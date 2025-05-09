Donald Trump'ın Eski Yetkililerinden Camryn Kinsey, Canlı Yayın Sırasında Baygınlık Geçirdi

Eski Donald Trump yönetimi yetkilisi Camryn Kinsey, canlı yayın sırasında fenalaştı. 'Fox News at Night' isimli programda Jonathan Hunt'ın konuğu olan Kinsey, Joe Biden ve Kamala Harris hakkında konuşurken bir anda yere yığıldı. 'Tarihi yeniden yazmak zorundalar çünkü başarısız bir kampanyaları oldu, başarısız bir başkanlıkları oldu.' diyen Kinsey 'Bu ideolojiyle ilgili değil,' dediği sırada sözlerini tamamlayamadı.