibi büyük hayvanları hedef alarak avlarını takip etmek ve pusuya düşürmek için koordineli bir şekilde birlikte çalışırlar. Bu işbirlikçi avlanma davranışı, sürüyü ayakta tutmak için gerekli olan büyük avları başarıyla yakalama şanslarını artırır.

33. Erkek ahtapotlar, hektokotil adı verilen üreme kollarını ayırıp dişiye vermek gibi benzersiz bir çiftleşme davranışında bulunurlar.

33. Erkek ahtapotlar, hektokotil adı verilen üreme kollarını ayırıp dişiye vermek gibi benzersiz bir çiftleşme davranışında bulunurlar.

Bu eylem birkaç amaca hizmet eder: ilk olarak, kopan kol dikkat dağıtıcı bir işlev gördüğü için, çiftleşme sırasında küçük erkeğin dişi tarafından yenme riskini azaltır. İkinci olarak, dişinin yumurtalarını döllemesi için doğrudan erişim sağlayarak başarılı üreme şansını artırır. Fedakarlığa rağmen, erkeğin hektokotilusu zamanla yenilenerek gelecekte tekrar çiftleşmesini sağlar. Bu olağanüstü adaptasyon, çiftleşmenin içerdiği potansiyel risklere rağmen türün devamını sağlar.

32. Araştırmalar, vahşi doğadaki kuzgunların diğer kuş türlerinin seslerinin yanı sıra araba motoru ve motorlu testere gibi sesleri de taklit edebildiğini göstermiştir.

32. Araştırmalar, vahşi doğadaki kuzgunların diğer kuş türlerinin seslerinin yanı sıra araba motoru ve motorlu testere gibi sesleri de taklit edebildiğini göstermiştir.

Ayrıca, esaret altında, insan konuşmasını şaşırtıcı bir doğrulukla taklit ettikleri, kelimeleri ve cümleleri yalnızca birkaç kez duyduktan sonra öğrenip tekrarladıkları da gözlemlenmiştir.

31. Kel kartalların sesi televizyondaki gibi değildir.

31. Kel kartalların sesi televizyondaki gibi değildir.

Kızıl kuyruklu şahin sesini seslendiriyorlar. Gerçek kel kartal sesi daha çok martı sesine benzer.

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30. Ay'da tardigradlar yaşıyor olabilir!

30. Ay'da tardigradlar yaşıyor olabilir!

Birkaç yıl önce İsrail'e ait bir uydu yanlışlıkla oraya düştü ve içinde muhtemelen her yere yayılmış olan tardigradlar vardı. Bunun ilginç olmasının nedeni, bunların gerçekten aşırı sıcaklıklarda hayatta kalabilen ve susuz kalarak canlılıklarını askıya alabilen küçük canlılar olması. Onları düşüren şirket neredeyse kesinlikle tardigradların hala hayatta olduğunu düşünüyor. Yani hey, Ay'da muhtemelen artık yaşam var ve bu hiçbirimiz dikkat etmezken oldu.

29. İnsanların aksine yunuslar, ne zaman nefes alacaklarına aktif olarak karar vermelidir.

29. İnsanların aksine yunuslar, ne zaman nefes alacaklarına aktif olarak karar vermelidir.

Tutsak yunusların boğulup ölene kadar nefeslerini tuttukları bilinmektedir; bu durum bazılarına göre yunusların kendilerine zarar vermeleri anlamına gelmektedir.

28. Devasa boyutlarına ve suda yaşamalarına rağmen mavi balinalar birer balık değil, memelilerdir.

28. Devasa boyutlarına ve suda yaşamalarına rağmen mavi balinalar birer balık değil, memelilerdir.

Bu yanlış kanı muhtemelen görünümlerinden ve yaşam alanlarından kaynaklanmaktadır, ancak biyolojik olarak mavi balinalar sıcakkanlı olmak, canlı yavru doğurmak ve yavrularını sütle beslemek gibi birçok özelliği diğer memelilerle paylaşmaktadır.

