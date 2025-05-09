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Donald Trump'ın Eski Yetkililerinden Camryn Kinsey, Canlı Yayın Sırasında Baygınlık Geçirdi

Donald Trump'ın Eski Yetkililerinden Camryn Kinsey, Canlı Yayın Sırasında Baygınlık Geçirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.05.2025 - 23:22

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Eski Donald Trump yönetimi yetkilisi Camryn Kinsey, canlı yayın sırasında fenalaştı. 'Fox News at Night' isimli programda Jonathan Hunt'ın konuğu olan Kinsey, Joe Biden ve Kamala Harris hakkında konuşurken bir anda yere yığıldı. 'Tarihi yeniden yazmak zorundalar çünkü başarısız bir kampanyaları oldu, başarısız bir başkanlıkları oldu.' diyen Kinsey 'Bu ideolojiyle ilgili değil,' dediği sırada sözlerini tamamlayamadı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Sunucu Jonathan Hunt panikle ne yapacağını bilemedi.

Sunucu Jonathan Hunt panikle ne yapacağını bilemedi.

Ardından kameralara dönerek programı devam ettirmeye çalıştı. Ardından ise reklam arasına gidildi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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