Donald Trump'ın Eski Yetkililerinden Camryn Kinsey, Canlı Yayın Sırasında Baygınlık Geçirdi

Eski Donald Trump yönetimi yetkilisi Camryn Kinsey, canlı yayın sırasında fenalaştı. 'Fox News at Night' isimli programda Jonathan Hunt'ın konuğu olan Kinsey, Joe Biden ve Kamala Harris hakkında konuşurken bir anda yere yığıldı. 'Tarihi yeniden yazmak zorundalar çünkü başarısız bir kampanyaları oldu, başarısız bir başkanlıkları oldu.' diyen Kinsey 'Bu ideolojiyle ilgili değil,' dediği sırada sözlerini tamamlayamadı.
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Sunucu Jonathan Hunt panikle ne yapacağını bilemedi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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