27. Bir yarasanın bağışıklık sistemi son derece sağlamdır ve diğer türlere son derece zarar veren virüslere karşı koyabilmesini sağlar.

27. Bir yarasanın bağışıklık sistemi son derece sağlamdır ve diğer türlere son derece zarar veren virüslere karşı koyabilmesini sağlar.

Bu dayanıklılık, yarasaların ciddi hastalıklara yakalanmadan çok çeşitli virüslerle bir arada yaşamasına imkan vermektedir.

26. Bir atın dişleri, kafatasında beyninden daha fazla yer kaplar.

26. Bir atın dişleri, kafatasında beyninden daha fazla yer kaplar.

Bu büyük diş düzeneği, sert bitkileri etkili bir şekilde daha küçük ve sindirilebilir parçacıklara ayırmalarını sağlayarak sindirim sırasında etkili besin alımını kolaylaştırır.

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25. Kedilerin yoğun ultraviyole görüşüne sahip olduğunu biliyor muydunuz?

25. Kedilerin yoğun ultraviyole görüşüne sahip olduğunu biliyor muydunuz?

Bu, kedilerin rastgele kâğıt toplarla, torbalarla, duvardaki lekelerle veya oyuncaklarının geldiği kutuyla oynadıklarında, aslında UV tepkimesi veren maddelerle (yapıştırıcılar ve benzeri şeyler gibi) oynadıkları anlamına gelir.

24. Vombatların Küp şeklinde dışkıları vardır.

24. Vombatların Küp şeklinde dışkıları vardır.

Küp şeklindeki kakanın arkasındaki neden hala tam olarak anlaşılamamıştır, ancak birkaç hipotez vardır. Bir teori, benzersiz şeklin dışkıların yuvarlanmasını önlemeye yardımcı olduğunu ve vombatların bölgelerini daha etkili bir şekilde işaretlemelerine izin verdiğini öne sürüyor. Bir diğer teori ise küp şeklinin, vombatların sosyal gruplarındaki diğer vombatlarla iletişim kurmak için dışkılarını kayalar veya kütükler gibi belirgin yerlere yığmalarına yardımcı olabileceğini öne sürüyor

23. Filler, ekosistemlerinin şekillenmesinde hayati bir rol oynamaktadır.

23. Filler, ekosistemlerinin şekillenmesinde hayati bir rol oynamaktadır.

Filler meyveler, tohumlar ve yapraklar da dahil olmak üzere çok çeşitli bitki materyallerini tüketirler. Yaşam alanlarında hareket ederken ve bitki örtüsüyle beslenirken, yanlışlıkla çeşitli bitkilerin tohumlarını yutarlar. Bu tohumlar genellikle fillerin sindirim sisteminden nispeten bozulmadan geçer ve dışkılarında uzun mesafelere bırakılır. Filler, tohumları geniş alanlara dağıtarak ormanların yenilenmesinde ve yeni bitki topluluklarının kurulmasında hayati bir rol oynar.

22. Yumurtlayan sadece iki memeli kaldı ve ikisi de Avustralya'dan.

22. Yumurtlayan sadece iki memeli kaldı ve ikisi de Avustralya'dan.

Yumurtlayan memelilerden geriye kalan iki tür ornitorenk (Ornithorhynchus anatinus) ve echidnadır (Tachyglossidae). Bu eşsiz canlıların her ikisi de Avustralya'nın yanı sıra Yeni Gine'nin bazı bölgelerine özgüdür. Diğer memelilerden farklı olarak bu canlılar canlı yavru doğurmak yerine yumurtlarlar. Ayrıca yavrularını beslemek için süt üretmek gibi tipik olarak memelilerle ilişkilendirilen başka özelliklere de sahiptirler. Ornitorenk ve echidna, hayvanlar aleminde bulunan adaptasyon çeşitliliğinin dikkat çekici örnekleridir.

