onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ABD'de Gözaltına Alınan Rümeysa Öztürk Serbest Bırakıldı

ABD'de Gözaltına Alınan Rümeysa Öztürk Serbest Bırakıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.05.2025 - 20:45

ABD’de Filistin’e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan doktora öğrencisi Rumeysa Öztürk, serbest bırakıldı. 25 Mart’ta gözaltına alınan Rümeysa Öztürk, bugün (9 Mayıs Cuma) gerçekleşen duruşmada astım krizi geçirmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rümeysa Öztürk, 25 Mart’ta gözaltına alınmıştı.

Rümeysa Öztürk, 25 Mart’ta gözaltına alınmıştı.

ABD’de doktora yapan Rümeysa Öztürk, Filistin gösterilerine destek vermesinden dolayı ters kelepçeyle ABD polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Öte yandan Öztürk, Filistin-İsrail konusunda eleştirel bir yazı da kaleme almıştı.

 ABD'de federal yargıç, Rumeysa Öztürk’ün derhal serbest bırakılmasına karar verdi. Yargıç William Sessions:'Hükümete, kanıtları derhal sunmaları için uyarıda bulundum ve bu üç hafta önceydi. Hükümetten Öztürk’ün makalesi dışında herhangi bir kanıt sunulmadı.' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın