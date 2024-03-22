Senin Aşk Hayatın Hangi Hayvanınkine Benziyor?

Sen sadık, sevgi dolu ve ilişkine derinden bağlı birisin. Partnerinle güçlü bir bağ kurmak ve ona destek olmak senin için her şeyden önemli. İkiniz birlikteyken, dünya daha güzel bir yer gibi hissediyor. Köpekler gibi, sen de aşk hayatında sadakat ve sevgi dolu anlar arıyorsun.