21. Ahtapotlar inanılmaz derecede esnek canlılardır ve vücutlarını şaşırtıcı derecede küçük açıklıklara sığacak şekilde bükebilirler. Vücutlarının yumuşak ve şekillendirilebilir olması, çevrelerindeki boşluklardan ve yarıklardan geçebilmelerini sağlar.

21. Ahtapotlar inanılmaz derecede esnek canlılardır ve vücutlarını şaşırtıcı derecede küçük açıklıklara sığacak şekilde bükebilirler. Vücutlarının yumuşak ve şekillendirilebilir olması, çevrelerindeki boşluklardan ve yarıklardan geçebilmelerini sağlar.

Ayrıca ahtapotların gagaları da vardır.

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20. Bir tilki çiftinde, dişi tilki ölürse, erkek tilki hayatının geri kalanında bekar kalır

20. Bir tilki çiftinde, dişi tilki ölürse, erkek tilki hayatının geri kalanında bekar kalır

Eğer erkek tilki ölürse, dişi tilki başka bir eş bulmaya gider.

19. Osedax adında bir Zombi Solucan türü vardır.

19. Osedax adında bir Zombi Solucan türü vardır.

Bu ilginç solucan türü, genellikle balina kemiklerinin üzerinde yaşar ve beslenir. Balina kemikleri, deniz tabanına batan ölü balinaların iskeletleridir. Osedax solucanları, kemiklerin içine sokulan kök benzeri yapılarla beslenir ve kemikleri çözerek içindeki besin maddelerini emerler. Bu solucanlar, balina kemiklerinin çürümesine yardımcı olurken aynı zamanda deniz tabanının ekosistemine de katkı sağlarlar.

18. Zürafaların yiyecek ararken onları sert Afrika güneşinden koruyan koyu mavi veya morumsu dilleri vardır

18. Zürafaların yiyecek ararken onları sert Afrika güneşinden koruyan koyu mavi veya morumsu dilleri vardır

Dillerinin renklenmesi UV ışığını emerek güneş yanığı riskini ve hassas dokuların zarar görmesini azaltır. Dikenli bitkilerden zarar görmeden beslenmek için dillerine güvendikleri için bu adaptasyon hayatta kalmaları için gereklidir.

17. Salyangozlar, insanlar ve diğer birçok hayvanın sahip olduğu şekilde kulaklara veya kulak zarlarına sahip değildir. Bunun yerine, çevrelerindeki titreşimleri algılamalarını sağlayan daha ilkel bir duyu sistemine sahiptirler.

17. Salyangozlar, insanlar ve diğer birçok hayvanın sahip olduğu şekilde kulaklara veya kulak zarlarına sahip değildir. Bunun yerine, çevrelerindeki titreşimleri algılamalarını sağlayan daha ilkel bir duyu sistemine sahiptirler.

Ayaklarında bulunan bu duyu sistemi, yakındaki hareketleri ve potansiyel tehditleri algılamalarına yardımcı olur. Bizim duyduğumuz şekilde duyamasalar da bu titreşimler aracılığıyla çevrelerindeki değişiklikleri algılayabilirler.

16. Bir sinek kuşu bir peniden daha hafiftir ve geriye doğru uçabilen tek kuştur.

16. Bir sinek kuşu bir peniden daha hafiftir ve geriye doğru uçabilen tek kuştur.

Üstelik açlıktan ölmesine her zaman iki saat vardır.

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15. Çitalar en hızlı kara hayvanlarıdır ve 500 metreye kadar olan mesafeleri kapsayan kısa patlamalarda saatte yaklaşık 104 ila 120 kilometre (km/s) hıza ulaşabilirler.

15. Çitalar en hızlı kara hayvanlarıdır ve 500 metreye kadar olan mesafeleri kapsayan kısa patlamalarda saatte yaklaşık 104 ila 120 kilometre (km/s) hıza ulaşabilirler.

Sadece birkaç saniye içinde 0'dan 96,56 km hıza çıkabilirler. Bu olağanüstü hız, avlarını inanılmaz bir çeviklik ve verimlilikle kovalamalarını sağlar.

