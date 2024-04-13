Hayvanlar Hakkında Bilinmeyen Birbirinden İlginç 40 Gerçek
Hayvanlar Hakkında Bilinmeyen Birbirinden İlginç 40 Gerçek
Kaynak: https://www.boredpanda.com/amazing-an...
Doğal dünya, çoğu insan için tamamen fark edilmeyen havalı ve ilginç ayrıntılarla doludur. Ne de olsa, hayvanların mahallesine gidip onlarla röportaj yapamayız, bu yüzden oraya gidip bulabildiklerini bulmak zoologlara kalmıştır. Birisi 'Gerçekten şaşırtıcı hayvan gerçekleri nelerdir?' diye sordu ve İnternet kullanıcıları bildikleri en iyi gerçekleri paylaştı. Biz de daha fazla bilgi edinmek için San Diego Humane Society Halkla İlişkiler Direktörü Nina Thompson ile temasa geçtik. Bu yüzden rahatınıza bakın, favorilerinize oy verin ve kendi düşüncelerinizi aşağıya bıraktığınızdan emin olun.
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40. Göç eden bir kırlangıcın günlük ortalama 320 kilometre yol kat ettiği gözlemlenmiştir.
39. Baykuşlar derinlik algılarını geliştirebilmek için başlarını aşağı yukarı sallarlar.
38. Sincaplar, yiyecek arayışları sırasında tohumları toplar ve farklı yerlere taşır.
37. Goriller, diğer primatlarla birlikte, belirli bir nesne için belirli bir kelime bilmeseler bile, kelimeyi doğru bir şekilde tanımlamak için önceki kelime dağarcıklarını kullanabilecekleri noktaya kadar işaret dilini öğrenebiliyorlar.
36. Kargalar nasıl göründüğünüzü ve nasıl davrandığınızı görüp diğer kargalara sizden bahsedeceklerdir.
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35. Notilus, yaklaşık 400 milyon yıl boyunca neredeyse hiç evrim geçirmeden kalmıştır.
34. Dişiler genellikle aslan sürülerindeki birincil avcılardır.
33. Erkek ahtapotlar, hektokotil adı verilen üreme kollarını ayırıp dişiye vermek gibi benzersiz bir çiftleşme davranışında bulunurlar.
32. Araştırmalar, vahşi doğadaki kuzgunların diğer kuş türlerinin seslerinin yanı sıra araba motoru ve motorlu testere gibi sesleri de taklit edebildiğini göstermiştir.
31. Kel kartalların sesi televizyondaki gibi değildir.
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30. Ay'da tardigradlar yaşıyor olabilir!
29. İnsanların aksine yunuslar, ne zaman nefes alacaklarına aktif olarak karar vermelidir.
28. Devasa boyutlarına ve suda yaşamalarına rağmen mavi balinalar birer balık değil, memelilerdir.
27. Bir yarasanın bağışıklık sistemi son derece sağlamdır ve diğer türlere son derece zarar veren virüslere karşı koyabilmesini sağlar.
26. Bir atın dişleri, kafatasında beyninden daha fazla yer kaplar.
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25. Kedilerin yoğun ultraviyole görüşüne sahip olduğunu biliyor muydunuz?
24. Vombatların Küp şeklinde dışkıları vardır.
23. Filler, ekosistemlerinin şekillenmesinde hayati bir rol oynamaktadır.
22. Yumurtlayan sadece iki memeli kaldı ve ikisi de Avustralya'dan.
21. Ahtapotlar inanılmaz derecede esnek canlılardır ve vücutlarını şaşırtıcı derecede küçük açıklıklara sığacak şekilde bükebilirler. Vücutlarının yumuşak ve şekillendirilebilir olması, çevrelerindeki boşluklardan ve yarıklardan geçebilmelerini sağlar.
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20. Bir tilki çiftinde, dişi tilki ölürse, erkek tilki hayatının geri kalanında bekar kalır
19. Osedax adında bir Zombi Solucan türü vardır.
18. Zürafaların yiyecek ararken onları sert Afrika güneşinden koruyan koyu mavi veya morumsu dilleri vardır
17. Salyangozlar, insanlar ve diğer birçok hayvanın sahip olduğu şekilde kulaklara veya kulak zarlarına sahip değildir. Bunun yerine, çevrelerindeki titreşimleri algılamalarını sağlayan daha ilkel bir duyu sistemine sahiptirler.
16. Bir sinek kuşu bir peniden daha hafiftir ve geriye doğru uçabilen tek kuştur.
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15. Çitalar en hızlı kara hayvanlarıdır ve 500 metreye kadar olan mesafeleri kapsayan kısa patlamalarda saatte yaklaşık 104 ila 120 kilometre (km/s) hıza ulaşabilirler.
14. Sadece dişi sivrisinekler kan için insanları ısırmaktadır.
13. Kurbağalar, kendilerine zarar vermeden midelerini kusma ve içindekileri kazıyarak geri yutma gibi eşsiz bir yeteneğe sahiptir.
12. Erkek fener balığı dişilerden çok daha küçüktür ve dişi çiftleşmeye hazır olduğunda erkeği acıktıran bir feromon (aynı türün üyeleri arasındaki sosyal ilişkileri düzenleyen kimyasal bir madde) salgılar.
11. Genellikle "ölümsüz denizanası" adi olarak bilinen Turritopsis dohrnii, yaşlandığında veya hastalandığında cinsel olarak olgunlaşmamış polip aşamasına geri dönebilir.
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10. Kaplumbağalar, kloakal (dışkılık) solunum olarak bilinen ve birincil akciğer solunumlarını tamamlayan bir süreç olan kloaklarından oksijen emme yeteneğine sahiptir.
9. Axolotllar, kaybedilen uzuvları, omuriliğin bazı kısımlarını ve hatta beynin bazı kısımlarını yeniden büyütebilen olağanüstü rejeneratif yeteneklere sahiptir.
8. Tavuklar, Tyrannosaurus rex'in yaşayan en yakın akrabalarıdır ve korkunç dinozorlardan tanıdık tüylü dostlarımıza uzanan inanılmaz evrimsel yolculuğu gözler önüne sermektedir.
7. Palyaço balığı sosyal yapılarında, her grup tipik olarak bir baskın dişi, bir baş erkek ve diğer ast erkeklerden oluşur. Eğer dişi ölürse, baş erkek cinsiyet değiştirerek yeni dişi olur.
6. Bir kolonide bir kilogram bal üretmek için bal arılar, dünyanın çevresini 6 kez dolaşmaya eşdeğer bir uçuşla çiçeklerin etrafında uçarlar.
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5. İspermeçet balinaları okyanusun karanlık derinliklerinde yönlerini bulmak ve avlarının yerini tespit etmek için biyolojik bir sonar sistemi olan ekolokasyonu kullanırlar.
4. Harakiri yapan karınca: Colobopsis saundersi.
3. Kutup ayılarının kürkü beyaz görünür çünkü görünen ışığı yansıtır.
2. Kurtlar son derece zeki olmalarıyla bilinir ve hayatlarının geri kalanında tek bir eş ve çocuklarla yaşarlar.
1. Eşek arıları birden fazla kez sokabilir!
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