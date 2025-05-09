ABD'de Gözaltına Alınan Rümeysa Öztürk Serbest Bırakıldı

ABD’de doktora yapan Rümeysa Öztürk, Filistin gösterilerine destek vermesinden dolayı ters kelepçeyle ABD polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Öte yandan Öztürk, Filistin-İsrail konusunda eleştirel bir yazı da kaleme almıştı.

ABD'de federal yargıç, Rumeysa Öztürk’ün derhal serbest bırakılmasına karar verdi. Yargıç William Sessions:'Hükümete, kanıtları derhal sunmaları için uyarıda bulundum ve bu üç hafta önceydi. Hükümetten Öztürk’ün makalesi dışında herhangi bir kanıt sunulmadı.' dedi.