14. Sadece dişi sivrisinekler kan için insanları ısırmaktadır.

14. Sadece dişi sivrisinekler kan için insanları ısırmaktadır.

Erkekler kelebekler gibi nektar içer.

13. Kurbağalar, kendilerine zarar vermeden midelerini kusma ve içindekileri kazıyarak geri yutma gibi eşsiz bir yeteneğe sahiptir.

13. Kurbağalar, kendilerine zarar vermeden midelerini kusma ve içindekileri kazıyarak geri yutma gibi eşsiz bir yeteneğe sahiptir.

Bu davranış, sindirilemeyen veya zararlı maddelerin sindirim sistemlerinden atılmasına yardımcı olur.

12. Erkek fener balığı dişilerden çok daha küçüktür ve dişi çiftleşmeye hazır olduğunda erkeği acıktıran bir feromon (aynı türün üyeleri arasındaki sosyal ilişkileri düzenleyen kimyasal bir madde) salgılar.

12. Erkek fener balığı dişilerden çok daha küçüktür ve dişi çiftleşmeye hazır olduğunda erkeği acıktıran bir feromon (aynı türün üyeleri arasındaki sosyal ilişkileri düzenleyen kimyasal bir madde) salgılar.

Erkek daha sonra dişiyi yemeye çalışır, ancak ona yapışır ve sadece testisleri kalana kadar onunla kaynaşır.

11. Genellikle "ölümsüz denizanası" adi olarak bilinen Turritopsis dohrnii, yaşlandığında veya hastalandığında cinsel olarak olgunlaşmamış polip aşamasına geri dönebilir.

11. Genellikle "ölümsüz denizanası" adi olarak bilinen Turritopsis dohrnii, yaşlandığında veya hastalandığında cinsel olarak olgunlaşmamış polip aşamasına geri dönebilir.

Bu olağanüstü yetenek, yaşam döngüsüne yeniden başlamasına ve potansiyel olarak sonsuza kadar yaşamasına olanak tanır.

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10. Kaplumbağalar, kloakal (dışkılık) solunum olarak bilinen ve birincil akciğer solunumlarını tamamlayan bir süreç olan kloaklarından oksijen emme yeteneğine sahiptir.

10. Kaplumbağalar, kloakal (dışkılık) solunum olarak bilinen ve birincil akciğer solunumlarını tamamlayan bir süreç olan kloaklarından oksijen emme yeteneğine sahiptir.

Sadece 'popolarından' nefes almasalar da bu adaptasyon bazı su kaplumbağalarının daha uzun süre su altında kalmasını, düşük oksijenli ortamlarla başa çıkmasını ve enerji tasarrufu yapmasını sağlar.

9. Axolotllar, kaybedilen uzuvları, omuriliğin bazı kısımlarını ve hatta beynin bazı kısımlarını yeniden büyütebilen olağanüstü rejeneratif yeteneklere sahiptir.

9. Axolotllar, kaybedilen uzuvları, omuriliğin bazı kısımlarını ve hatta beynin bazı kısımlarını yeniden büyütebilen olağanüstü rejeneratif yeteneklere sahiptir.

Bu süreç hücre farklılaşmasını, blastema oluşumunu ve doku farklılaşmasını içerir. Rejeneratif yetenekleri onları rejenerasyon çalışmaları için paha biçilmez modeller haline getirmekte ve insanlarda rejeneratif tıp için potansiyel bilgiler sunmaktadır.

8. Tavuklar, Tyrannosaurus rex'in yaşayan en yakın akrabalarıdır ve korkunç dinozorlardan tanıdık tüylü dostlarımıza uzanan inanılmaz evrimsel yolculuğu gözler önüne sermektedir.

8. Tavuklar, Tyrannosaurus rex'in yaşayan en yakın akrabalarıdır ve korkunç dinozorlardan tanıdık tüylü dostlarımıza uzanan inanılmaz evrimsel yolculuğu gözler önüne sermektedir.

Bu bağlantı, yaşamın büyüleyici sürekliliğini ve evrimin milyonlarca yıllık derin etkisini vurgulamaktadır.

7. Palyaço balığı sosyal yapılarında, her grup tipik olarak bir baskın dişi, bir baş erkek ve diğer ast erkeklerden oluşur. Eğer dişi ölürse, baş erkek cinsiyet değiştirerek yeni dişi olur.

7. Palyaço balığı sosyal yapılarında, her grup tipik olarak bir baskın dişi, bir baş erkek ve diğer ast erkeklerden oluşur. Eğer dişi ölürse, baş erkek cinsiyet değiştirerek yeni dişi olur.

Sıradaki erkek liderlik rolünü üstlenir ve dönüşen dişi ile çiftleşir. Bu alışılmadık üreme davranışı, palyaço balıklarının ilginç ve büyüleyici doğasını vurgular.

6. Bir kolonide bir kilogram bal üretmek için bal arılar, dünyanın çevresini 6 kez dolaşmaya eşdeğer bir uçuşla çiçeklerin etrafında uçarlar.

6. Bir kolonide bir kilogram bal üretmek için bal arılar, dünyanın çevresini 6 kez dolaşmaya eşdeğer bir uçuşla çiçeklerin etrafında uçarlar.

Bu güce sahip olmak için 25 kilo bal (gıda) tüketmeleri gerekir.

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5. İspermeçet balinaları okyanusun karanlık derinliklerinde yönlerini bulmak ve avlarının yerini tespit etmek için biyolojik bir sonar sistemi olan ekolokasyonu kullanırlar.

5. İspermeçet balinaları okyanusun karanlık derinliklerinde yönlerini bulmak ve avlarının yerini tespit etmek için biyolojik bir sonar sistemi olan ekolokasyonu kullanırlar.

Ekolokasyon titreşimleri herhangi bir hayvan tarafından üretilen en yüksek sesler arasındadır ve su altında uzun mesafeler boyunca seyahat edebilirler.

4. Harakiri yapan karınca: Colobopsis saundersi.

4. Harakiri yapan karınca: Colobopsis saundersi.

Colobopsis saundersi, başka bir böcekle girdiği kavgayı kaybedeceğini anladığında, ona yapışır ve ardından kendini havaya uçurur. Karıncanın vücudu boyunca uzanan zarlar, yanmaya yol açacak şekilde aktive edilebilir. Kafasındaki özel genişlemiş bezler, patlamanın dışarıya tutkal benzeri bir madde fırlatması anlamına gelir ve bu madde büyük olasılıkla önceden tahmin edilen kavga kazananını tuzağa düşürecektir.

3. Kutup ayılarının kürkü beyaz görünür çünkü görünen ışığı yansıtır.

3. Kutup ayılarının kürkü beyaz görünür çünkü görünen ışığı yansıtır.

Her bir kıl gövdesi aslında yarı saydam ve içi boştur, bu da ışığı dağıtmaya ve yansıtmaya yardımcı olarak kürke beyaz görünümünü verir. Bu adaptasyon, kutup ayılarının karlı çevrelerine uyum sağlamalarına yardımcı olur ve avlanırken kamuflaj sağlar.

2. Kurtlar son derece zeki olmalarıyla bilinir ve hayatlarının geri kalanında tek bir eş ve çocuklarla yaşarlar.

2. Kurtlar son derece zeki olmalarıyla bilinir ve hayatlarının geri kalanında tek bir eş ve çocuklarla yaşarlar.

Ayrıca aileleri konusunda inanılmaz derecede hassastırlar. Ailenin bir üyesi saldırıya uğradığında birlikte saldırırlar.

1. Eşek arıları birden fazla kez sokabilir!

1. Eşek arıları birden fazla kez sokabilir!

Bal arılarının aksine, eşek arıları sizi soktuktan sonra ölmezler. Birden fazla kez sokma yetenekleri, eşek arıları hakkındaki en tehlikeli gerçeklerden biridir ve onları insanlar için özellikle ölümcül kılar.

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